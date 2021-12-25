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Куда пропали известные хоккеисты, подававшие надежды на молодёжных чемпионатах мира по хоккею

Куда пропали? 10 талантов МЧМ, которые почему-то не стали мировыми звёздами
Павел Панышев
Куда пропали звезды МЧМ
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Могли вырасти в топ-игроков, а в итоге про них быстро начали забывать.

В Канаде стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею, в рамках которого российская сборная под руководством Сергея Зубова и Олега Знарка постарается побороться за золотые медали. По случаю старта одного из самых ожидаемых зимних турниров мы окунаемся в историю и вспоминаем о прошлых турнирах и игроках. Сегодня поговорим о тех, кто в разное время ярко проявлял себя на МЧМ, но так и не сумел построить звёздную карьеру на высшем уровне.

Состав групп на МЧМ-2022
Календарь матчей на МЧМ-2022

н. Себастьян Колльберг (Швеция)

В 2013 году Себастьян Колльберг реализовал победный буллит в полуфинале со сборной России. Поклонники хоккея со стажем прекрасно помнят тот турнир и тот матч, а Колльбергу многие эксперты пророчили звёздное будущее. Однако чемпион мира среди молодёжи так и не стал звездой мирового масштаба, не проведя ни одного матча за драфтовавший его «Монреаль». Сейчас Себастьян доигрывает карьеру в низшей лиге Швеции. Реализовать свой огромный потенциал этому некогда талантливому нападающему было не суждено.

з. Матьё Бирон (Канада)

Не путать с Мартином Бироном – известным канадским вратарём. Матьё – его младший брат, а его амплуа – защитник. На молодёжном чемпионате мира 2000 года Бирон-младший был альтернативным капитаном своей сборной, выиграл вместе с ней бронзовые медали турнира и даже попал в символическую сборную всего чемпионата. Казалось бы, лучшего трамплина для дальнейшего роста и прогресса не найти, но звёздной карьеры в НХЛ у Матьё, в отличие от Мартина, у хоккеиста не получилось. Отсюда скитания по Европе и достаточно раннее завершение профессиональной карьеры.

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н. Александр Дэйгл (Канада)

Дэйгла считали одним из самых перспективных канадцев своего поколения и пророчили ему большое будущее. Вот только позднее про Дэйгла начали забывать, а он получил славу разочаровавшего болельщиков форварда. А ведь именно Александр помог канадцам завоевать золотые медали чемпионата мира 1993 года, а затем и уйти под общим первым номером драфта НХЛ. Как же потом разочаровались в выбравшей его «Оттаве»… Дэйгл уходил в бессрочный отпуск, решив, что он устал от хоккея, затем возвращался для вынужденного заработка, а завершил свою карьеру Александр в Швейцарии в 2010 году.

Фото: Getty Images

н. Даниэль Ткачук (Канада)

Ткачук провёл два молодёжных первенства планеты за канадскую сборную, обещал вырасти в топ-форварда и засверкать в НХЛ. В 1999 году Даниэль и вовсе стал одним из лучших бомбардиров турнира, завоевав вместе с «кленовыми листьями» серебряную медаль. Но взрослая карьера у Ткачука как-то не пошла, да и в «Калгари» хоккеисту не особо доверяли. Что делать? Правильно, ехать в Европу, но после этого про Даниэля начали попросту забывать. Нет, конечно, звание двукратного чемпиона Италии в составе «Милана» – это хорошо, но в Канаде про это даже не слышали. В результате Ткачук завершил свою карьеру в Великобритании, где люди больны футболом, а хоккей развит на полулюбительском уровне.

н. Джефф Фаркас (США)

Фаркас зажигал за сборную США ещё тогда, когда за финнов играл Олли Йоккинен. На третьем для себя МЧМ Джефф разделил с Олли первую строчку в списке лучших бомбардиров. Но если Йоккинен в итоге вырос в мировую звезду, то Фаркас так и не выбился выше серебряной награды молодёжных чемпионатов мира. Американский форвард провёл в Национальной лиге всего 11 матчей, не заставляя обращать на себя особого внимания. Постепенно про Фаркаса и вовсе забыли, он пропал с хоккейной повестки дня, а в 25 лет молодой спортсмен принял решение завершить профессиональную карьеру.

з. Брент Тулли (Канада)

Шутка ли, но перспективный защитник Брент Тулли выиграл целых два (!) молодёжных чемпионата мира в составе сборной Канады. У североамериканца были отличные для игрока обороны габариты, в драфтовавшем его «Ванкувере» строили планы на этого хоккеиста, но, увы, вырасти в топ-игрока у Тулли не вышло. Так бывает, когда спортсмен проявляет себя на молодёжном уровне, а затем уходит в тень и пропадает с радаров. В АХЛ о Тулли толком ничего не было слышно, а уж в немецкой лиге, где он затем продолжил карьеру – и подавно. В итоге Брент не доиграл и до 30 лет.

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н. Максим Балмочных (Россия)

На молодёжных чемпионатах мира (а их в активе Максима два) за умным и техничным нападающим следило множество скаутов. Все в один голос утверждали, что это будущая звезда мирового хоккея на долгие годы. Но вместо того, чтобы блистать в НХЛ, Балмочных едва ли не все ключевые годы своей карьеры провёл в чемпионате Беларуси, а заканчивал в ХК «Липецк». Согласитесь, далеко не такого ждали от Максима болельщики и тренеры. Но не каждому суждено вырасти в суперзвезду. Кого-то устраивает тихая семейная жизнь и занятие другими, не связанными с хоккеем делами. Максим оказался человеком непубличным.

Фото: Getty Images

в. Андрей Медведев (Россия)

Медведев, без сомнения, один из самых загадочных персонажей, связанных с молодёжными мировыми первенствами. Чемпион мира среди юниоров, дважды чемпион мира среди молодёжи должен был сделать звёздную взрослую карьеру. И надо же было такому случиться, что в 22 года Андрей разочаровался в хоккее и закончил с ним, а затем пропал так, что у некоторых в голову начали лезть нехорошие мысли: не случилось ли что с Медведевым? Появлялись слухи, что Андрей работает официантом в одном из московских ресторанов, а недавно Медведева наконец-то нашли. Бывший вратарь обслуживал матчи детских хоккейных команд в качестве арбитра в бригаде. Это специалисты, что заполняют протокол и работают информаторами.

н. Сергей Аншаков (Россия)

Сперва в Аншакова шло всё как по маслу. На драфте НХЛ его выбрал «Ванкувер», на чемпионате мира среди молодёжи было завоёвано золото. А вот после МЧМ карьера Сергея пошла на спад. До Северной Америки Аншаков так и не добрался, а заканчивал играть в ВХЛ в «Молоте-Прикамье». Затем Аншакова потеряли из виду, но оказалось, что он начал работать в полиции и параллельно выступать за команду полицейских на международных турнирах. Вот такая интересная судьба у человека, который выбрал для себя тот путь, который показался ему наиболее комфортным.

з. Игорь Князев (Россия)

В 2002 году Князев заслуженно стал лучшим защитником МЧМ, а ранее был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта НХЛ. Игорь решил попробовать свои силы за океаном, но до первой команды так и не добрался, растворившись на просторах АХЛ. Вернувшись в Россию, Князев начал менять клубы как перчатки, а заканчивал в ВХЛ, где о нём окончательно забыли. Игорь закончил играть в хоккей в 30 лет, так и не став звездой. Но зато, как выяснилось позднее, Князев решил приступить к тренерской деятельности и заняться подготовкой детишек. Что ж, это тоже заслуживает уважения.

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