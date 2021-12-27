В воротах «холодный» и задёрганный Аскаров, а почти весь позитив упирается в одного Мичкова.

От сборной России на МЧМ пока очень грустно. У наших нет ни командной игры, ни комбинаций

Стандартная риторика после поражений на групповых этапах турниров сборных — «это полезно», «исправим недостатки», «найдём место для дальнейшего роста». Поражения эти тоже бывают разными: хоккей в плане результатов — самая математически нелогичная игра, поэтому после одного поражения трагедий обычно никто не делает.

Однако поражение России от Швеции не получается запихнуть в эти оптимистичные шаблоны — поводы для оптимизма вчера искал Денис Казанский, которому в эфире главного национального канала надо было заниматься этим ex officio. Можно было бы кивнуть на одного Аскарова, или одну несдержанность, или найти ещё какого-нибудь стрелочника — но поражение было комплексным и всеобъемлющим.

Россия не могла толком выйти из зоны — этот элемент как будто не отработан

Чуть ли не самая важная часть тактики современного хоккея — организованный выход из зоны и быстрый переход из обороны в атаку. С этим у команды Зубова вчера были чудовищные проблемы. Впрочем, шведы помогли им появиться — «тре крунур» предложила необычно активную игру без шайбы, классно прессинговала наших игроков и провоцировала ошибки защитников, которые приводили к обрезам.

Даже в моментах, когда шведы сменялись и Россия могла начинать атаку без мозолящего глаза соперника, начало комбинаций чаще всего сводилось к простеньким диагональным длинным передачам, которые часто шли не туда, а форвард часто не мог их принять — атака захлёбывалась. Иногда креативщик типа Хуснутдинова мог протащить шайбу на ведении в чужую зону, действуя чисто в одно лицо. Командного взаимодействия здесь было мало. Форварды, которые ждали паса перед чужой синей, при попытке войти в зону часто натыкались на соперника.

Фото: iihf.com

Напрашивается крамольный вопрос: а что вообще тренерский штаб хотел предложить сопернику в игре без шайбы, кроме адовой, но хаотичной самоотдачи? Нельзя сказать, что все действия шведов были успешными, но их давление редко спадало. Получилась довольно вязкая игра с малым количеством моментов (14-9 по голевым моментам в пользу России — данные InStat), зато с зашкаливающим количеством единоборств и плотностью на каждом уголке.

В атаке, как и раньше, моменты создают в одиночку

Индивидуально наши игроки выдерживали это, но при попытке сложить из действий конкретных игроков что-то слаженное получалась лишь очередная потеря шайбы. Россия не смогла предложить ни организованной осторожности Брагина, ни попытки сыграть романтично от Ларионова. И валить на адаптацию здесь нельзя — шведы в точно таких же условиях.

Звенья сборной России удивили. Главным удивлением перед матчем для кого-то могло стать появление Кирилла Танкова из «СКА-Невы» во втором звене — но за несколько недель до МЧМ долетали слухи, что руководство сборной видит сравнительно малоизвестного центра во втором звене. В результате другой чистый центр Свечков занял место на фланге.

У какого из звеньев получилась более-менее содержательная игра в атаке? Да ни у какого. Хотя та же тройка Танкова отметилась голом, Свечков там был вынужден делать всё в одиночку. Конечно, при счёте 1:4 сборная стала выглядеть гораздо бодрее — но и это стало результатом не тактических надстроек, а скорее довольно типичных для молодёжки рейдов в чужую зону чисто на эмоциях. Мы такое видели ещё при Михаиле Варнакове, когда проигрывавшая команда скидывала оковы тренерских установок и начинала летать за счёт чистого мастерства.

Довольно красноречивые данные: из 14 голевых моментов сборной (данные InStat) четыре были созданы Матвеем Мичковым. На этом уровне Матвей реально выглядел неудержимым: в первом периоде, кажется, пришлось адаптироваться к цепкому сопернику, а потом наш главный талант десятилетия стал рисовать моменты в одиночку. Смешно даже вспоминать претензии скаутов к Мичкову касаемо катания — с таким уровнем мастерства ноги уже решают меньше.

Фото: iihf.com

Ну и, конечно же, наша обычная больная тема — вбрасывания. В первом периоде Россия выиграла лишь 4 из 13 единоборств на точке. За 40 минут в чужой зоне — лишь 3 из 10. Логично, что третий период получился более бодрым — статистика подросла за счёт того, что на точку стал чаще выходить Свечков.

Аскаров виноват — но он не виноват

Давайте всё-таки разберёмся — Аскаров вовсе не пропускал первым броском по воротам, неправильная графика компании TSN всех запутала. Впрочем, всё это не снимает ответственности с нашего основного вратаря — но зададимся вопросом к менеджменту СКА. У вас есть игрок, который считается самым талантливым молодым вратарём России, который едет на МЧМ практически безальтернативным первым номером — об этом знают все уже за полгода до турнира.

Фото: iihf.com

Почему СКА так странно использует его? У Аскарова лишь 10 неполных игр за сезон в КХЛ и ВХЛ. Понятно, что место в КХЛ он потерял после пары неудачных игр, но ведь Аскаров не имел постоянного места и в «СКА-Неве», хотя казалось бы. В принципе и в прошлом сезоне у Аскарова было не очень много игровой практики (17 матчей за сезон) — в результате в решающий момент в сборной выходит «холодный» кипер.

Почти все его предшественники приезжали в сборную с нормальной практикой (из последних — Георгиев достаточно играл сразу в трёх лигах, Самсонов делил игровое время с Кошечкиным, Сухачёв был основным в «Челмете»). И чему удивляться? Тем более тренерский штаб начал паниковать и дёргать Аскарова не после третьей шайбы, а просто в перерыве. В чём был смысл?

После игры точнее всех сказал Андрей Николишин: «Первый гол — не убрали игрока с пятака. Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? Второй гол — человек убежал один на один. Здесь момент, где он мог выручить, но разберёт с тренером. Третий гол — опять не расчистили пятак. А в скольких моментах он выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне. Из зоны выйти не можем, точную передачу в клюшку отдать не можем».

Если в прошлых созывах сборной мы привыкли, что многие наши голы — чудеса индивидуализма, типа новогоднего шедевра Павла Шэна в ворота команды США, то сейчас набором индивидуальностей стала и оборона. Команда России не выглядит как команда — и штабу надо очень постараться, чтобы за два дня появилось какое-то взаимодействие. И игру со Швейцарией надо оценивать именно по этому компоненту, даже если Мичков на своей технике сделает пента-трик.