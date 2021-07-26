Чемпион мира угодил в секс-скандал. Теперь ему только дорога в КХЛ?

Шесть лет назад Виртанен вместе с Макдэвидом обыгрывал сборную России. После громкого скандала карьера Джейка в НХЛ может быть завершена.

В 2014 году клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» потратил выбор в первом раунде драфта НХЛ на канадского нападающего Джейка Виртанена. «Косатки» выбрали талантливого форварда под очень высоким шестым номером. Тот драфт по сей день считается одним из самых неоднозначных в истории североамериканской лиги. Достаточно сказать, что под третьим номером «Эдмонтон» урвал будущую звезду мирового хоккея Леона Драйзайтля, а спустя два выбора «Айлендерс» задрафтовали Майкла Дал Колле, который за последующие годы сподобился всего на восемь заброшенных шайб в 111 матчах за карьеру в лиге. Следом за «островитянами» выбирал «Ванкувер», сделавший ставку на Виртанена.

В то время карьера Джейка шла по восходящей. В преддрафтовом сезоне он выбил 71 очко в 71 матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги за «Калгари Хитмэн», а в январе 2015 года стал чемпионом мира среди молодёжных команд в составе сборной Канады. За ту сборную «кленового листа» выступали такие хоккеисты, как Коннор Макдэвид, Брэйден Пойнт, Сэм Райнхарт, Ши Теодор, Макс Доми и многие другие. В финальном матче мирового первенства кленовые переиграли сборную Россию (5:4), а сам Джейк отметился голевой передачей на Ника Пола. Того самого Пола, который в этом мае принёс победу уже взрослой сборной Канады на чемпионате мира 2021 года.

Виртанен же уже в следующем сезоне после победы на МЧМ дебютировал в составе «Ванкувера». Шестой номер драфта далеко не сразу стал оправдывать выданные ему авансы, но в сезоне-2017/2018 он наконец превратился в основного игрока команды НХЛ. Спустя два года канадский форвард провёл лучший сезон в карьере, забив 18 шайб в 69 матчах регулярки. Казалось, что Джейк продолжит прогрессировать, но минувший чемпионат он откровенно провалил, набрав 5 очков в 38 встречах. Скорее всего, причиной резкого спада хоккеиста стали неигровые причины. Накануне стало известно, что карьера канадца в главной хоккейной лиге мира практически наверняка завершена.

Скандальная история, связанная с Виртаненом, стала достоянием общественности в начале мая. Пресс-служба «косаток» объявила в «Твиттере» об отстранении игрока из-за обвинений его в сексуальных домогательствах. В апреле был подан гражданский иск, в котором утверждалось, что Виртанен отвёл девушку в отель в Западном Ванкувере в сентябре 2017 года и напал на неё. Девушка неоднократно говорила «нет» и умоляла его остановиться. В ответе Виртанена, поданного 1 июня, утверждается, что пара вступила в контакт по обоюдному согласию. Хоккеист отрицал заявления о том, что девушка словесно или физически выражала нежелание. Хоккеист желал отклонить иск, а также просил суд компенсировать расходы.

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В последнее время истории подобного рода стали чуть ли не обычным делом для НХЛ. И клубы североамериканской лиги взяли резкий курс на бдение моральных норм. Доподлинно разбираться – действовали ли молодые люди по любви (а теперь девушка желает содрать побольше денег с известной личности) или Виртанен действительно преступил нормы закона долго и муторно, а вот нести репутационные издержки никому не хочется. В результате «Кэнакс» выставили игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Впоследствии «Ванкувер Кэнакс» сделал заявление по поводу своего решения поместить 24-летнего форварда на драфт отказов с целью выкупа контракта. «Наша организация не признаёт противоправного сексуального поведения в любой форме, а выдвинутые обвинения выглядят достаточно серьёзно. Мы заказали внешнюю экспертизу, чтобы помочь частному расследованию. И в ожидании дополнительной информации отстранили игрока», — приводит слова пресс-службы «Ванкувера» официальный сайт НХЛ на русском языке.

Что будет дальше с Виртаненом? Рискну предположить, что ни один клуб не захочет связываться с игроком, влипнувшим в подобную историю. Может быть, за исключением «Монреаля», генеральный менеджер которого не боится экстравагантных решений. Однако вряд ли в стане «Канадиенс» готовы пойти на второе подряд скандальное решение.

В таком случае Виртанену придётся искать варианты продолжения карьеры за пределами Северной Америки. И спасением для Джейка может стать КХЛ, где в прошлое межсезонье пристанище уже нашёл его бывший партнёр по «Ванкуверу» Брендан Лайпсик. В прошлом году Лайпсику не удалось найти работу в НХЛ после своего попадания в грандиозный скандал. В интернет попали скриншоты, на которых были запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».

Карьера игрока в НХЛ была фактически завершена — он перебрался в ЦСКА, а в это межсезонье стал игроком магнитогорского «Металлурга». Вполне возможно, что теперь подобный путь предстоит проделать и Виртанену. Стоит заметить, что Лайпсику и Виртанену было бы что обсудить при личной встрече на российской земле. Помимо обсуждения жён игроков «Вашингтона», Брендан позволил себе пройтись и по своей бывшей команде – «Ванкуверу». Лайпсик прокомментировал совместное фото Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире». Что ж, было бы любопытно увидеть встречу Джейка и Брендана в России. Наверняка у них найдётся общая тема для разговора.