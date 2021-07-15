Смена обстановки на закате карьеры. Ветераны НХЛ, которые начнут сезон в новых клубах

Рынок свободных агентов откроется только после драфта расширения, а вместе с ним состоится большое количество сделок. Но уже сейчас в НХЛ происходят некоторые действия по формированию составов на будущий сезон, многие из которых затрагивают возрастных игроков. Рассказываем, кто из ветеранов лиги сменит обстановку на закате карьеры и точно начнёт следующий сезон в другой команде.

Кейт Яндл, 34 года

В сезоне-2020/2021: 59 матчей, 29 (3+26) очков, «-10»

Американский защитник имеет за плечами очень солидную карьеру: Яндл отыграл 1032 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, 922 из которых — подряд! В конце апреля Кейт вышел на второе место по этому показателю, но пытаться превзойти рекорд, который составляет 964 встречи, он будет уже в свитере другой команды. «Флорида» приняла решение выкупить большой контракт Яндла, по которому он должен был получить ещё $ 12,7 млн за два года.

Данкан Кит, 37 лет

В сезоне-2020/2021: 54 матча, 15 (4+11) очков, «-13»

«Чикаго» продолжает постепенно расставаться с последними игроками, которые выступали в составе одной из сильнейших команд XXI века, выигравшей 3 Кубка Стэнли в период с 2010 по 2015 год. За последний год «Блэкхоукс» покинули голкипер Кори Кроуфорд и защитник Брент Сибрук, уже повесившие коньки на гвоздь, а теперь настала очередь и опытнейшего Данкана Кита. Двукратный обладатель приза лучшему защитнику НХЛ и самый ценный игрок плей-офф-2015, выбранный «ястребами» во втором раунде драфта 2002 года, в результате обмена оказался в «Эдмонтоне».

Новость по теме Данкан Кит пополнил состав «Эдмонтона» в результате обмена с «Чикаго»

Эта сделка кажется выгодной для всех трёх сторон: «Ойлерз» получают опытного защитника, который, несмотря на солидный возраст (и довольно-таки большую зарплату), ещё способен поиграть на высоком уровне и точно добавит «нефтяникам» так недостающего им кубкового опытаопыта. Кит переезжает в Канаду поближе к семье и получает новый вызов. «Чикаго» же продолжает перестройку и расчищает место под потолком зарплат, которое с большой долей вероятности в ближайшее время позволит «Блэкхоукс» подписать защитника «Коламбуса» Сета Джонса. На это намекает тот факт, что его брат Калеб также пополнил состав «ястребов» в результате их обмена с «Эдмонтоном».

Зак Паризе, Райан Сутер, 36 лет

В сезоне-2020/2021: 49 матчей, 21 (9+12) очко, «+4»

63 матча, 20 (3+17) очков, «+5»

4 июля 2012 года «Миннесота» взорвала трансферный рынок, подписав контракты с двумя игроками – нападающим Заком Паризе и защитником Райаном Сутером, ранее защищавшими цвета «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» соответственно. Руководство «Уайлд» совершило поистине «дикий» поступок, заключив с каждым из хоккеистов 13-летнее соглашение, за время которого оба спортсмена должны были получить по $ 98 млн.

Такие серьёзные траты не окупились – за все 9 лет пребывания Паризе и Сутера в «Штате хоккея» «дикари» ни разу не добрались даже до полуфинала Кубка Стэнли, не говоря уже о решающей серии, а боссы клуба сами себе под ноги подложили серьёзный финансовый капкан, из которого «Уайлд» теперь очень долго и болезненно пытаются выбраться.

Свободных денег в клубе было крайне мало, и поэтому в «Миннесоте» пошли на крайние меры, выкупив контракты двух дорогих ветеранов. Вырученные средства позволят сделать более убедительное предложение Кириллу Капризову, который уже успел отказать «дикарям» после их первой попытки.

Трэвис Зейджак, 36 лет

В сезоне-2020/2021: 60 матчей, 22 (9+13) очка, «+1»

Канадский нападающий начинал сезон в «Нью-Джерси», но по ходу регулярки впервые покинул «дьяволов» и вместе с Кайлом Палмьери оказался в составе «Айлендерс», с которыми дошёл до полуфинала Кубка Стэнли. Однако Зейджак был куда менее полезен для «островитян», чем пришедший вместе с ним коллега по «Девилз», и оснований полагать, что нью-йоркцы станут продлевать с Трэвисом истекающее этим летом соглашение, нет.

Места под потолком зарплат у команды с Лонг-Айленда тоже практически нет, и даже если предположить, что канадец согласится на существенное понижение его дохода и минимальный контракт размером в $ 700 тыс., то это всё равно не даёт ему практически никакой надежды остаться в клубе, ведь в приоритете у «Айлендерс» продление соглашения с Ильёй Сорокиным и другими более важными игроками.

Александер Эдлер, 35 лет

В сезоне-2020/2021: 52 матча, 8 (0+8) очков, «-8»

По той же причине «Ванкувер» наверняка не продлит контракт с защитником Александером Эдлером. Двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции и участник Матча всех звёзд НХЛ 2012 года провёл плодотворную карьеру в составе «Кэнакс», однако теперь его пути с клубом, вероятнее всего, разойдутся.

В запасе у «косаток» есть $ 15 млн, и Эдлер, получавший среднюю зарплату $ 6 млн, попросту не сможет вписаться в расходы канадцев. «Ванкуверу» предстоит продлить контракты с ограниченно свободными агентами Элиасом Петтерсоном и Куинном Хьюзом уже этим летом, а через год прийти к новому соглашению с Броком Бёзером.

В качестве потенциальных новых клубов Александера называются «Детройт» и «Даллас».