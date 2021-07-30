«Мне сказали: «Ты нужен нам на 5 лет». У Овечкина грандиозные планы на будущее

Капитан и главная звезда «Вашингтона» Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом, после чего провёл пресс-конференцию вместе с владельцем клуба Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Александр Великий раскрыл подробности переговоров и затронул главные темы, которые будоражат мысли болельщиков.

«Это будет мой последний контракт. Я хотел на три года, но мне сказали: «Ты нужен нам на пять»

Давно известный факт: Овечкин не только игрок, но ещё и сам себе агент. Он лично вёл переговоры с клубом 13 лет назад, которые закончились подписанием контракта на $ 124 млн, и не изменил этой традиции в этом году.

«Иногда разговоры были забавными, особенно когда присоединялся Тед, он всегда рассказывает классные истории. Мы много общались с Маком и в итоге несколько дней назад приняли решение. Я остаюсь в «Вашингтоне» ещё на пять лет. В жизни я играл всего за две команды – «Динамо» и «Вашингтон». Надеюсь закончить карьеру здесь. Я до сих пор получаю удовольствие от игры, от походов на арену, от времени, которое провожу с друзьями и партнёрами по команде.

Переговоры были намного легче, чем в первый раз, потому что я подтянул английский. У меня до сих пор есть некоторые проблемы с языком, иногда Мак не мог понять, что я пытаюсь сказать. Команда хорошая, все счастливые, болельщики тоже. Я получил много поздравлений со всего мира, это значит, что людям не всё равно и они хотели, чтобы я вернулся.

Сложно сказать, кто первый написал, чтобы поздравить меня. Включил свой американский телефон, а там сообщения от Тома, Ларса, Оши, Бэки – почти все написали. Для меня и Бэки важно, чтобы мы завершили карьеру в одной команде. Я тут ещё пять лет, и посмотрим, что будет дальше.

Переговоры были лёгкими, все понимали, что это будет мой последний контракт. Не было никакого давления, все понимали, что мне и моей семье важно остаться в «Вашингтоне» и закончить карьеру здесь. Почему контракт на пять лет? Я просил на три года, но мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять».

«Алекс сам решал, сколько ещё хочет играть. Пока что он считает, что хочет играть ещё 5 лет»

Маклеллан последнюю шутку не пропустил и воскликнул: «Всё было не так!». А затем раскрыл подробности переговоров и подчеркнул, что сам определял срок соглашения.

«Алекс сам решал, сколько ещё хочет играть. Мы обсуждали и варианты с контрактом на меньший срок, после чего можно было бы понять, как он себя чувствует в плане здоровья, а затем заключить ещё одно соглашение. В итоге пришли к такому сроку. Пока что он считает, что хочет играть ещё пять лет. Полагаю, он обдумывал, как сможет побить рекорд Гретцки. В итоге он остановился на пяти годах, после чего мы стали обсуждать сумму договора, которая всех устроит.

Главное, что он комфортно себя чувствует в нашей команде. Было ясно, что он хочет закончить карьеру здесь. Запомнилось, что Алекс советовался со всей семьёй. Мы обсуждаем какой-то аспект контракта, после чего он всегда говорил с семьёй, и через пару дней мы возвращались к переговорам. Думаю, все моменты он обсуждал с семьёй, и в итоге всех всё устроило. Всё прошло гладко.

Важно, что он играет в хорошей команде, что ему помогают в атаке, что у нас хорошее большинство. Это ключевые моменты, нужна хорошая команда, чтобы помочь ему добиться его личных целей. Стараемся найти баланс между голами и завоеванием чемпионского титула. Думаю, с этим контрактом мы можем сделать и то, и другое», — добавил Маклеллан.

«Если есть шанс догнать Великого, почему бы не попробовать?»

Овечкин подчеркнул, что этот контракт должен стать его последним в НХЛ. Обсуждались и меньшие сроки, но в итоге остановились на пяти годах. Причина проста – этого времени должно хватить, чтобы догнать Уэйна Гретцки. Или, по крайней мере, максимально приблизиться к заветному числу 894. Для человека, чья фамилия стала синонимом суперснайпера, сделать это вполне реально. Овечкину осталось забить 164 гола.

«Кто знает, смогу ли я побить рекорд Гретцки. Приложу все усилия, поэтому я и хочу играть ещё пять лет. Если есть шанс догнать Великого, почему бы не попробовать? Но если стану вторым, это тоже хорошее число. Не думал о том, что в следующем сезоне могу обойти Ягра, никогда не заглядываю слишком далеко, иду день за днём, смена за сменой».

«Когда выигрываешь, хочется сделать это снова и снова. Наша цель – Кубок Стэнли»

Кубок Стэнли у Овечкина уже есть, но он хочет почувствовать вкус победы ещё раз. Такую же цель ставит и Леонсис.

«Вся организация пытается выиграть ещё один Кубок, это наша цель. Мы постараемся сделать это в новом сезоне. Когда выигрываешь, хочется делать это снова и снова. Вы видели, что сделала «Тампа», мы постараемся сделать то же самое в этом сезоне», — сказал Овечкин.

В прошлом сезоне статистика Овечкина серьёзно просела. Во-первых, сезон был на треть короче обычного, во-вторых, он дважды выпадал из состава (сначала нарушений ковид-протоколов, а в конце сезона была травма ноги). Во-третьих, периодически испытывал проблемы с забиванием голов, в итоге став только 13-м снайпером сезона (после трёх «Морис Ришаров» подряд). И всё равно 24 гола в 45 матчах – это неплохой результат, но Овечкин уверен, что по-прежнему способен на большее и в новом сезоне будет легче, потому что можно полноценно к нему подготовиться.

«Прошлый год был тяжёлым не только для меня, но и для всех. Мы не знали, когда начнётся сезон, как готовиться к нему, приводить своё тело в форму. Теперь же мы знаем, когда надо быть готовыми. Я уже занимаюсь с тренером, уверен, что буду в отличной форме к тренировочному лагерю. Не только я, но и вся команда».