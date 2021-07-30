Звёздная «Тампа» лишилась лучшего третьего звена в НХЛ. Как теперь жить чемпиону лиги

Кучерову и Василевскому придётся ещё сложнее в борьбе за третий Кубок Стэнли, но снижать задач никто не намерен.

Драфт расширения и открытие рынка свободных агентов сильно ударили по чемпионской «Тампе». Потолок зарплат в НХЛ продолжает работать, поэтому менеджменту «молний» приходится проводить серьёзную работу над составом, чтобы вписываться в нужные рамки.

Так, третье звено команды (оно по праву считается лучшим в лиге) Джона Купера в полном составе покинуло клуб. Нападающие Блейк Коулман, Янни Гурд и Баркли Гудроу заключили контракты с другими командами.

Сперва «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал соглашение с нападающим Баркли Гудроу. Игрок заключил 6-летний контракт с кэпхитом $ 3,6 млн в год. «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» на право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ-2022.

Позже «Сиэтл Кракен» выбрал 29-летнего нападающего «Лайтнинг» Янни Гурда на драфте расширения. Далее нападающий «молний» Блейк Коулман подписал контракт с «Калгари Флэймз». Стороны заключили шестилетнее соглашение. В год Коулман будет получать $ 4,9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 29,4 млн.

Зато генменеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа засыпал деньгами форварда Брейдена Пойнта. Соглашение заключено на восемь лет. Общая сумма сделки — $ 76 млн. В среднем за год Пойнт будет получать $ 9,5 млн.

«Брейден — ключевой элемент успеха «Лайтнинг» и один из самых динамичных игроков в НХЛ. Заключение с ним долгосрочного договора — прекрасная новость для нашего клуба.

Брейден — не только отличный хоккеист, но и настоящий боец, который подходит амбициям нашей команды. Вся организация ждёт, что он будет важной частью команды на протяжении многих лет», — отметил руководитель.

Наподписывали в «Тампу» и ветеранов. Команду пополнили 36-летний нападающий Пьер-Эдуар Белльмар, 31-летний защитник Богосян и 36-летний нападающий Кори Перри. Забавно, что канадец уступал «Лайтнинг» в последних двух финалах Кубка Стэнли. В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счётом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4). Теперь, видимо, Кори всё-таки решил завоевать трофей и перешёл в чемпионскую команду. «Я хочу помочь им выиграть ещё один Кубок Стэнли», — отметил сам Перри.

«Он будет отличным дополнением к составу, и мы очень рады добавить в нашу команду ещё одного игрока с невероятным характером, который сможет внести свой вклад в общий успех организации», — заявил генменеджер Брисбуа.

В любом случае Кучерову, Василевскому и их партнёрам придётся намного сложнее, чем прежде. Уже сегодня «Тампа» и «Детройт» произвели обмен. «Красные крылья» получили 24-летнего нападающего Митчелла Стивенса. Взамен «Детройт» отдал «Тампе» право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2022.

Опять же, все ушедшие – далеко не ключевые и не системообразующие игроки «молний», но в «Тампе» сложился такой сильный коллектив, что сказаться может абсолютно каждый уход, включая таскальщиков роялей. Ведь то же третье звено здорово разгружало лидеров, выходя против ведущих игроков соперников и доставляя им массу хлопот. Это прекрасно понимает и тренерский штаб, и костяк команды, и менеджеры «молний», которые решили заполнить образовавшиеся в составе дыры более дешёвыми ветеранами. Посмотрим, к чему всё это приведёт в следующем сезоне.