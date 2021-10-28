Кузнецов получил клюшкой по лицу от сервисмена! Нелепый случай в НХЛ

На льду всякое может случиться, но такого мы ещё не видели. Игроков поджидает опасность на каждом шагу – едва замешкаешься, можно легко нарваться на силовой приём, или шайба может прилететь тебе в незащищённое место, или кто-то неаккуратно сыграет клюшкой, и тебе придётся накладывать швы. Но обычно всё-таки опасность исходит от тех, кто находится на льду, а не за его пределами. В матче с «Детройтом» произошёл нелепый случай — Кузнецову «прилетело» со скамейки соперника.

В третьем периоде Евгений двигался с шайбой вдоль борта и пытался уйти от столкновения с Диланом Ларкином, скользя на одном колене. В этот же момент сервисмен «Детройта» вытянул клюшку за бортик, пытаясь передать её Ларкину (его сломалась парой секунд ранее), но вместо этого заехал Кузе по лицу.

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Сервисмены не раз демонстрировали расторопность и чёткую слаженность действий, когда надо мгновенно сориентироваться и выдать игроку новую клюшку. Например, сразу же вспоминается момент из 2018 года, когда Марнер ассистировал Таваресу клюшкой, только что полученной со скамейки запасных.

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Аналогичный эпизод случился и в прошлом сезоне, когда сервисмен «Питтсбурга» вовремя передал клюшку Сидни Кросби, а через пару секунд тот уже праздновал заброшенную шайбу. Сервисмен «Детройта» Пол Бойер

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Сервисмен «Детройта» Пол Бойер в конечном итоге выполнил свою задачу и сумел быстро передать клюшку Ларкину, но в следующий раз ему надо быть внимательнее. Странное стечение обстоятельств, но ведь Бойер мог легко нарваться на две минуты. Малый скамеечный штраф обычно выписывают за нарушение численного состава, однако среди причин для такого удаления в правилах значится и «помеха игроку со скамейки запасных или из штрафбокса». Формулировка, которая идеально подходит для этого случая.

«Никогда такого не видели… И надеемся, больше никогда не увидим», отреагировали на момент в «твиттере» NBC Sports Washington.

«Такое нечасто увидишь», — согласились в Sportsnet.

«Сервисмен «Детройта» натянул бельевую верёвку», — пошутили в Spittin Chiclets.

Кузнецов тут же столкнулся с Дэнни Декайзером и упал на лёд, схватившись за лицо. К нему побежал врач. На повторе было чётко видно, что причина повреждения россиянина – именно высунувшаяся со скамейки клюшка, а не противоборство с соперниками.

К счастью, Кузнецов не слишком пострадал и вернулся на лёд в следующей смене, а в овертайме вообще не уходил со льда. Не успел смениться, в отличие от своих партнёров, на прямых ногах возвращался в оборону и ничем не смог помешать Лукасу Раймонду, который прорвался по центру и отдал на Ларкина (уже с клюшкой), забившего победный гол.