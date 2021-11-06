КХЛ отменила матч «Салавата» из-за вируса. Уфа на карантине, там заболели более 20 человек

Увы, новости про вирусы, болезни и карантины – обычное по нынешним временам дело. При этом речь идёт не только про ковид, но и про сезонные инфекции, которые тоже не обходят стороной команды.

Так, «Салават Юлаев», слетав в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо», подцепил в столице Беларуси заразу, в результате чего несколько хоккеистов в составе уфимцев слегли с температурой и ОРВИ.

В Минске команда Томи Лямся выиграла, следом в домашней игре с Хабаровском пусть и с трудом, но тоже удалось победить, а вот омичам юлаевцы, уже испытывая серьёзные проблемы с составом, всё же уступили.

Завтра уфимцам предстояло сыграть с «Трактором», однако этой встрече не суждено состояться. Об этом КХЛ сегодня официально уведомила все стороны.

«В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на семь дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А».

Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

Лига приняла решение об отмене матча №319 «Салават Юлаев» — «Трактор», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», – говорится в заявлении КХЛ.

Решение, на наш взгляд, абсолютно логичное. Здесь в первую очередь нужно думать о людях. И о болельщиках, о «Салавате», и о его соперниках, которые, не дай бог, могли подцепить заразу. В чём смысл проводить матч с наполовину (если уже не больше) заболевшей командой? При этом не стоит проводить параллели с минским «Динамо», так как это две разные ситуации.

«Ситуации минского «Динамо» и «Салавата Юлаева» отличаются. Матч «Салавата Юлаева» отменён, так как команда отправилась на изоляцию по требованию властей, а именно по постановлению Роспотребнадзора Республики. В Минске таких требований от местных властей не было», – пояснила лига свои решения.

Специально для «Чемпионата» подробно прокомментировали случившееся и в «Салавате Юлаеве», разложив по полочкам все нюансы.

«Ситуация началась после того, как команда прилетела из Минска. У нас заболели пять человек буквально сразу, на следующий день. Были взяты ПЦР-тесты, они оказались отрицательными. Двух человек положили в больницу. В день игры с «Амуром» заболели ещё несколько человек. Мы сыграли с хабаровчанами, ПЦР-тесты, кстати, тоже были отрицательными.

На игру с Омском у нас тоже отсутствовало несколько человек. Утром у ребят была температура, но некоторые смогли сыграть. Сегодня с утра симптомы были уже у 17 человек основного состава, плюс у тех, кого мы подняли из «Тороса». Из пятерых вызванных четверо оттуда тоже заболели.

Сегодня по инициативе Роспотребнадзора было открыто эпидемиологическое расследование и вынесено предписание о введении карантина для команды мастеров на семь дней. Мы постоянно находились на связи с КХЛ, уже после игры в Минске общались. «Салават» был готов сыграть и с «Трактором», но Роспотребнадзор, повторюсь, вынес предписание о карантине. К тому же не стоит забывать про безопасность наших соперников. В результате лигой принято решение об отмене матча», – заявил исполнительный директор уфимцев Александр Курносов.

Так будет ли в итоге сыгран матч между «Салаватом» и «Трактором» и когда? По нашей информации, лига ещё дополнительно изучит все поступившие материалы и проанализирует ситуацию. Пока же матч просто отменён. Никакого решения о переносе пока не было и нет.

В пользу команд играет и грядущая пауза на Евротур. За это время можно залечить свои болячки, изгнать из организма все вирусы и банально отдохнуть. В общем, перерыв случился очень вовремя, иначе у некоторых клубов уже некому было бы выходить на лёд. Заболевших с каждым днём становится всё больше.