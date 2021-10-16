Белорусский клуб перестал болтаться на дне КХЛ. Что сотворил с «Динамо» Крэйг Вудкрофт?

Минское «Динамо» — одна из самых любимых иностранных команд для российского болельщика. Большая арена, крутые болельщики, особая атмосфера на домашних матчах – причин симпатизировать «зубрам» хватает. По игровой части возникали перепады, были как хорошие сезоны, так и плохие. Тем не менее Минск надолго запомнит Марека Сикору, Любомира Поковича и, конечно же, Крэйга Вудкрофта. Завтра канадец проведёт свой уже 200-й матч в КХЛ.

Крэйг успел установить несколько рекордов и антирекордов, выдав лучший и худший результаты в истории клуба. Сейчас минское «Динамо» перестало болтаться на дне КХЛ и располагается в верхней части турнирной таблицы, имея все шансы остаться там. С чего же начался этот весь путь?

Загадочный парень в очках — кто он на самом деле?

28 апреля 2016 года новым главным тренером минского «Динамо» стал 46-летний Крэйг Вудкрофт. Свою карьеру тренера канадец начал в сезоне-2014/2015 в роли помощника в клубе немецкой лиги «Адлер Мангейм». Также специалист ассистировал Дэйву Льюису в национальной сборной Беларуси, которая в 2015 году вышла в четвертьфинал мирового первенства.

«Сильная сторона Крэйга — навыки по развитию молодых игроков, многим из которых он помог достичь более высокого уровня. Кроме того, Вудкрофт отлично знает североамериканский и европейский рынки игроков, что поможет нам сделать правильный выбор при приглашении легионеров. Перед нашим клубом поставлены серьёзные задачи, и мы убеждены, что Крэйг Вудкрофт — именно тот специалист, который способен их решить», — сказал тогда Игорь Шуневич, председатель наблюдательного совета минского «Динамо».

Фото: Цуранов Вячеслав, photo.khl.ru

Давайте пройдёмся по цифрам того сезона: При Крэйге заиграла не только местная молодёжь (дебют Хенкеля, ныне защитника «Ак Барса», и рост Лисовца, «Салават Юлаев»), но и возрастные русскоговорящие ребята. Лучшим снайпером команды (22 шайбы) стал украинец Александр Матерухин, солидные 29 (15+14) очков набрал Андрей Степанов (в 2 раза выше его обычного темпа набора очков). Вудкрофт умеет работать с тем материалом, который у него есть. Тактика настроена на быстрый агрессивный хоккей, где большую роль играют физическая подготовка и самоотдача хоккеистов, а также правильное использование сильных индивидуальных качеств.

В итоге минчане закончили регулярку на 5-м месте западной конференции, установив клубный рекорд по набранным очкам, а в плей-офф без шансов уступили «Локомотиву» со счётом в серии 1-4. Команда резко решила сменить вектор развития, и летом контракт с Вудкрофтом был расторгнут по соглашению сторон.

«Когда я подписал контракт, мы разработали трёхлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошёл по другой дороге, поэтому я решил уйти», — сказал тогда Вудкрофт.

После ухода канадца дела в столице Беларуси стали плохими. С каждым сезоном команда играла всё хуже и хуже. Спустя 2 года Крэйг вернётся в Минск, однако второй приход тренера принесёт на первых порах ещё больше разочарований и антирекордов.

Рекорд по антирекордам

В мае 2019 года главным тренером вроде как был назначен Александр Андриевский, однако спустя всего пару дней клуб сообщил о том, что не смог урегулировать все детали соглашения с белорусским специалистом. В итоге в течение пары недель был согласован вариант о назначении главным тренером хорошо всем знакомого Вудкрофта.

«Не терпится вернуться в «Динамо»! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с минчанами», — сказал тогда Вудкрофт.

Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Команда очень серьезно обновилась. За сезон через клуб прошло немало легионеров, включая знаменитых в КХЛ Шейна Принса, Райана Спунера и даже Мэтью Майоне. Но мог ли кто предположить, что команда начнёт устанавливать антирекорд за антирекордом? Количество набранных очков, количество побед, самая длинная серия поражений. И это мы прошлись только по поверхности, не вдаваясь в другие цифры.

