24-летний Макдэвид выбил уже 600 очков в НХЛ! Эта машина способна затмить всех легенд НХЛ?

Его «Эдмонтон» продолжает лидировать в Западной конференции НХЛ, а партнёр по команде Драйзайтль упрочил отрыв от Овечкина.

К очередному матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подходил в статусе лидера Западной конференции. В активе команды Дэйва Типпетта было 10 побед в 13 матчах. Во всех играх со старта сезона капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отмечался результативными действиями. В предыдущем матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3) канадец продлил результативную серию со старта сезона до 13 матчей, в которых набрал 25 (9+16) очков. И этот результат уже являлся повторением рекорда лиги среди действующих игроков НХЛ. В сезоне-2019/2020 такую же серию на старте регулярки выдал Натан Маккиннон из «Колорадо».

Продлить результативную серию до 14 матчей 24-летнему форварду выдался шанс в матче с «Сент-Луис Блюз». Впрочем, именно «музыканты» открыли счёт в игре благодаря точному броску Джордана Кайру, одним из ассистентов выступил российский форвард Павел Бучневич. «Сент-Луис» мог уйти на перерыв, ведя в счёте, но за две секунды до конца первого периода за дело взялся он – неудержимый Коннор Макдэвид.

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97-й номер «нефтяников» накатил на пятак соперников и в касание замкнул передачу в исполнении Зака Хаймана. Таким образом, уже в первом периоде лидер «Эдмонтона» снял одну из главных интриг сегодняшнего противостояния, продлив результативную серию до 14 матчей со старта сезона и превзойдя достижение Маккиннона двухлетней давности.

Заодно канадскому форварду покорился и личный большой юбилей. Забитый гол стал 600-м очком 24-летнего канадца в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилась 421 игра, что является шестым результатом в истории лиги. Быстрее Макдэвида 600 баллов в НХЛ набирали только настоящие легенды лиги – Уэйн Гретцки (за 274 матча), Марио Лемье (323), Петер Штястны (394), Майк Босси (400) и Яри Курри (419).

Игрок Количество матчей на 600 очков в НХЛ Уэйн Гретцки 274 Марио Лемье 323 Петер Штястны 394 Майк Босси 400 Яри Курри 419 Коннор Макдэвид 421

Благодаря этому голу канадскому форварду покорилась целая серия исторических достижений. Макдэвид стал четвёртым игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 14 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006). Второе место занимает Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), а топ-3 замыкает Яромир Ягр из «Питтсбурга» (15 матчей в сезоне-1999/2000).

Уже в следующем матче канадец может повторить достижение легендарного чеха. Для этого Коннору необходимо будет отметиться результативным действием в игре с «Виннипег Джетс». И вряд ли кто-то удивится, если Коннор это сделает. Канадский форвард находится в отменной форме и может перекрыть ещё не одно достижение признанных легенд НХЛ.

Если говорить об истории исключительно «Эдмонтона», то Макдэвид показал третий результат по скорости достижения 600 очков за клуб. Быстрее Коннора были только вышеупомянутые Гретцки (274) и Курри (419). Что касается действующих игроков НХЛ, то Макдэвид превзошёл достижение капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, которому понадобилось 430 матчей на покорение этого статистического рубежа. Настоящая машина-бомбардир из Канады.

В дальнейшем ходе матча Макдэвид уже не принял статистического участия, зато на первый план вышел лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Леон Драйзайтль. Именно немец стал главным героем матча, записав на свой счёт 3 (1+2) результативных действия. Леон вывел «Эдмонтон» вперёд в начале второго периода, а затем ещё дважды ассистировал партнёрам, в том числе и в эпизоде с победным голом, автором которого стал американский форвард Кайлер Ямамото.

В конце второго периода игроки «Ойлерз» за восемь секунд превратили 2:2 на табло в 4:2 в свою пользу. Точными бросками отметились Райан Ньюджент-Хопкинс и Райан Маклауд, но «музыкантам» удалось ликвидировать отставание. В составе «Сент-Луиса» наиболее заметными действующими лицами оказались российские хоккеисты: Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко отметились заброшенными шайбами, а Бучневич завершил матч с двумя результативными передачами. Вот только очков «Сент-Луису» их удачная игра не принесла. За 28 секунд до конца третьего периода свой третий гол в этом сезоне забил Ямамото, принёсший победу «Эдмонтону».

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«Нефтяники» одержали 11-ю победу в сезоне и сохранили лидерство в Западной конференции НХЛ, а Драйзайтль и Макдэвид удержали свои лидирующие позиции в гонке бомбардиров текущей регулярки. В активе немца стало 31 (15+16) очко в 14 матчах, тогда как на счету канадца 27 (10+17) баллов за результативность. Также Леон увеличил до трёх шайб отрыв от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. У «Эдмонтона» пока что всё идеально складывается в нынешнем сезоне – во всех возможных ипостасях.