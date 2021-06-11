Чемпион КХЛ не договорился со своим лучшим снайпером. Почему Буше выбрал «Локомотив»?

Чемпион КХЛ омский «Авангард» в это межсезонье понёс значительные потери. Прошло лишь два дня с момента триумфа «ястребов», как в лиге открылось трансферное окно, и победный коллектив стал стремительно распадаться. Впрочем, этому явлению я уже давал объяснение.

Больше всех пострадала линия атаки омичей. «Авангард» по разным причинам покинули Чинахов, Семёнов, Стась, Потапов, Секач, Хохлачёв, Костин, Ковальчук, а дольше всего затянулась эпопея с Ридом Буше. Лучший снайпер «ястребов» как в регулярке, так и в плей-офф взял долгую паузу для принятия решения, и на этой неделе дело сдвинулось с мёртвой точки. Сначала стало понятно, что в Северную Америку форвард возвращаться пока не планирует и как минимум ближайший год собирается провести в КХЛ, затем появились слухи о возможных вариантах продолжения карьеры (помимо «Авангарда», «Локомотив» и московское «Динамо»), и вот сегодня «ястребы» официально сообщили, что Буше обменян в Ярославль на денежную компенсацию.

Алексей Волков, генеральный менеджер «Авангарда»



«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат. Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из «Локомотива». Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.



Поэтому было принято решение произвести с «Локомотивом» обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, что он внёс в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры».

Чем предложение «Локомотива» оказалось для Буше лучше предложения «Авангарда»? По нашей информации, дело не столько в сумме, сколько в сроке контракта. Омичи хотели оставить Рида в команде на два года, в то время как Буше интересовало только годичное соглашение. Понять игрока можно: он не собирается связывать себя крепкими узами с КХЛ, так как по-прежнему лелеет мечту о возвращении в НХЛ. Из-за этого американцу и не удалось договориться с «Авангардом», «Локомотив» же был согласен подписать Буше только на один сезон. После обмена с «ястребами» железнодорожники заключат с ним контракт до апреля 2022 года.



Ярославцев можно поздравить. За них теперь будет играть породистый снайпер с отменным голевым чутьём, который к тому же хорош в самоотдаче и силовой борьбе и умеет не только завершать, но и конструировать атаки.

Статистика Буше в матчах за «Авангард».



Чемпионского похмелья у Рида тоже ждать не стоит, с мотивацией у него всё должно быть в порядке. Ведь если бы он собирался снять все сливки со своего приобретённого чемпионского статуса, то заключил бы двухлетний контракт с «Авангардом», гарантирующий спокойствие и стабильность. Но Буше наверняка планирует всё-таки заиграть в НХЛ, а для этого в «Локомотиве» ему нельзя снижать планку.

Для «Авангарда» уход Буше, безусловно, потеря, но омский менеджмент после прошлого сезона заслужил максимальный кредит доверия, и критиковать Алексея Волкова за то, что он не смог во что бы то ни стало сохранить Буше, сейчас точно не нужно. В условиях потолка зарплат генменеджер «ястребов» вряд ли имел возможность (и желание) завалить американца деньгами, а отказ от однолетнего сотрудничества с Ридом показывает, что сейчас Волков думает о построении команды на перспективу, а не только на ближайший сезон. Насколько это правильно — покажет время.



Что касается замены Буше в «Авангарде», то есть очевидный вариант — Петер Цегларик. Ещё в мае «ястребы» выменяли права на этого хоккеиста как раз у «Локомотива». Сравнивать Цегларика и Буше сейчас пока бессмысленно, но умения набирать очки словаку точно не занимать — на прошедшем чемпионате мира Петер стал одним из лучших бомбардиров группового этапа, набрав 10 очков в 7 матчах.

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Сейчас рано говорить, что Цегларик точно доедет до Балашихи: на пресс-конференциях Волков подчёркивал, что он лишь один из кандидатов на замену Буше. Но после рижского мирового форума акции Петера явно возросли.