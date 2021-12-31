Россию оставили без хоккея в новогоднюю ночь. А в прошлом году на МЧМ наши вынесли США

Увы, но молодёжный чемпионат мира 2022 года отменён. Это полный провал для ИИХФ и организаторов турнира, которые не смогли нормально организовать турнир. В итоге несколько игроков сдали положительные тесты, матчи начали отменять один за другим. Всё это было похоже на какой-то фарс и цирк, но точно не на долгожданное соревнование.

«Сказали, что у меня положительный тест. В принципе, чувствую себя нормально, только температура 38. Я остаюсь на 10 дней на карантине в отеле с доктором сборной. Сам в шоке был, когда мне об этом сказали. Настроился на поездку домой, команда улетает завтра. Конечно, сильно расстроился, 10 дней взаперти в чужой стране.

Из «Магнитки» написали, сказали — не переживай, это испытание. Когда вернусь в клуб, надо будет опять набирать форму. Никак не буду праздновать Новый год, спать лягу, и всё. Днём с родителями созвонюсь», — заявил нам форвард Данила Юров, который оказался одним из тех, кто сдал положительный тест.

А ведь в новогоднюю ночь, ближе к утру по московскому времени, наша команда должна была играть суперматч с США. Зрелище, которое ждали вся Россия и весь хоккейный мир, но в итоге так и не дождались.

А ведь ещё год назад мы тоже были с американцами в одной группе и играли с ними матч-открытие. Тогда коллектив Игоря Ларионова выдал результативную встречу, отправив в ворота соперника пять шайб, а в ответ пропустив всего три. Неудачно сыгравшего вратаря Спенсера Найта, явно нервничавшего, и вовсе пришлось менять на Дастина Вольфа.

Дублем в той встрече отметился Пономарёв (который, кстати, выступал и на этом турнире), по шайбе в активе Бардакова, Сафонова и Чинахова.

«Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 – самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, ты даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли тайм-аут. Каждая игра будет давать нам пищу для размышлений, опыт. Мы совместно с ребятами постараемся сделать так, чтобы таких ситуаций случалось как можно меньше.

Найт поплыл? В таком матче, когда играют две сильные команды, идёт сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то нет. Ошибки были допущены, когда наша команда оказывала давление на вратаря и защиту соперника. Мы ищем любые способы, чтобы забить гол и создавать опасные моменты у ворот», – говорил после той победы Ларионов.

А вот вам ещё несколько интересных фактов о том матче.

Три шайбы забросило четвёртое звено россиян, которое провело на льду меньше всех в команде (Захар Бардаков – 9.52, 1 (1+0) очко, «+3», Василий Пономарёв – 8.05, 2 (2+0) очка, «+1», Максим Грошев – 9.11, 1 (0+1) очко, «+1»).

Центр первого звена Марат Хуснутдинов (капитан нынешней молодёжки) выиграл 80% (9 из 12) вбрасываний.

Больше всех в команде на льду провела первая пара защитников – Семён Чистяков (20.54) и Шакир Мухамадуллин (21.09), оба игрока закончили матч с показателем полезности «+2».

Сборная России тогда, кстати, прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года.

«Звёздно-полосатые» одержали пять побед подряд, в том числе в трёх случаях американцы обыгрывали Россию на стадии плей-офф.

Получилось, что сборная России обыграла будущего чемпиона мира, так как канадцы в финале проиграли Америке со счётом 0:2. Вот такие перипетии случаются на молодёжных чемпионатах мира. А теперь всех нас лишили этого удовольствия.