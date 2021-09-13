Издевательский шедевр хоккеиста Крутова! 40 лет назад он добил Канаду в великом финале

1 сентября 1981 года взял старт второй розыгрыш Кубка Канады. Этот турнир собирал всех сильнейших хоккеистов планеты и позволял Канаде и СССР, двум гегемонам и антиподам мирового хоккея, выявить действительно лучшую сборную на планете. В 1976-м трофей выиграли «кленовые листья», через 5 лет советские хоккеисты намеревались взять реванш.

На самом деле, второй Кубок Канады должен был состояться в 1980-м. Однако в том году спортивный Запад бойкотировал Олимпиаду в СССР из-за ввода советских войск в Афганистан, и чтобы снять политическое напряжение из-за присутствия сборной коммунистической страны на канадском соревновании, Кубок Канады перенесли на год вперёд. При этом без проблем всё равно не обошлось: так, владелец «Торонто Мэйпл Лифс» Харольд Баллард наотрез отказался предоставлять арену клуба для матчей, где будут принимать участие советские хоккеисты. В результате турнир прошёл в Эдмонтоне, Виннипеге, Монреале и Оттаве.

На Кубок Канады сборная СССР отправилась в том числе и для того, чтобы постараться взять реванш за сенсационное поражение от США на Олимпиаде-1980. При этом состав Советов омолодился, а знаменитое звено Михайлов — Петров — Харламов в полном составе осталось на родине: Михайлов и Петров закончили карьеру в национальной команде, а Харламов не попал в заявку Виктора Тихонова из-за плохой формы.

«Харламов трудно восстанавливался после аварии 1976 года. Он провёл хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не готов был рисковать потому, что с канадцами у нас намечались жёсткие матчи. Помню, как в 1972 году Харламова выбивали целенаправленно. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за повышенного риска травм», — вспоминал Владислав Третьяк. Вместо легендарной тройки в сборной СССР перед Кубком Канады впервые появилось другое звено, которое чуть позже прославится на весь мир — Крутов — Ларионов — Макаров. Впервые вместе эти хоккеисты сыграли 29 августа на выставочном матче в Эдмонтоне с Канадой.

Эту встречу с «кленовыми листьями» сборная СССР проводила уже на фоне ужасных известий, пришедших несколькими днями ранее с родины: в автокатастрофе разбился Валерий Харламов. «Это был тяжёлый удар. Трагедия повлияла на всех нас. Мы даже хотели уехать с турнира, так как настроение было очень сложным. Даже не верилось, что всё это правда. В то непростое время мы по-настоящему сплотились. Однако стоит отдать должное и канадцам. Мы пришли в раздевалку, включили телевизор, а там по всем местным каналам показывали, как Харламов в 1972 году обыгрывал их сборную. Хозяева турнира не прошли мимо потери великого хоккеиста. Они организовали минуту молчания и надели траурные повязки», — вспоминает Третьяк.

Организовать поездку в СССР на похороны было весьма проблематично, поэтому делегация советской команды от этой идеи всё-таки отказалась. Но игроки поклялись друг другу, что выиграют этот турнир в память о друге и коллеге. «Валерка Васильев, капитан команды, и все ребята сказали, что победу нужно посвятить памяти Валерия Борисовича. Мы поклялись, что будем биться до последнего и постараемся завоевать Кубок Канады, который он сам хотел выиграть. Перед финалом мы собрались ещё раз — все вместе, без руководства, без тренеров — и сказали, что мы всё сделаем, чтобы выиграть финальный матч у Канады», — рассказывал Вячеслав Фетисов.

Предварительный этап начался для сборной СССР с несколько неожиданной ничьей с чехословаками (1:1), которые в 1981-м были уже не так сильны, как в 70-е годы. Затем наши хоккеисты обыграли Швецию (6:3) и частично взяли реванш у США за «Чудо на льду» (4:1), финны были разгромлены 6:1, а в последнем матче «предвариловки» советские хоккеисты встретились с Канадой.

Тот матч получился неудачным для сборной СССР, а особенно — для голкипера Владимира Мышкина, который в третьем периоде пропустил 5 шайб за 7 минут. Канада выиграла 7:3, окончательно убедив большинство своих болельщиков и местных журналистов, что у «кленовых листьев» на этом турнире нет соперников.

Но победитель Кубка Канады определялся в плей-офф. В полуфинале СССР и хозяева турнира обыграли Чехословакию и США с одинаковым счётом 4:1 и подошли к ожидаемому финалу. Битва, которую с ужасом вспоминают на родине хоккея, состоялась на знаменитом монреальском «Форуме» 13 сентября 1981 года — ровно 40 лет назад.

Состав сборной Канады на Кубок Канады — 1981:



Тренер — Скотти Боумэн.



