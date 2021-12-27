Россия — Швейцария на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, дата и время матча

Дата и время матча

28 декабря молодёжная сборная России проведёт второй матч на МЧМ-2022. Соперником наших ребят станет команда Швейцарии. Начало встречи — в 00:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 00:25 мск.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно будет здесь.

Материалы о матче

Мнения экспертов

«Сборная Швеции привезла на чемпионат мира очень крепкий состав, и я думаю, что именно шведы – едва ли не главные фавориты и претенденты на золото. Шведы продемонстрировали, как нужно играть в большинстве – половину своих шайб они забросили именно в формате «5 на 4» и «5 на 3». Столько удаляться, конечно, нельзя. Уверен, что тренеры проведут работу над ошибками, дадут игрокам правильные советы и в последующих играх на турнире наша команда не будет столько удаляться.

С одной стороны, важно хорошо начать турнир, с другой – это далеко не самое главное. Вот, например, взять прошлый чемпионат, когда мы уверенно переиграли американцев, однако затем действовали всё хуже и хуже, а те же американцы стали в итоге чемпионами. Впереди ещё весь турнир, так что никакой паники быть не должно. У нас хорошая подобралась команда, есть те, кто способен взять на себя функции лидера. Будем болеть за наших ребят», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Первая игра на турнире прошла. Пока рано делать выводы. Дисциплина? Очень двояко. Когда въехали в Грудинина, за него поехали заступаться. Это игровой момент. Когда едешь разбираться с человеком, ты получаешь две минуты. Наш игрок осознанно пошёл на удаление. Зачем? Мне это непонятно.

Когда оставались 5 на 3 — технический брак. Зачем Хуснутдинов сует клюшку в ноги? Здесь надо говорить не о дисциплине, а о том, что шведы были быстрее нас. Не успевали и фолили.

Аскаров? Какие к нему вопросы? Посмотрите, какие голы он получил. Первый гол — не убрали игрока с пятака. Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? Второй гол — человек убежал один на один. Здесь момент, где он мог выручить, но разберёт с тренером. Третий гол — опять не расчистили пятак. А в скольких моментах он выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне. Из зоны выйти не можем, точную передачу в клюшку не можем отдать», — считает чемпион мира Андрей Николишин.