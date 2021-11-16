«В Финляндии тоже писали, что я идиот». В КХЛ возвращается самый ненавидимый игрок

Лео Комаров вернулся в КХЛ. Если вы не забыли, то этот финн, родившийся в эстонской Нарве, был одним из самых ярких и топовых легионеров КХЛ на заре существования лиги. По крайней мере, так считали в самой лиге, когда в сезоне-2013/2014 выводили Комарова из-под потолка зарплат, вместе с ещё шестью хоккеистами, которые, по словам тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева, представляли особую ценность для нашего чемпионата.

Сложно сказать, был ли Комаров особенным в масштабах всей КХЛ, но для московского «Динамо» он точно был невероятно ценным и любимым кадром. Лео пришёл ещё в «оригинальный» бело-голубой клуб в 2009 году, отыграл не слишком яркий сезон, зато потом стал одним из всего лишь трёх хоккеистов команды, кто перешёл под знамёна ОХК «Динамо» — клуба, созданного при слиянии москвичей с ХК МВД. По сути, помимо названия, Комаров стал единственной ниточкой, связавшей классическое «Динамо» с юридическим новоделом.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В новом клубе наставником Комарова стал Олег Знарок, и под руководством этого специалиста Лео по-настоящему раскрылся. Во многом из-за того, что финн по характеру был близок к тренеру: такой же нахальный, наглый, не признающий авторитеты. Кроме того, Комаров — образчик хоккеиста-провокатора, великолепно залезающего соперникам под кожу. Лео всегда осознавал свою роль и перед своим вторым сезоном в КХЛ предупреждал всех через интервью.



«Все думают, что я такой раздолбай, болван, наверное. Просто в обычной жизни я добрый со всеми, нормальный человек: никому ничего плохого не делаю. Большинство судит по игре? Ну да. Я ведь четыре года в Финляндии так же играл. Три сезона подряд побеждал в номинации «Самый ненавистный игрок». Давали приз за то, что меня типа никто не любит. Но это хоккей. Знаешь, я люблю как раз лезть после свистка, ну так… чуть-чуть. Но ведь никому ничего плохого не хочу. Я даже драться не хочу. Но иногда приходится. Те, кто со мной близко знаком, знают, что я веселый, дружелюбный. А в СМИ пишут другое. В Финляндии тоже писали, что я идиот и всё такое…» — приводил слова Комарова Sports.ru летом 2010 года.

Комарова ненавидели в Финляндии, и в России он тоже очень быстро добился такого же эффекта. Лео великолепно играл на нервах соперников и их болельщиков, его вечная нахальная улыбочка раздражала оппонентов, сам же он обычно оставался невозмутим. Чем распалял людей ещё сильнее. За такое поведение Комарова обожали фанаты «Динамо», с которыми финн с удовольствием заигрывал после победных матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Большой артист и игрок, которого никто не любит, но все хотят иметь в составе своей команды — эта характеристика идеально подходит к Комарову. При этом в «Динамо» Знарка Лео добавил и в чисто хоккейных скиллах. В первый же сезон он наколотил 14 шайб за регулярку — такая результативность ему не снилась даже во время игры за молодёжные клубы в Финляндии. Олег Валерьевич, кажется, первым понял, что Комарова можно использовать не только в качестве красной тряпки для соперников, и в результате Лео стал одним из главных героев первого золотого плей-офф «Динамо»» в КХЛ.