Вратари — Майк Льют, Дон Эдвардс.



Защитники — Брайан Энгблом, Бэрри Бек, Крэйг Хартсбурк, Дени Потвен, Рэй Бурк, Ларри Робинсон, Пол Райнхарт.



Нападающие — Кларк Гиллис, Ги Лефлёр, Жильбер Перро, Стив Шатт, Марсель Дионн, Рик Миддлтон, Дэнни Гейр, Брайан Троттье, Майк Босси, Боб Гейни, Кен Линзмэн, Рон Дюгей, Роберт Горинг, Уэйн Гретцки.

«Не понимаю, почему многие были так уверены в победе Канады. В 1979 году мы победили 6:0. Это всего лишь психологические атаки с их стороны. Хорошо, что мы на английском не умели читать в то время, а то знатно посмеялись бы. Матч выигрывается только после свистка. Ни один нормальный хоккеист не скажет до стартового вбрасывания, что у соперника нет шансов. Это даже не принято в профессиональном хоккее», — говорил Фетисов.

Впрочем, в первом периоде финала сборную СССР держал в игре только Владислав Третьяк, которого канадцы и боялись больше всего в составе советской команды. «Канадцы допустили ошибку, когда решили посетить нашу тренировку. Я там не пропустил ни одной шайбы. Когда увидел их, то сделал всё возможное для этого. Сразу будто дополнительные силы появились. Думал показать им, кто я есть»,— вспоминал легендарный голкипер.

Канадцы перебросали нашу сборную 12 — 4, но не забили ни одной шайбы. А в начале второго периода Ларионов с передач Крутова и Макарова открыл счёт в быстрой контратаке. Через три минуты канадец Жиль пробил-таки Третьяка, однако в тот вечер это был последний повод хозяев для радости.

При счёте 1:1 наступил звёздный час в карьере Сергея Шепелева. Форвард «Спартака», впервые попавший в сборную СССР лишь в предыдущем сезоне, за 10 минут оформил натуральный хет-трик и отправил сборную Канады в нокаут!

А ещё через три минуты окончательный приговор канадцам подписал Владимир Крутов, забросивший шайбу в меньшинстве. Посмотрите только, как изящно и даже издевательски легко он убрал со своего пути защитника ложным замахом!

Видео

5:1 на 45-й минуте финала — у Канады не было никаких шансов отыграться. Но «кленовые листья» не смогли забросить даже шайбу престижа, зато голкипер хозяев Лиут пропустил ещё трижды. До оглушительного разгрома дело довели Ларионов, Голиков и Скворцов.

«Наши контратаки были просто кинжальными. Канадцы пребывали в шоке и растерянности. Я никогда не видел их сборную в таком подавленном состоянии. Обычно они бьются до самого конца. Если что-то идёт не по плану, то начинают цепляться, драться. А тогда в концовке они полностью отдали игру. Команда будто смирилась. После четвёртой шайбы и нужно было менять вратаря. Было видно, что он не в форме и поплыл»,— объяснял Третьяк.

Видеообзор финального матча

8:1! Последние голы Советов ошарашенные канадские болельщики встречали аплодисментами, но после финальной сирены в «Форуме» стояла звенящая тишина. Хоккеисты хозяев были раздавлены и разочарованы, кто-то не мог сдержать слёз. 20-летний Гретцки назвал ту игру худшим событием в своей жизни, а наставник канадцев Скотти Боумэн в порыве эмоций намекнул, что неплохо бы было выяснять сильнейшего в финале, состоящим из двух матчей. Организаторы соревнования вняли посылу великого тренера, но Кубок Канады — 1981 «кленовым листьям» было уже не вернуть — он отправился в СССР.

Точнее сам трофей в виде урезанного кленового листья наши хоккеисты на родину увезти так и не смогли. Уже после игры, когда советские игроки паковали Кубок в сумку, выяснилось, что по регламенту он должен остаться в Канаде.

«Это одна из самых важных побед для советского хоккея. Много чего было поставлено на карту в борьбе двух хоккейных систем. С точки зрения оценки себя как хоккеиста это, наверное, лучший вызов. Составы у всех команд были великолепные. Мы обыграли сильнейшую сборную мира на тот момент, с лучшим тренером всех времён, да ещё в Мекке хоккея. Та игра задала новый вектор развития этого спорта», — рассуждал Фетисов.

Ни до, ни после сборные нашей страны не обыгрывали Канаду так уверенно на турнирах подобного уровня. Более того, с тех пор наша национальная команда никогда не выигрывала международный турнир с участием всех сильнейших хоккеистов планеты. Оттого та победа особенно ценна, и про неё нужно вспоминать не только в круглую дату. И верить, что новые победы уже сборной России не за горами.