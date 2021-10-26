Кого уже уволили, а кто на грани? Главное о тренерских изменениях в КХЛ

Трансферы и обмены – это хорошо, но ведь и про изменения в тренерских штабах команд не стоит забывать. Если в прошлом чемпионате с этим было напряжённо, то в нынешней регулярке новостей хватает. Кого-то уже отправили в отставку, других специалистов могут уволить в ближайшее время. Рассказываем про случившиеся и возможные перемены.

Ушли до старта регулярного чемпионата

Игорь Никитин из ЦСКА

Преемник: Сергей Фёдоров

Пожалуй, главная неожиданность. Новость, которая не поддавалась объяснению. Игоря Никитина, сделавшего из ЦСКА чемпиона и сыгравшего в финале в прошлом году, заменили на Сергея Фёдорова. Человека, не имеющего никакого тренерского опыта, но обладающего авторитетом среди хоккеистов. Если честно, то при Никитине ЦСКА выглядел гораздо сильнее и стабильнее. Сейчас к армейцам хватает вопросов в плане построения игры и обещанного Фёдоровым атакующего хоккея.

Кари Ялонен из «Куньлуня»

Преемник: Айван Занатта

Финский специалист, узнав, с кем связался, сам решил прекратить работу в китайской команде. В «Куньлуне» есть лишь одна задача: подготовка хоккеистов к домашней Олимпиаде в Пекине, да и то сборную Китая, вероятно, могут не допустить до участия в турнире как слишком слабую. В остальном же «драконы» привычно осели в конце турнирной таблицы. В плане работы и имиджа у тренера там нет никаких перспектив. Но Занатте, в принципе, всё равно. Хоть куда-то позвали и ладно.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Сергей Востриков из «Адмирала»

Преемник: Александр Андриевский

Назначение Сергея Вострикова главным тренером клуба КХЛ изначально выглядело ошибкой, в итоге признанной руководством «Адмирала». Что мог дать Востриков команде? Ничего. Он даже тренировочный процесс должным образом выстроить не мог. В результате во Владивосток вернули Александра Андриевского, уже имевшего опыт работы с «Адмиралом». Учитывая состав «моряков» (он уровня Высшей лиги), в целом команда в последнее время выглядит более-менее неплохо. Хотя очков потеряно очень много и о плей-офф мечтать вряд ли приходится.

Ушли по ходу регулярного чемпионата

Андрей Скабелка из «Локомотива»

Преемник: Игорь Никитин

«В контексте «Локомотива» я не понимаю, что случилось у Андрея Скабелки. Команда в том году играла хорошо, в этом году серьёзно усилилась и вдруг обрушилась. В чём причины? Странно, если бы они ещё и с Никитиным не заиграли. Вопрос, что случилось со Скабелкой», — удивлялся известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Похоже, Скабелку сгубили давние слабые стороны. Прежде всего, сложный характер и периодические конфликты с игроками. Вспомните времена работы белоруса в «Авангарде» или историю с Николаем Коваленко в Ярославле. Современный тренер должен быть более гибким. Теперь железнодорожниками руководит человек с чемпионским опытом работы в ЦСКА. У Игоря Никитина должно всё получиться в «Локомотиве». Это специалист, любящий системный хоккей и порядок на каждом участке льда.

Евгений Ставровский из ХК «Сочи»

Преемник: Андрей Назаров

В «Сочи» не должны работать такие тренеры, как Евгений Ставровский. Мало того, что он ничего не даст в плане результата, так ещё и в медийном плане никакой. «Леопарды» завалили старт регулярки, а спасать положение приехал Андрей Назаров. Тренер, умеющий работать в антикризисных условиях, выращивать молодёжь и создавать шоу. Всё это и нужно сочинцам. Команда стала намного больше забивать, к ней приковано большое внимание, на трибунах появилось больше зрителей. Теперь это уже не прежний унылый «Сочи», а очень интересный коллектив.

Владимир Воробьёв из «Амура»

Преемник: Михаил Кравец

Владимиру Воробьёву всегда было сложно работать главным тренером. Он хороший помощник, однако здесь совсем другая ответственность. В «Амуре» Воробьёв не справился, но поступили с тренером очень некрасиво, не желая выплачивать положенную денежную компенсацию за расторжение контракта. В результате стороны всё же разобрались в своём споре, а вместо Воробьёва на Дальний Восток перебрался Михаил Кравец. Кстати, оба вместе работали в сборной Беларуси. Сейчас дела у хабаровчан стали лучше, «тигры» начали набирать хоть какие-то очки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Зубов из рижского «Динамо»

Преемник: Валерий Кулибаба

Зубов здорово работал в Риге, мог вывести команду в плей-офф, но в итоге ушёл по семейным обстоятельствам. Странно, согласны? В том плане, что через несколько дней эти семейные обстоятельства переросли в то, что Сергея Александровича назначили тренером в молодёжную сборную России. Конечно, хочется пожелать Зубову только удачи, вот только динамовцам без него очень плохо. Об уровне и компетенции исполняющего обязанности главного тренера Валерия Кулибабы говорит матч «Динамо» с «Йокеритом», в котором латвийцы проиграли с разгромным счётом 0:8.

Могут уйти в ближайшее время

Юрий Бабенко из «Витязя»

В нынешнем сезоне «Витязь» не радует, хотя и выиграл в двух из трёх последних матчей. Видно, что Юрию Бабенко сложно без серьёзного опыта, да и состав далеко не лучший. Посмотрим, как клуб из Подольска сыграет в ближайших матчах, но от отставки Бабенко пока не застрахован.

Андрей Мартемьянов из «Сибири»

Главный тренер «Сибири» висел на волоске. Помогли две подряд победы в домашней серии над минским «Динамо» и «Трактором». Однако положение у сибиряков по-прежнему непростое, расслабляться Мартемьянову нельзя, угроза увольнения до сих пор есть. Такое ощущение, что новосибирцам не хватает эмоций и драйва.

Юрий Михайлис из «Барыса»

В «Барысе», как и в «Сибири», есть проблемы с травмированными, но вряд ли это может служить серьёзным оправданием. С Андреем Скабелкой «Барыс» играл гораздо сильнее и интереснее, а сейчас это серая средняя команда КХЛ. Слухи про возможное увольнение Михайлиса уже ходили, не удивимся, если отставка всё же состоится. Две победы в семи последних матчах – это слабый результат.