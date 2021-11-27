Нет места в составе. Почему отечественные голкиперы бегут из КХЛ?

«Хоккейный клуб «Металлург» и вратарь Артём Загидулин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон».

«Как стало известно «Чемпионату», белорусский голкипер череповецкой «Северстали» Константин Шостак расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в Финляндии».

Под такие новости проснулись недавно болельщики «Магнитки», а теперь и «Северстали». Для них это потеря перспективных вратарей, для остального мира и, в частности, ФХР – очередной звоночек. Голкиперы бегут из нашей лиги. И уже не за деньгами, а за банальной игровой практикой.

Но именно эта банальщина и пугает. Вратари – это такой сорт людей, которого в современном хоккее мало не бывает. Успешных не так много, но парней на последнем рубеже всё-таки хватает. В России любят привлекать голкиперов из-за границы ещё со времён Суперлиги. Но тогда и школы необъятной были послабее, и внутренний рынок был не такой большой. Но тенденция не меняется, а скорее, усиливается: в погоне за деньгами и кубками российские клубы делают ставку на иностранных вратарей, забывая о собственных воспитанниках. А теперь мы получаем вот что: один из самых перспективных вратарей лиги – с опытом за океаном, с идеальными габаритами – уезжает в европейскую лигу.

Новость по теме Вратарь Артём Загидулин продолжит карьеру в финском клубе «Лукко»

Про Шостака стало известно всего несколько часов назад. Уже бывший белорусский голкипер «Северстали» по прогнозам может остановиться в «Юкурите», потому что продолжать сезон только с одним надёжным вратарём довольно опасно. Но более вероятен «ЮП». Сейчас вратари из Ювяскюля играют слишком слабо, но в атаке есть Йоаким Кемелль. И если укрепить самые дальние позиции, то вполне можно подняться с предпоследнего места в лиге.

Фото: photo.khl.ru

За «Северсталь» Шостак отыграл 13 матчей, где заработал лучшие показатели в своей карьере, помог череповчанам одержать серию побед перед Евротуром и забрал себе роль второго номера в 21 год. Летом вызывался в сборную Беларуси на чемпионат мира. Но теперь будет открывать для себя новые горизонты в виде, скорее всего, основного голкипера в финском чемпионате.

А у Загидулина сегодня первый тренировочный день. В Финляндию он прибыл ещё в субботу, но карантин для него закончился только вчера. Так что, пока вы читаете этот текст, возможно, где-то на арене «Айянсуо» впервые вышел на финский лёд бывший вратарь «Металлурга». Возможно, потому что в начале недели у всей команды диагностировали всеми любимый коронавирус и теперь игроки и персонал неделю должны находиться на карантине.

Загидулин остановился в Раума, что в Западной Финляндии, а его новый клуб – «Лукко». Год назад они стали чемпионами Лииги. Едет он туда вовремя, и игровая практика ему обеспечена: основной голкипер «Лукко» Самуэль Юкури сейчас травмирован, и финский клуб хочет дать ему время на полное восстановление. И пока он не в строю, у Загидулина есть шанс завоевать доверие тренера и стать хотя бы вторым после возвращения Юкури. Запасные вратари ещё совсем зелёные, так что неудивительно, что недавний чемпион сейчас находится на 12-м месте. Но это почти дно лиги. И если у Загидулина получится вытянуть клуб из ямы, то контракт у него будет и на следующие сезоны. Если он сам, конечно, захочет остаться. Загидулин имеет шансы сыграть уже в следующем матче: вратарю нужно меньше времени на притирку, а ближайшая игра у «Лукко» только 1 декабря с ХПК, который не так далеко оторвался от них в чемпионате. Если, конечно, остальная команда успеет поправиться к этому времени.

Будем откровенны: сейчас закрепиться в «Магнитке» Загидулину было нереально. Хотя какие тут откровения, когда «Металлург» в лидерах чемпионата? Тандем Олкинуора-Кошечкин – один из самых сильных в КХЛ, и для его оптимального состояния обоим вратарям нужна игровая практика. А из-за нововведений КХЛ о третьем голкипере на матч Загидулин лишился шанса играть даже в ВХЛ. А что, вдруг ему придётся выйти третьим? Закон подлости никто не отменял. Вот и сидел он несколько месяцев на трибуне, проведя всего один полный матч и кошмарно его отыграв. Между почти полным отсутствием игровой практики и практике в Европе Артём остановился на втором варианте. В России ему сейчас не закрепиться: родной клуб более чем укомплектован, а у остальных есть свои крепкие первые-вторые номера. Но из-за океана он явно возвращался не за тем, чтобы наблюдать с трибун. В активе Загидулина одна игра за «Калгари» и 36 за его фарм «Стоктон Хит». В единственном матче за «Флэймз» он вышел в середине встречи и пропустил два гола от «Оттавы».

Российские вратари в финской лиге не новинка. Даже совсем. До приезда Загидулина в Лииге уже находились четыре голкипера: Вадим Жеренко, Константин Волков, Андрей Кареев и Станислав Галимов. Первые двое были задрафтованы в НХЛ, но оказались на задворках хоккейной цивилизации. Они и Галимов приехали всего на несколько месяцев раньше Артёма и Константина. А вот Андрей Кареев играет там уже второй год. В своём дебютном сезоне он играл в плей-офф с травмой руки и был основным на протяжении всего чемпионата, хотя в «Салавате» для него не нашлось места. Теперь он серебряный призёр чемпионата Финляндии и безоговорочный первый номер ТПС. Также Кареев представлял сборную России на Кубке Германии.

