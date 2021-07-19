Настоящий детектив вокруг Прайса. «Монреаль» ошибся, а теперь пытается спасти ситуацию?

Накануне клубы Национальной хоккейной лиги сформировали защитные списки игроков, которые точно не достанутся «Сиэтл Кракен» на предстоящем драфте расширения. Каждый клуб имел право защитить от драфта семерых нападающих, троих защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.

В такой список игроков должен был автоматически попасть и самый дорогой голкипер НХЛ Кэри Прайс. Контракт канадского вратаря с «Монреаль Канадиенс» со среднегодовой зарплатой в $ 10,5 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. И в его соглашении с канадским клубом до вчерашнего дня присутствовал пункт о запрете на перемещение. Таким образом, «Монреаль» был обязан защитить Прайса от выбора «Сиэтла». Однако известный своими неординарными ходами генеральный менеджер «хабов» Марк Бержевен решил переиграть весь мир.

Известный инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что 33-летний голкипер принял решение отказаться от пункта NMC. Это решение давало возможность «Канадиенс» защитить на драфте расширения другого голкипера – Джейка Аллена. По инсайдерской информации, «кракены» были очень заинтересованы в услугах Аллена и планировали выбрать его на драфте расширения. Но «Монреаль» хотел сохранить вратарский тандем Прайс-Аллен и тем более не хотел терять второго голкипера без компенсации. При этом «Хабс» рассчитывали на то, что внушительное многолетнее соглашение Прайса отпугнёт «кракенов».

В результате «Канадиенс» в своём защитном блоке сделали то, что и запланировали. От выбора «Сиэтла» Бержевен защитил голкипера Аллена, защитников Эдмундсона, Шьяро и Петри, а также форвардов Армиа, Галлахера, Андерсона, Тоффоли, Котканиеми, Лехконена и Эванса. Ещё один многолетний лидер «Монреаля» – защитник Ши Уэбер – также остался незащищённым на драфте расширения. Но с ним ситуация была известна заранее. Ещё в середине недели было объявлено, что капитан «Канадиенс» с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезон из-за травм колена, лодыжки и большого пальца. После этого «Монреаль» ожидаемо не стал защищать свою легенду на драфте расширения.

А вот история с Прайсом начала разворачиваться стремительным образом. Через несколько часов после официальной публикации защитных списков всё тот же Лебрюн сообщил, что в офисе «Сиэтла» всерьёз задумались над выбором Прайса. «Предполагаю, что в результате они этого всё-таки не сделают, но сейчас на такой итог есть больше шансов, чем казалось изначально. Интрига», – написал Лебрюн в своём «твиттере».

Понять логику «Сиэтла» в этом случае нетрудно. В минувшем плей-офф Кэри доказал, что остаётся элитным вратарём на уровне НХЛ. На протяжении большей части розыгрыша Кубка Стэнли Прайс являлся чуть ли не главным претендентом на приз самому ценному игроку плей-офф. Да, в финальной серии с «Тампой» у Прайса не нашлось приёма против лома лидеров «молний», но без роскошной игры голкипера «Хабс» со своим составом не прошли бы и барьер первого раунда.

Добавляло интриги возможному выбору «Сиэтла» и то обстоятельство, что жена канадского голкипера родом из штата Вашингтон, к которому относится и сам Сиэтл. С бытовой точки зрения сам Прайс вряд ли бы имел что-то против переезда в новый клуб НХЛ. Как отмечали североамериканские журналисты, в стане «кракенов» немедленно начали изучать финансовые последствия данной сделки. Огромный контракт Прайса они легко бы отбили за счёт поступлений от продаж свитеров буквально в течение нескольких часов после приземления Прайса в Сиэтле. Кроме того, пандемия и последовавший в её результате экономический спад рано или поздно должны закончиться, а потолок зарплат — вырасти, и после этого трудности с гигантским контрактом голкипера должны стать менее острыми.

Но что же «Монреаль»? Канадский голкипер является абсолютно культовой личностью для горячих поклонников «Канадиенс». На протяжении последнего десятилетия Кэри наряду с Уэбером являлся настоящим символом самого титулованного клуба в истории НХЛ. Теперь болельщики «хабов» в одночасье могут потерять самых любимых игроков команды. Карьера Уэбера находится под огромным знаком вопроса, а Прайс задаром может уйти в «Сиэтл» после лучшего плей-офф в своей карьере. Неудивительно, что ночью вокруг канадского голкипера начал разворачиваться настоящий детектив.

Существовала вероятность, что «Сиэтл» заберёт Прайса на драфте расширения, после чего произведёт обмен голкипера обратно «Монреаль» на некие ценные активы в виде драфт-пиков или других игроков канадской команды. Однако офис НХЛ сразу же предупредил оба клуба, что на подобный обмен будет наложено вето, потому что такая сделка является прямым обманом лиги. После чего буквально спустя несколько часов появилась информация о серьёзных проблемах голкипера со здоровьем.

По сведениям канадских журналистов, на ближайшей неделе 33-летний канадец посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом, которая потенциально может привести к операции. Решение насчёт операции на бедре может быть принято не раньше пятницы – Прайс отправляется в США на консультацию к специалисту, тогда как драфт расширения состоится в среду по североамериканскому времени.

Прайс провёл невероятно хороший сезон, и на протяжении всего чемпионата ничего не сообщалось о его проблемах с бедром. Это абсолютная иная история, нежели с Уэбером. О ветеране НХЛ давно было известно, что тот играет буквально на одной ноге. На данный момент всё это выглядит как отчаянный способ генерального менеджера «Монреаля» исправить свою ошибку. Бержевен решил переиграть всех, но в безудержном риске, кажется, обманул самого себя. Теперь «Сиэтлу» придётся принять тяжёлое решение, которое может определить будущее нового клуба лиги.