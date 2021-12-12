У «Ак Барса» катастрофа в большинстве: очень мало шайб и ноль креативных идей

«Ак Барс» — одна из самых противоречивых команд лиги прямо сейчас. После невразумительного межсезонья, когда разбежались почти все лидеры, последовал снулый старт сезона с глухими слухами об отставке Квартальнова и смутными намёками на то, что не всё в раздевалке Казани правильно. Сейчас Казань закрепилась в топ-4 Востока, но делает это за счёт того, что крайне мало пропускает — типично для команд Квартальнова.

Проблемы ещё остаются — например, всё ещё не закрыта вакансия пятого легионера, которым должен стать форвард (коллеги намекали на Брендана Перлини из «Эдмонтона»). Но главная беда «Ак Барса» — большинство.

Даже после двух шайб «5 на 4» против «Нефтехимика» хуже казанской команды (12,6% реализации) в большинстве играет только «Адмирал». В штаб «Ак Барса» даже пришлось включить Майкла Пелино, который в последнее время играет роль канадского Владимира Крикунова и колесит по русским топ-клубам — и всё ради того, чтобы поправить большинство.

В Казани им занимался Игорь Горбенко. Тренер входит в штаб Дмитрия Квартальнова ещё с его первого сезона в ЦСКА — и тогда в первом же сезоне команда Радулова стала лучшей по розыгрышу лишнего в лиге. Хотя стабильности у команд дуэта Квартальнов — Горбенко не было, почти всегда они находились в десятке лиги. Нынешний результат — худший за всё время.

Команды Дмитрия Квартальнова при игре в большинстве Сезон % Место Сезон % Место 2014/15 ЦСКА 26,2% 1-е 2018/19 «Локомотив» 20,4% 8-е 2015/16 18,4% 9-е 2019/20 «Ак Барс» 18,0% 12-е 2016/17 19,2% 14-е 2020/21 21,0% 8-е 2017/18 «Локомотив» 16,4% 22-е 2021/22 12,5% 23-е

В прошлом сезоне Горбенко дал большое интервью Sports.ru. На вопрос о большинстве, которое тогда было не катастрофическим, но и не элитным, тренер ответил: «Конечная цель в том, чтобы наше большинство заставляло соперника уставать, даже если не удалось забить гол. Пример: последняя игра с «Сибирью», второй период. Вышла бригада с Доусом и Да Костой. Они не забили, но оборону они за минуту сорок просто выхлестнули».

Обратите внимание на имена. Прошлогоднее большинство «Ак Барса» определяли совсем другие люди, которых в команде не осталось. Давайте сравним основных игроков команды в большинстве в этом и прошлом сезоне:

2020/21 Время Очки 2021/22 Время Очки Найджел Доус 3:36 12+8 Николай Коваленко 3:27 0+6 Стефан Да Коста 3:34 13+12 Стивен Кэмпфер 3:27 2+4 Джастин Азеведу 3:28 0+6 Дмитрий Кагарлицкий 3:10 4+5 Виктор Тихонов 3:20 4+2 Артём Галимов 2:47 1+3 Патрис Кормье 2:59 1+6 Пер Линдхольм 2:45 3+0 Микаэль Викстранд 2:58 1+11 Джордан Уил 2:34 1+2

Зрелище впечатляющее. Ушли вообще все лидеры спецбригад. Особенно много зависело от парочки Доус — Да Коста, которая пару лет назад вместе с тренером Константином Шафрановым создала лучшее большинство лиги для «Автомобилиста». Горбенко рассказывал в том же интервью: «Да Коста хорошо бросает с ходу, Доус может бросить или сделать скрытую передачу, Азеведу хорош на подборах. Появляется вариативность».

В принципе, розыгрыш большинства далеко не всегда зависит от уровня игроков. Более известный пример — четвёртое место «Амура», который вышел в плей-офф весной 2018-го, менее известный — пятое место «Автомобилиста», который в сезоне-2012/2013 выиграл лишь восемь матчей за весь сезон. Но Доус и Да Коста — особые игроки для КХЛ, которые могли и создать момент для партнёра, и завершить его мощным броском. Тот же француз в «Авто» снова используется в спецбригаде как снайпер.

