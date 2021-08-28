Суперзвезда КХЛ завершает карьеру. Возьмёт ли Зарипов с «Ак Барсом» шестой Кубок Гагарина?

Самый титулованный хоккеист лиги так и не попробовал себя в НХЛ, зато стал легендой в России.

В Континентальной лиге не так много суперзвёзд. Как только реально талантливый хоккеист максимально раскрывается (самый свежий пример — Кирилл Капризов), он зачастую моментально перебирается в НХЛ. Сыграть в лучшей лиге мира — мечта любого профессионала. Но нужно понимать, что кому-то гораздо комфортнее выступать на родине. Вспомните Максима Сушинского, Вадима Шипачёва, других игроков. За океаном у них не пошло, зато в России они проявили себя просто замечательно.

Данис Зарипов — ещё один яркий пример из этого списка. Нападающий не выбирался на драфте НХЛ, а в Северной Америке играл лишь в сезоне-1998/1999. Да и то за скромный «Свифт Каррент Бронкос» из Западной хоккейной лиги.

Уроженец Челябинска начинал в «Мечеле», играл в чебаркульской «Звезде», но знаменитость и звёздный статус заработал в двух других командах. Речь, конечно, об «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге». С казанцами Данис успел завоевать уже три Кубка Гагарина, с уральцами — два. Зарипов стал неотъемлемой частью мощнейших троек. В столице Татарстана все помнят игру Даниса с нынешним президентом КХЛ Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым, а в Магнитогорске — с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

Зарипов уже сейчас является самым титулованным игроком нашей лиги. Кроме него, пяти Кубков Гагарина нет ни у кого. Завоюет ли нападающий по итогам стартующего сезона свой шестой и последний трофей в карьере в качестве хоккеиста?

Последний, так как на днях Данис сделал смелое и важное заявление.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Рад, что переговоры прошли хорошо и мы с «Ак Барсом» смогли договориться.

Я пришёл в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать всё, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку — в команде это всегда видят и ценят», — заявил капитан татарстанского клуба.

То есть ещё перед началом регулярного чемпионата сезона-2021/2022 нападающий объявил, что принял столь ответственное для себя решение. За него Даниса можно только уважать. Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России понимает, что его время в большом хоккее уходит. Травмы мучают всё больше, скорости становится всё меньше. В 40 лет тяжело выдерживать огромную нагрузку на свой организм, которую ежедневно испытывает хоккеист.

Но даже в свои годы Зарипов способен приносить пользу, а его игровому мышлению и технике владения шайбой могут позавидовать многие. Зарипов — капитан, душа и лидер команды. В Казани, где мне недавно в очередной раз удалось побывать, портреты и рисунки звёздного форварда с подписью «Капитан Татарстан» едва ли не повсюду. В республике чтят и уважают своего кумира.

Фото: Photo.khl.ru

«Он — большая часть команды: наставник для молодых, капитан. Даже если он не играет, всегда с командой в раздевалке, переживает. Данис может в какие-то моменты закрыть раздевалку и поговорить с ребятами наедине, это уже наши семейные дела. Не могу обещать, что он будет играть всегда. Важно, чтобы он был здоров на 100 процентов — тогда мы сможем следовать плану», — охарактеризовал Зарипова нынешний главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов.

Жаль, что Зарипову так и не удалось сыграть за «Трактор», хотя разговоры про возможный переход форварда в челябинский клуб ходили. Но карьера Даниса Зарипова получилась до такой степени уникальной, что каких-то мелких недочётов в ней искать просто не хочется. Интересно, какой путь выберет для себя Зарипов в дальнейшем (возможно, продолжит заниматься бизнесом и выпускать клюшки «Заряд» либо же станет тренером), но свой след в российском хоккее этот прославленный хоккеист уже оставил. У нас остался ровно сезон, чтобы понаблюдать за игрой выдающегося мастера.