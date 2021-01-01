Великий! Овечкин поставил мощнейший рекорд, НХЛ не посмела его отменить!

Россиянин в 275-й раз в карьере забил в большинстве, а ещё установил целую порцию новых достижений и помог «Вашингтону» одержать победу.

Уже на всей территории России наступил 2022 год — но в США ещё продолжался 2021-й. В НХЛ, в отличие от КХЛ, играют в последний день уходящего года (а вот в Рождество не играют). «Вашингтон» приехал в гости к «Детройту», который из-за ковид-протокола не играл почти две недели — а вот их соперники играли совсем недавно.

И хотя «Вашингтон» играет, у них всё ещё полно кадровых проблем, которые преследовали их весь сезон. Первые матчи сезона «столичные» проводили фактически без второго звена, а сейчас приходится комбинировать защиту. Из глубокого запаса поднялся Михал Кемпны, в лиге дебютировал первораундник-2016 Лукас Джохансен, ну а молодые в атаке прописались давно.

Молодой «Детройт» в первом периоде выглядел намного более интересно, чем соперник, активно накрывал «Вашингтон», больше бросал — хотя не сказать, что эти броски были крайне опасны. Овечкин тоже засылал шайбу в направлении Грайсса, но дважды она попадала в штангу. Неудивительно, что счёт открыл «Детройт» — он был мобильнее, заработал большинство, хотя и забил через секунду после него — гол на счету швейцарца Пиуса Зутера.

А потом из хозяев как будто моментально выпустили воздух. Показательна бросковая статистика: за первую половину матча до створа дошло 15 попыток, за вторую — в три раза меньше. У «Вашингтона», который до этого ничего не мог создать, появилось пространство и возможность рисовать моменты. В один из моментов защитник-ветеран Марк Стаал почти что уснул в своей зоне — этим воспользовался Кузнецов. Птичку, правда, после гола он показывать уже не стал.

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Ну а в концовке наступило время Овечкина — «Детройт» получил несколько спорное удаление после того, как Фаббри не сдержал эмоций. «Вашингтон» весь матч был довольно унылым в большинстве, но у него всегда есть человек, который может зарядить пушку. Это был очень странный момент: сначала было объявлено, что это гол в большинстве, и все стали поздравлять Овечкина с мощнейшим рекордом — потом оказалось, что время удаления уже истекло — потом момент пересмотрели ещё раз и оказалось, что всё-таки не истекло. Дёргания были странными, но НХЛ не посмела отменить рекорд, и теперь он уже никуда не денется.

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Почти моментально «Детройт» снял вратаря, Зайдер имел прекрасный момент для того, чтобы сравнять. На это «Вашингтон» ответил в духе древнего комментаторского штампа — Овечкин оформил дубль в пустые ворота.

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Кроме нового рекорда НХЛ по голам в большинстве, на счету великого россиянина в этом матче целая порция новых достижений: он вошёл в топ-25 бомбардиров всех времён, сократил отставание от Ягра до 12 шайб в исторической гонке снайперов, вышел на третье место в истории лиги по числу победных шайб. Благодаря голам Ови, «Вашингтон» завершает 2021-й на первом месте в лиге, которое делит с «Тампой».