Фото: Соколов Григорий, photo.khl.ru

На их место (и на место Азеведу, который при загадочных обстоятельствах уехал посреди сезона) пришли качественные игроки для КХЛ — но у них и близко не было элитных навыков для игры в большинстве. Хорошие навыки плеймейкера есть у Кагарлицкого — он пока и является основным созидателем команды в неравных составах. Коваленко и Линдхольм для большинства — скорее, вспомогательные игроки. Иногда в большинстве выходил Зарипов, который может сделать ультракрасиво — но такие моменты возникают не каждый матч:

Другой важный аспект — игра на «точке». Если защищающаяся сторона выигрывает вбрасывание, то только за счёт этого может убить 20-25 секунд, за которые соперник возвращает владение и заново заходит в зону. В прошлом году «АБ» выигрывал 67% на точке в большинстве, и очень сильно в этом помогал один из главных специалистов лиги по вбрасываниям Патрис Кормье (63,7%), Азеведо до отъезда имел почти 60%. В этом сезоне процент в большинстве рухнул сразу на 10 единиц — конечно, это отразилось и на результативности.

Вот и получилось, что в первых матчах большинство надо было перепридумывать заново, не имея под рукой ни сыгранных связок, ни большого количества креативных игроков. Блогер Sports.ru осенью рисовал карту передач «АБ» при розыгрыше лишнего — это чудовищная картина. Обратите внимание на огромный пустырь в центре площадки — оттуда и приходят все голы, но пробиваться туда не выходило, большинство убивалось на пустое возилово по периметру.

Очень показательна карта бросков: видно преобладание правого круга вбрасывания и очень большое количество бросков от синей, большинство из которых даже в большинство не шли (они в графике InStat обозначены крестиками). Можно сравнить это с розыгрышем «Авангарда», где даже после ухода главконструктора Шафранова в СКА остались те же игроки, которые разыгрвают те же комбинации — и образуют почти идеальный кружок в «слоте».

В общем, розыгрыш «Ак Барса» очень безыдейный и строится на том, что защитник (чаще всего Кэмпфер) либо отдаёт пасы под бросок в круг вбрасывания, либо от безысходности впереди получает шайбу обратно и наваливает с синей сам. Теоретически можно было бы сыграть на подставлениях на пятаке и перекрывании вратаря, ведь в командах Квартальнова этим обычно есть кому заняться — но трафик с переправлениями создаётся редко. Всё это обычно читается на раз-два.

Кроме того, казанская команда ещё и пропускает в меньшинстве немало — четыре гола (делит 19-21-е места в лиге). Правда, одна из них — грубейший ляп Бобкова в игре против «Динамо» Мн, еще две прилетели в пустые ворота в формате «6 на 4», и только одна шайба от «Куньлуня» — результат позиционной ошибки и лично Никиты Лямкина. Однако и тот факт, что «АБ» с преимуществом в два игрока дважды пропустил эмптинеттеры, тревожен.

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В последней игре против «Нефтехимика» казанцы забили две шайбы в большинстве — это совпало с приходом в клуб Майкла Пелино, который пока не доехал до России, но по моде коронавирусной эпохи даёт дистанционные консультации. Правда, комбинации «АБ» пока не сильно изменились: первый гол с пятака подправил Линдхольм, который сделал это после всё того же броска из круга вбрасывания. Второй гол во многом обеспечил Судницин, который просто потерял позицию.

Ну а как поможет «Ак Барсу» Пелино? Канадец отвечал за большинство в первый сезон Хартли в «Авангарде» и приходил в «Магнитку» (по слухам) чтобы помочь разрядить обстановку и помочь всё в том же большинстве, которое не особо клеилось. Несмотря на подбор игроков, два восточных топ-клуба при Майке не рванули вперёд — 16 и 18%, места в середине таблицы. Для «Ак Барса», впрочем, и такая процентовка сейчас будет невиданным прогрессом.

Майкл Пелино

А ещё из Швейцарии помогать розыгрышу на синюю линию едет Марк Барберио — защитник с огромным опытом игры в НХЛ, который в своё время был лучшим ассистентом АХЛ как раз за счёт успешной игры в неравных составах. Как и Кэмпфер, Барберио в главной лиге чаще использовался в нижних парах в более утилитарной роли, но атакующих навыков он не растерял — и у франкоканадца они даже чуть круче, чем у американца.

Но драма вокруг большинства доказывает, что команды КХЛ начали гораздо внимательнее относиться к этому компоненту в принципе. Ещё десять лет назад лишь две команды лиги реализовывали лишнего с процентом выше 20% (сейчас десять), и даже не все имели полноценные спецбригады. Сейчас без серьёзного отношения к этому побеждать невозможно — спросите у того же «Авангарда».