В такой ситуации большинство руководителей отправило бы Крэйга Вудкрофта и его тренерский штаб на улицу, но в Минске решили дать канадцу ещё один шанс. И он им воспользовался сполна. А провал в сезоне-2019/2020 оказался тем самым шагом назад, который иногда необходим, чтобы сделать два шага вперёд.

Пандемия и эффект Шаранговича

Летом 2020-го минское «Динамо» преобразилось. Менеджмент воспользовался удачной работой потолка зарплат и пандемией, что вместе позволило подписать несколько классных кадров за относительно небольшие деньги. Также к команде присоединились молодые белорусские таланты из Северной Америки: Владислав Колячонок, Максим Сушко, Алексей Протас и Егор Шарангович. Тогда ещё никто не мог подумать, что последние двое станут далеко не последними игроками в команде.

Шарангович с ходу попадал в ведущие звенья «Динамо». А в октябре, когда клуб подкосил коронавирус, Егор получил капитанскую нашивку и стал лидером команды. Больше возможностей – больше заброшенных шайб. Что самое главное, белорус не сбавил оборотов после возвращения легионеров в строй. В итоге за 34 матча Шарангович забросил 17 шайб, чем обратил на себя внимание в «Нью-Джерси». Когда ещё, если не в это сумасшедшее время, человек из фарм-клуба транзитом через вторую тройку минского «Динамо» ворвётся напрямую в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Палмьери? Как сказал классик, жизнь — лучший драматург.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Команда вышла в плей-офф, где попала на питерский СКА. Та серия запомнится болельщикам «Динамо» надолго. Итоговый счёт в серии 1-4 ни о чём не говорит: два матча завершились в овертайме, остальные игры завершались с разницей в 1-2 шайбы. В отличие от плей-офф 2017 года, Вудкрофт смог навязать борьбу сопернику. Минчане имели все шансы проходить во второй раунд.

На что минчане способны сегодня?

Несмотря на хороший прошлый сезон, летом команда претерпела большую перестройку. Многие игроки ушли на повышение, кто-то решил уехать в Европу, в итоге «зубрам» пришлось собирать новую бригаду легионеров. Из старых в команде остался только Адам Альмквист.

По некоторым иностранцам были и до сих пор остаются определённые вопросы, но это не мешает команде уверенно идти в зоне плей-офф, имея возможность занять место выше четвёртого. В чём подвох? Невероятный прогресс показали молодые талантливые белорусы. Основным вратарём команды сейчас является не словацкий легионер Патрик Рыбар, а 19-летний Алексей Колосов. Лучший нападающий в равных составах – 20-летний Илья Усов. Белорус выходит на лёд в 4-м звене, а имеет столько же очков и голов, сколько и самый высокооплачиваемый легионер Тейлор Бек. Вудкрофт умеет работать с молодыми кадрами.

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

«За счёт чего побеждаем? Думаю, когда играем по системе, когда все работают, стремятся к одной цели как единый кулак, тогда и получается побеждать. Когда мы играем от простого, ничего не придумываем, бежим, то есть играем в наш хоккей — быстро, просто, через работу, — тогда и добиваемся побед», — сказал Илья Усов в начале октября.

Канадцу удалось создать из команды с одним из самых маленьких бюджетов серьёзную силу, которая способна удивлять. Минчане играют ярко, не боятся грандов лиги. Такие команды делают хоккей в нашей лиге куда интереснее, на «Динамо» приятно смотреть и с них надо брать пример. Вудкрофт делает ставку на атакующий хоккей, который нравится зрителям, пусть иногда из-за этого и страдает оборона. Его провальный год был во многом связан со слабым комплектованием команды. В Минске разобрались, потерпели, подобрали Вудкрофту достойный состав, и вот он результат – команда хорошо себя чувствует в зоне плей-офф. Он хорошо раскрывает атакующий потенциал как легионеров (многие из которых были списаны в других клубах КХЛ), так и молодёжи. Получается весёлая, крепкая команда. Что немаловажно, коктейль из опыта и молодости позволяет не только добиваться минчанам хороших результатов в КХЛ, но и воспитывать будущее поколение белорусских хоккеистов.