Станислав Галимов, в последние годы безрезультатно шатавшийся по разным клубам КХЛ, пока что закрепился в самом северном клубе лиги «Кярпят» и единолично затащил команду на второе место в таблице. Остальные играют похуже. Актив «Сент-Луиса» Владимир Жеренко отправился из основной лиги в Местис – вторую по силе лигу Финляндии. И сейчас играет за фарм-клуб «Ильвеса» «Коовее». Задрафтованный «Нэшвиллом» Константин Волков остановился в «Эссяте» и конкурирует за место первого номера со шведом Линусом Сёдерстрёмом. Но пока эта конкуренция результата не дала: клуб находится на последнем месте в лиге.

Почему вратари бегут из КХЛ?

Здесь проблема такая. Если КХЛ действительно хочет быть континентальной лигой и второй после НХЛ, то на неё и надо равняться. Если следовать этой логике, то России нужны как раз те игроки, которые не смогли закрепиться за океаном, но вполне способны успешно выступать в Евразии. Те самые, которые номинально «вторые» по таланту, как и КХЛ «вторая» после НХЛ. Это как раз те вратари, которые сейчас играют основными в России: Метсола, Юханссон, Вилл и так далее. Но тогда надо весь лимит отменять. А это уже прямой развал российского хоккея, потому что стоит разрешить клубам привозить сколько угодно иностранцев, как провинциальные команды будут наполнять свой состав американцами/канадцами/шведами/финнами, кому что по вкусу. А столичные заполнятся остатками талантливых русских, уже полностью оправдывая звание «базового клуба сборной». И вместо одного переполненного СКА мы получим несколько таких. Проще говоря – быть как НХЛ мы не можем. По крайней мере, сейчас. Третьяк много говорил о сокращении легионеров в лиге. А сколько было демагогии после проигранного вчистую чемпионата мира? Но мы остаёмся с теми же документами о пяти легионерах на площадке и любом количестве в составе. Ограничивает управленцев тут разве что потолок зарплат.

Если судить по прошлому сезону, то легионеры-вратари выходили на лёд в 37% игр, а русские – в 63%. Вы скажете, что очень даже неплохая статистика. Но давайте тогда вычеркнем тех, кто играл чисто русской бригадой: это «Торпедо», «Витязь», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Динамо». И тогда уже легионеры, как и русские, забирают 50% матчей. Но в некоторых клубах буквально легионерская диктатура: у Грубеца в «Авангарде» в конце сезона, у Гудачека в «Спартаке», у Сятери в «Сибири». В этом сезоне картина не лучше: уже в семи клубах легионеры забирают подавляющее количество игр. И если считать статистику в командах с вратарём-легионером, то в 57% случаев тренеры предпочитают выпускать на лёд иностранца, а не русского. Исключение составляют только «Амур», «Спартак» и «Нефтехимик». Хорошо, вратари-легионеры зажимают русских только на 50%, вроде не катастрофа. Но: целая половина достаётся 13 талантливым легионерам. А остальные 50% — аж 34 тоже талантливым, но русским.

Фото: photo.khl.ru

С этого сезона КХЛ добавила новшество для клубов: на игру можно заявить трёх вратарей. С одной стороны, отлично, теперь всегда есть запасной вариант на случай травмы двух голкиперов подряд! А с другой – какова вероятность дубля вратарских травм в одном матче? Минимальная. А те самые третьи вратари, которые раньше практиковались в ВХЛ или МХЛ, теперь сидят на трибунах и смотрят хоккей. Это Мышев из «Сочи», Ахметов из «Сибири», Синягин из «Адмирала»… Список можно продолжать.

Кроме того, по статистике этого и прошлого сезонов, да и по логике хоккея в целом большую часть матчей проводит основной тандем вратарей. А третий вратарь практикуется в ВХЛ или МХЛ и ждёт своего часа. Шанс сыграть несколько матчей за основную команду им выпадает редко. В основном такое происходит в СКА, но у них целый комплект взаимозаменяемых вратарей и хорошие полевые игроки. До ухода Шостака подобным достижением могла похвастать и «Северсталь», но теперь место второго займёт Подъяпольский. У третьих вратарей сыграно по одному-двум матчам или не сыграно вообще. Но теперь они находятся в расположении команды, не уезжая в фарм-клубы. Они вместе едут на длительные выезды и сидят там во время матчей на трибунах вместо практики, как это было раньше. Не буду говорить про финансовые затраты на перевоз такого багажа на ножках, это пусть остаётся на совести клубов.

Глядя на такое, отъезд Загидулина кажется абсолютно правильным решением с его стороны. Мы не можем быть как НХЛ, не отменяем лимит на легионеров, а талантливые игроки уезжают из лиги. Это порочный круг. Спрашивается, зачем лига разрешила заявлять третьего вратаря, если тем самым только сильнее подпилила сук, на котором сидит?