«Россия заслуживает унизительного поражения». Матч наших на МЧМ, которого бы лучше не было

2001 год начался для российского хоккея с сущего кошмара. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как звёздная сборная России, которая считалась главным фаворитом домашнего ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, грандиозно провалилась, впервые в своей истории заняв ужасающее 11-е место. МЧМ-2001, тоже домашний, должен был стать триумфом россиян, показать, что питерская катастрофа – лишь разовый сбой в системе, но вместо этого наши потерпели очередное оглушительное фиаско.

«Неуправляемая команда»

В группе Россия заняла второе место после ничьей со Швейцарией, разгрома Беларуси, натужной, но всё-таки победы в матче с Канадой и поражения от Финляндии, что вывело нашу сборную на Швецию в четвертьфинале, в котором россияне проиграли 2:3 и выбыли из борьбы за медали.

В сборную России полетел град критических стрел. Ковальчука ругали за то, что он приносил больше вреда, чем пользы – постоянно удалялся и играл исключительно на себя, забывая о команде. Главного тренера Петра Воробьёва – за то, что взял в сборную слишком много игроков «Локомотива» и забыл о таких перспективных ребятах, как Сергей Мозякин, Александр Фролов, Фёдор Тютин или Игорь Князев, и за его излишнюю строгость и изнурительные тренировки, после которых у наших ребят в глазах не было видно блеска и задора.

«Постоянно взываем к дисциплине, объясняем, все кивают головами — мол, поняли. А выходят на лёд — то же самое: удаления на пустом месте, в пас не играют, в обороне беспорядок. Неуправляемая команда», — песочил своих подопечных рассерженный Пётр Воробьёв после поражения от шведов.

Вместо командной игры и старания – полная расхлябанность, неоправданное и ненужное пижонство, потеря самообладания, что выливалось в драки. Это на том турнире Илья Ковальчук и Александр Свитов устроили трёпку швейцарцам в проигранном матче утешительного раунда, который вывел Россию на игру со Словакией за седьмое место. Это тогда Свитов же, ещё в группе с Финляндией, толкнул судью.

«Очень грустно, я начинаю привыкать к нашим поражениям в хоккее. Я ещё ни разу не видел великих побед. Слышал о наших прошлых триумфах, видел их в записи, но я вырос в то время, когда все наши победы уже остались в прошлом», — приводила газета The Globe and Mail слова 16-летнего болельщика Димы Воробьёва.

«Куда идёт наш хоккей, как развивается? Вопросы, возникшие, между прочим, отнюдь не сегодня, особенно стали актуальны в эти дни. Считаю, что в последние годы мы потеряли главное — наш фирменный стиль игры, который приносил немало побед на соревнованиях различного ранга. А взамен ничего не получили. Вообще создается впечатление, что теперь наш хоккей, как говорится, делается не тренерами, а, скорее, всевозможными скаутами и агентами. Именно они почему-то стали заниматься формированием истинно нашей игры. И получается так, что ребята с юных лет больше думают не о том, как сообща победить, как продемонстрировать свои лучшие игровые качества. А только о том, как показать свое «я», — сокрушался после турнира двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

«Россия не заслуживает ничего, кроме унизительного поражения»

Перед матчем со Словакией о позоре россиян говорил весь хоккейный мир. «Раньше русские играли как команда. Теперь они играют больше каждый сам для себя. Они знают, что на них смотрят скауты НХЛ, индивидуально они талантливее всех остальных команд. Проблема в том, что они не играют как команда», — делился мнением генеральный менеджер молодёжной сборной Финляндии Тимо Бакман.

«Очевидно, что молодёжный хоккей в России стоит на пороге кризиса. Выступление хозяев МЧМ обернулось одновременно позором и скандалом. Во-первых, русские провалились дома. Во-вторых, они сделали это, несмотря на то что у них была самая талантливая команда на турнире. И в-третьих, они не показали ни дисциплины, ни характера, ни класса, проиграв подряд Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Сложно представить, что эта команда сегодня сможет обыграть Словакию. Даже самым преданным российским болельщикам будет тяжело болеть за эту кучку молодёжи. Россия не заслуживает ничего, кроме унизительного поражения и восьмого места.

Надо понимать, что доминирование СССР в первые годы МЧМ было ещё более долгим и полным, чем великая серия Канады в 1990-х. СССР выиграл семь первых турниров, начиная с 1974 года, проиграв на этом отрезке лишь один матч.

Те команды выделялись великими талантами, такими как Фетисов и Ларионов. Все они были великолепными командными игроками – они были способны доминировать индивидуально, но играли исключительно на командный результат.

Эта молодёжная сборная в новом тысячелетии – оскорбление тех, кто был до них. Игроки прошлых советских сборных не узнали бы хоккей, который показывает новое поколение», — писала газета Ottawa Sun.

Совершенно посредственную Словакию, которая по именам не годилась России и в подмётки, наши обыграли еле-еле. Вели 3:0, но на третий период вышли спустя рукава и позволили сопернику сравнять счёт, едва не опозорившись ещё больше. Победа по буллитам была слабым утешением, ведь даже на последний матч при родных трибунах, когда терять уже было нечего, кроме чести, наша команда так и не смогла собраться и показать качественный командный хоккей.

«На матч со словаками наложило отпечаток наше неудачное выступление на этом чемпионате. Потому игра получилась такой нервной. Мы сами виноваты в том, что довели встречу до лотереи в виде буллитов. Вынужден признать, что не справился со звёздами нашей команды, найти контакт с ними так и не смог», — заключил Воробьёв. Действительно, это была неуправляемая команда, которой от своей игры оставалось только сгорать от стыда.