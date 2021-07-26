«Мы ждём обмена». Главная звезда «Баффало» требует отпустить его из команды

Сага с Джеком Айкелом и «Баффало» сделала новый виток, и стало ясно, что отношения игрока и клуба окончательно испорчены. Генменеджер «клинков» показывает напускное безразличие, отмахиваясь от вопросов по своему капитану, потом говорит, что, может, и не будет его менять. Агенты Айкела, прочитав такое, потребовали обмена через прессу, страсти накаляются.

Все хотят сбежать из «Баффало»

Сложно предъявлять Айкелу (как и любому другому игроку) за нежелание играть в «Баффало». Когда клуб меняет тренеров и менеджмент как перчатки, о стабильности и хоть каких-то достойных результатах в такой ситуации можно и не мечтать. А проигрывать никто не любит, тем более хоккеисты с большим потенциалом. Из «клинков» уже бежали Райан О’Райлли, Тейлор Холл, Расмус Ристолайнен и Сэм Райнхарт. Первые два уже почувствовали вкус побед (О’Райлли так вообще выиграл Кубок и «Конн Смайт» в придачу), последним это ещё предстоит.

Все, в том числе и Айкел, как мантру повторяли, что их до чёртиков достало проигрывать. И слухи об обмене капитана команды начались не сегодня и не вчера. «Я расстроен и по горло сыт поражениями. Это не та пилюля, которую можно легко проглотить. Последние месяцы были тяжёлыми, как и последние пять лет. Я хочу выигрывать каждый раз, когда выхожу на лёд. Я хочу выиграть Кубок Стэнли каждый раз, когда мы начинаем новый сезон», — говорил он в прошлом году. В прошлом сезоне для Айкела купили Тейлора Холла в надежде, что они составят убийственный дуэт, но — сюрприз — из этого ничего не вышло.

Травма и варианты лечения Айкела

В этом году у Айкела добавился ещё один серьёзный повод для расстройства. Из-за травмы шеи он досрочно завершил сезон, а потом выяснилось, что у нападающего и врачей клуба есть сильные разногласия по поводу методов лечения межпозвоночной грыжи. Если вкратце, Айкел настаивает на экспериментальной операции, которую прежде в НХЛ никогда не делали, а в клубе — на консервативном лечении. С этого момента открылась официальная охота за франчайз-центром.

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Из-за того, что до сих пор неясны прогнозы по здоровью нападающего, «Баффало» заверил, что готов предоставить медицинскую карту Айкела интересующимся клубам. Желание покупателей углубиться в детали и оценить риски возможной покупки понятны, но прошло уже немало времени, а «Сэйбрз» так и не предоставили медицинскую информацию, при этом за Айкела просят очень высокую цену.

Генеральный менеджер клуба Джек Адамс всё лето выдаёт один противоречивый комментарий за другим. «Не вижу никаких проблем, если Айкел останется в команде к старту тренировочных лагерей. Если появится вариант, который поможет клубу не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, мы будем его рассматривать. А если не появится, то мы ничего не будем делать. У Джека контракт, он игрок нашей команды. У меня на него нет никаких обид, мне Джек нравится, у нас с ним идёт постоянный диалог», — говорил он после драфта.

Но за день до этого Адамс также общался с прессой, и от вопросов об Айкеле отмахивался как от назойливых мух. Обозреватель The Athletic Джон Вогл уделил этому моменту несколько абзацев, описав поведение Адамса так:

«Кевину Адамсу всё равно, что там с Айкелом, или он хочет показать, что ему всё равно. Он сказал, что не в курсе, начал ли Айкел кататься, и не ответил на вопрос о его физическом состоянии. Но громче ответов на вопросы о незаинтересованности Айкелом говорили его жесты. Адамс наклонил голову, пожал плечами, поджал губы, прищурил глаза, помахал руками и выдавил хитрую улыбку, в которой сквозило: «Мне всё равно».

Не имеет значения, знает ли Адамс детали о состоянии здоровья Айкела или нет, всё равно ему или нет, после этой пресс-конференции точно ясно — отношения между командой и капитаном уже никак не исправить», — написал Вогл.

На пассивную агрессию Адамса и его заверения о том, что нападающего могут и не обменивать, тут же отреагировали в лагере хоккеиста. «Мы ждём обмена», — безапелляционно заявил агент игрока Питер Фиш.

Почему Айкела ещё не обменяли?

Загвоздкой обмена является не только здоровье нападающего, но и аппетиты «Баффало». «По слухам, «Баффало» по-прежнему запрашивает за Айкела очень высокую цену и никто не хочет её платить», — говорил на днях инсайдер Эллиотт Фридман. Высокая цена — это выбор в первом раунде драфта, готовый игрок НХЛ и два проспекта.

И это притом, что ничего не ясно с его лечением. Межпозвоночная грыжа — не самая распространённая травма среди хоккеистов, если делать операцию, как хочет игрок, он пропустит от шести до девяти месяцев, к тому же есть небольшой шанс, что хирургическое вмешательство не поможет. И хотя Айкел, по сообщениям агента, уже вышел на лёд и чувствует себя замечательно, он по-прежнему настроен на операцию.

Кто захочет платить баснословную цену за игрока, даже не зная, когда (и в каком состоянии) он вернётся в строй? И это не считая зарплаты Айкела, которая, на минуточку, составляет $ 10 млн в год. «Рейнджерс», которые давно мечтали заполучить центра, не готовы расстаться с четырьмя активами. Среди других претендентов называются «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Миннесота» и некая команда-сюрприз из Восточной конференции.

Тем временем близится открытие трансферного окна, и клубы начнут тратить припасённые деньги на свободных агентов, а не на Айкела. И «Баффало» может прошляпить все варианты, если не снизит свои требования или не найдёт клуб, который всё-таки согласится на его условия. И что там с медицинской картой, почему её скрывают? В общем, интереснейшая сага, в которой «Баффало» в очередной раз всеми своими действиями показывает, что к ним игрокам лучше не соваться.