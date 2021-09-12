Капризов пропустит тренировочный лагерь? Когда русская звезда подпишет контракт в НХЛ

Похоже, в «Миннесоте» готовы пойти на всё, лишь бы сохранить форварда у себя. Кирилл продолжает думать.

Эпопея с Кириллом Капризовым и его переговорами о новом контракте с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» продолжается. Сегодня поступили очередные новости. Стало известно, что российский форвард «дикарей» может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды. Об это сообщило авторитетное североамериканское издание The Athletic.

«Зарабатывать девять миллионов в год — это, разумеется, неплохо. Такой итог переговоров вполне логичен, стороны, как и ожидалось, пошли друг другу навстречу и сошлись где-то посередине. Если эти цифры официально подтвердятся, то это будет как раз тот контракт, который, видимо, удовлетворит и клуб, и игрока.

Насколько я понимаю, разногласий по сумме там вообще изначально не было. Просто «Миннесота» стремилась подписать сразу длительный договор на восемь лет, а Кирилл хотел более короткий, на три года, чтобы раньше выйти на рынок свободных агентов. В итоге они нашли компромисс», — моментально высказался известный российский функционер Леонид Вайсфельд в интервью «Матч ТВ».

Леонид Владленович не сомневается, что стороны в итоге ударят по рукам. Учитывая, что сам Вайсфельд долгое время работал генеральным менеджером многих команд КХЛ, вопросов в его компетенции не возникает. Да, в Северной Америке, вероятно, ведут переговоры иначе. Там другая ментальность, другое мышление, другие принципы. Но нынешние факты разногласий между сторонами действительно неоспоримы.

Что хочет Капризов? Краткосрочный контракт на большие деньги, чтобы не «зависать» в Миннеаполисе навечно, успев выйти на рынок неограниченно свободных агентов и, как ранее Артемий Панарин, выбирать себе новый клуб. Что предлагает «Миннесота» россиянину? Новый контракт на огромные (!) деньги, но с долгосрочной опцией. То бишь «дикарям» совершенно невыгодно давать Капризову короткое соглашение. В клубе рассчитывают, что Кирилл — это форвард команды на долгие голы, аля Макдэвид в «Эдмонтоне». Но наш соотечественник прекрасно понимает, что с таким клубом ничего толкового он выиграть не сможет, поэтому смысла там застревать на многие годы нет никакого. Отсюда и все проблемы.

Думаю, что со временем Пол Теофанос (агент Капризова в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») и Кирилл стали смотреть на вещи по-другому. Как и я. Не хочу вдаваться в подробности, это не очень правильно. Но да, всегда есть компромисс, всегда есть момент времени, когда нужно посмотреть на что-то с точки зрения другого человека.

Мы выделили под подписание контракта определённую сумму денег. Посмотрим, что будет дальше. Знаю, что Кирилл хочет играть здесь. Он действительно хороший парень. Это всего лишь часть процесса. На самом деле не происходит ничего необычного. Большие сделки требуют времени», — заявил недавно генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Время действительно требуется, но всё идёт к тому, что Кирилл, как правильно заметили в Северной Америке, может пропустить тренировочный лагерь команды. Ничего катастрофического в этом нет, но обычно к подобному приёму прибегают ветераны вроде Ильи Ковальчука или Павла Дацюка, если брать в пример КХЛ. Можно спокойно подготовиться индивидуально, не убиваться в межсезонье и войти в новый чемпионат на опыте.

Но для Кирилла, конечно, этот вариант не особо подходит. Всё-таки Капризову нужно больше находиться в коллективе, продолжать чувствовать своих партнёров, работать, доказывать и развиваться. Карьера Кирилла в НХЛ только в самом разгаре, поэтому о новом контракте нужно договариваться в ближайшее время. И, думается, сам Капризов прекрасно это понимает. Главное, чтобы агент Теофанос окончательно не присел россиянину на уши.