Знарок тогда поставил финна в тройку к интеллектуалу Горовикову и задиристому малышу с недюжинным снайперским талантом Анисину. Комаров блестяще развязал руки двум игровичкам, забрав на себя всю борьбу, толкотню на пятаке и ненависть соперников, и эта тройка вместе с фантастическим той весной Александром Ерёменко дотащила «Динамо» до Кубка Гагарина. Бомбардирские подвиги Комарова не внушали восхищение (всего-то 5+2 за 20 игр), зато в финале с «Авангардом» Лео забил три гола в семи матчах. И один из них — пятой точкой!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Ну а после грандиозного камбэка «Динамо» в финальной серии Комаров вновь сыграл в свою любимую игру — подлей масла в огонь. Во время ликования бело-голубых на омском льду Лео подъехал к заградительному стеклу, возле которого в слепой ярости бесновались фанаты омичей, и бросил на трибуны свою клюшку в качестве издевательского подарка. Через несколько секунд клюшка полетела обратно на лёд, но эффект был достигнут — «Арена-Омск», и без того искренне ненавидевшая в те минуты Комарова, «Динамо» и всю КХЛ, зашлась в новом куплете оглушительного свиста.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Такие штучки, направленные на расшатывание нервной системы соперников «Динамо», стали фишкой Комарова. Он бил исподтишка, говорил «любезности» в лицо, максимально близко подъезжал к чужому вратарю после каждого свистка (якобы надеясь сыграть на добивании) — словом, доводил людей до белого каления. Сам же Комаров дрался очень редко, ведь цель его поведения была другой — благодаря терпению заработать большинство для своей команды, вывести соперника на эмоции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Комаров умело троллил не только коллег. Доставалось и болельщикам чужих команд — не только «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

И даже журналистам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Так что если бы в КХЛ вручали приз «Самый ненавидимый игрок», то Комаров, как и в Финляндии, был бы его постоянным обладателем. Возможно, эту награду даже переименовали бы в его честь.

Выиграв Кубок Гагарина с «Динамо», Лео отправился покорять НХЛ, о которой всегда мечтал. Грянувший локаут немного задержал его в России, но потом Комаров поехал в «Торонто», выбравший финна в подвале драфта-2006. Лео закрепился в составе «листьев», но в следующее межсезонье решил вернуться в КХЛ: подписал самый большой контракт в «Динамо» и именно тогда попал в касту «надпотолочных».

Сезон-2013/2014 — лебединая песня Комарова в бело-голубом клубе. В том чемпионате Лео стал лучшим бомбардиром «Динамо» и в регулярке, и в плей-офф, но не смог помочь действующему двукратному обладателю Кубка Гагарина избежать вылета уже в первом раунде. Зато в феврале 2014-го Комаров сыграл за Финляндию на Олимпиаде в Сочи, очков не набрал, но выиграл бронзовые медали.



После того сезона Комаров снова отправился в Америку, и в этот раз надолго. Поначалу он достаточно эффективно играл за «Торонто» (в сезоне-2015/2016 даже стал третьим бомбардиром «листьев»), но затем резко сдал в результативности, потом был обменян в «Айлендерс», где пережил небольшой всплеск, но затем окончательно превратился в ролевика, игрока нижних звеньев и почётного члена клуба ротации. Да и возраст стал сказываться — переваливший за 30 лет Комаров уже не бегал задорно по площадке и не выводил из себя соперников. Подлый удар Кузнецова, разгневавший Овечкина в феврале 2020-го, стал, возможно, финальным аккордом в карьере Комарова-провокатора.

Лео состарился и обрюзг для НХЛ, стал лишним элементом в «Айлендерс». В этом сезоне Комаров провёл лишь матч за «островитян», после чего на финна вышел СКА и очень быстро договорился с Лео по условиям. Зачем 34-летний хоккеист нужен сейчас армейцам? Кто-то видит в нём наставника для многочисленной петербуржской молодёжи, ко-то полагает, что для КХЛ у Лео ещё вполне хватит мастерства. Оба утверждения правильны, но есть ощущение, что переход Комарова — это прежде всего анонс возвращения в СКА Олега Знарка, которое вполне реально уже в самое ближайшее время.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В Петербурге Олегу Валерьевичу очень пригодится старый знакомый, которому можно доверить всю черновую и грязную работу. Но будет ли Комаров так же полезен для команды? Будет ли заставлять публику любить и ненавидеть себя, как семь лет назад? Скоро узнаем, властен ли возраст над провокаторами.