Буллитный кошмар сборной России покоряет НХЛ. Трой Терри — главный герой старта сезона

Пять лет назад он приговорил нашу молодёжку, а сейчас забивает в НХЛ на уровне Овечкина.

Не так часто сборные России доводили важные матчи до буллитных серий — но когда это случалось, наши команды дважды проиграли в запоминающейся манере. Оба раза у соперника (американской сборной) находился один парень-герой, который в решающий момент клал все броски в цель.

На домашней Олимпиаде таким был Ти Джей Оши. Это был матч группового этапа, но если бы Россия выиграла ту серию, то победила бы и в группе, получив в четвертьфинале соперника полегче. Однако тогда сравнительно неизвестный в России форвард забил четыре буллита из шести. Оши частично «помог» России попасть на финнов, а через полтора года перешёл в «Вашингтон» — что было потом, вы помните.

Через три года Россия могла выйти в третий подряд финал МЧМ после возвращения в сборную Валерия Брагина. И снова на пути американцы, но уже в полуфинале. Вы должны помнить, что тогда случилась путаница из-за того, сколько буллитов надо было бросать. ИИХФ довольно незаметно для всех увеличила число послематчевых бросков до пяти.

Наши игроки праздновали, когда Россия вела после трёх успешных попыток — но надо было снова бросать. Трой Терри забил в основной серии буллитов, а потом реализовал и две из двух попыток после равного счёта — в полуфинал прошли США, а о Терри пару дней говорили не иначе, как о новом буллитном кошмаре русских.

После этого о Терри мы почти не слышали — а он ездил на Олимпиаду без энхалоэвцев, подписал контракт с «Анахаймом», где играл без особого блеска, как и вся команда. Но этот сезон Терри начал фантастически — 11 шайб в 14 матчах, второе место в снайперской гонке после Леона Драйзайтля, наравне с Овечкиным. Для сравнения: за 129 предыдущих игр в лиге он забил лишь 15 раз.

Но Терри был низко оценён и на своем драфте — а это был особый драфт. Набор 2015-го, судя по всему, будет величайшим после драфта-2003. Про первого номера того года вы знаете — а Терри ушёл в пятом раунде. Рядом с Троем были задрафтованы Кирилл Капризов, герой ЧМ Эндрю Манджапане, ворвавшийся в топ-6 «Сан-Хосе» Рудольф Балцерс, одно из открытий последнего сезона Конор Гарланд, защитник «Каролины» Итан Бир.

Почти всех этих парней кое-что объединяет — маленькие габариты. Хотя скауты избавились от многих древних предрассудков, клубы всё же предпочитают брать парней с хорошим физическим развитием: чтобы «мелкий» ушёл в ранних раундах, он должен делать на льду Вещи с большой буквы.

И понятно, почему Терри ушёл лишь в пятом раунде — на момент драфта рост форварда составлял 175 см, а весил он только 72 кило. Очень мало генменеджеров рискнули бы потратить драфт-пик на парня, который потенциально не смог бы «отъесться» для игры на уровне в НХЛ — но в «Анахайме» решились.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Детский тренер Терри был в восторге от форварда: «Его техника и хоккейный интеллект невероятны. Руки Троя просто волшебны. Я работал с Заком Паризе, когда он был ещё ребёнком, и Терри очень напоминает мне Зака — он действительно настолько одарён». После короткого периода игры в юниорской USHL Терри поступил в университет родного Денвера — позже он рассказывал, что ещё ребёнком ходил на их матчи.

В молодёжку на МЧМ-2017 Терри поехал как второкурсник — он был лучшим бомбардиром команды университета, но всё равно не верил, что попадёт в окончательный состав. По его рассказам, родители даже не стали брать билеты в Торонто, которые потом сложно было бы вернуть — но он всё-таки пролез в сборную.

Ещё в преддрафтовой анкете Терри писал: любимая команда детства — «Колорадо», любимый способ исполнения буллитов — в домик. В своём рассказе для Players Tribune, переведённом Sports.ru, Трой рассказывал, что это стало его любимым приёмом в 12 лет — хотя первоначально это казалось читерством.

В полуфинале Терри, как мы уже упоминали, реализовал три попытки против Ильи Самсонова — и вот как он описывал решающую, третью: «Я не мог вспомнить, чтобы хоть раз в жизни применял серию движений: форхэнд – бэкхэнд – «домик». Почему бы не попробовать? Я понимал, что вратарь постарается перекрыть это пространство клюшкой, но я использовал смену движения и заставил его раскрыться. Вновь в «домик».

За финалом Канада — США после такого в России уже мало кто следил, но он тоже закончился в серии буллитов, причём американцы смогли отыграться, уступая 2:4. На этот раз из 10 попыток реализована была лишь одна — и тоже Троем Терри, и тоже в «домик».

Через год Терри поехал на Олимпиаду без игроков НХЛ, как и ещё несколько игроков из NCAA, стал вторым лучшим бомбардиром противоречивой американской сборной, которая не смогла забить нашей команде и даже проиграла Словении. Американцы в четвертьфинале вылетели от чехов по буллитам — Терри бросал четвёртым, но снова свою команду вытащить уже не мог.

Неудачный буллит в четвертьфинале Олимпиады Фото: Bruce Bennett/Getty Images

После Олимпиады Терри дебютировал в НХЛ, но провёл там три довольно незаметных для прессы и болельщиков других команд сезона. Впрочем, «Анахайм», начавший перестройку, сам был не очень заметным — ярких молодых суперзвёзд типа ворвавшегося в лигу Зеграса там не было.

Однако нельзя сказать, что всплеск Терри был абсолютно неожиданным. Вторую половину ковидного сезона он провёл гораздо лучше первой, набирая 0,5 очка за игру после того, как просидел несколько игр в запасе. При этом по продвинутой статистике он был вторым в команде по ожидаемым голам, созданным при его нахождении на льду (первым был проваливающий сезон Макс Комтуа).

Удачная концовка прошлого сезона прошла у Терри как раз с Комтуа и Зеграсом в тройке — но тренеру «Анахайма» Далласу Икинсу пришлось искать новые сочетания. Внезапно новорождённая тройка с Райаном Гецлафом и Адамом Хенриком взорвала чарты. Первого партнёра Терри представлять не нужно, а вот Хенрик в прошлом году назывался кандидатом на обмен — зато после поездки на ЧМ, где он был частью ударной тройки, в «Анахайм» как будто вернулся другой игрок.

Трой Терри и Адам Хенрик Фото: Steph Chambers/Getty Images

При этом из 11 голов Терри семь пришли с передачи Гецлафа. Ветеран, который вроде как уже докатывал во многом благодаря новому партнёру по звену, которого в команде зовут Тимми, побил рекорд Теэму Селянне по набранным очкам за «Дакс». Терри после игры был в восторге: «Он заслужил всеобщее уважение благодаря своему поведению — не только в команде, но и с семьёй, вне льда. Он идеальная ролевая модель, в последнее время у нас сложилась не только «химия» на льду, но и тесные отношения вне его пределов».

Но при этом вряд ли Терри сможет держать свой нынешний уровень весь сезон: прямо сейчас он реализует 33% бросков. Это очень высокий показатель и для суперзвёзд лиги, и для самого Троя, у которого до этого сезона было лишь 9% реализации бросков в НХЛ.

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Вряд ли он сможет составлять конкуренцию Овечкину и Драйзайтлю весь сезон — но, скорее всего, утвердится в роли форварда первого звена и человека, который станет одним из кирпичиков новой крутой команды в Анахайме.