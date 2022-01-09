Кузнецов нахватался у Овечкина! Запустил ракету в касание, реализовав штраф за 4 секунды

После крупного поражения в гостевой встрече с «Сент-Луисом» «Вашингтон» пожаловал в Сент-Пол, чтобы сыграть с «Миннесотой». «Дикари» в прошлой встрече потеряли своего лидера Кирилла Капризова, который получил травму в столкновении с Фредериком из «Бостона», а кроме того, у «Уайлд» на лёд не смогли выйти и многие другие хоккеисты основы: Тальбо, Голигоски, Эрикссон Эк, Бродин, Сперджен.

Впрочем, и «Вашингтон» играл не в оптимальном составе. Отсутствовали приболевшие Оши и Бекстрём, травмирован голкипер Ванечек. В результате в ворота «столичных» Питер Лавиолетт отрядил не Самсонова, у которого не получился матч с «Сент-Луисом», а третьего вратаря Зака Фукале. Канадец в этом сезоне появлялся на льду дважды (полный матч с «Детройтом» и третий период прошлой игры с «Блюз») и ни разу не пропустил.

Первый период встречи «Миннесота» — «Вашингтон» выдался осторожным и не особо событийным, зато во втором отрезке команды реабилитировались перед болельщиками. На 23-й минуте счёт открыл Макмайкл, здорово подставивший клюшку под бросок Дженсена, а затем на авансцену вышел форвард «Уайлд» Кевин Фиала.



Нет, швейцарец не блеснул результативностью, но всё равно отличился так отличился, умудрившись схватить натуральный хет-трик из удалений! Первый же штраф Фиалы «Вашингтон» реализовал за 4 секунды: Овечкин покатил передачу на Кузнецова в правый круг вбрасывания, а Евгений запустил такую ракету в касание, что у Кяхкёнена и шансов-то не было! Забавно, что с передачи Овечкина Кузнецов забил именно в стиле Великой Восьмёрки.

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Второе и третье удаление Фиалы «Кэпиталз» реализовать не смогли, но эстафету у партнёра по команде подхватил Хартман, схвативший четвёртый штраф подряд. Правда, это нарушение сыграло «Миннесоте» на руку: форвард «Вашингтона» Хагелин во время отложенного штрафа неудачно поднял шайбу на синюю линию и поразил собственные ворота точным дальним броском. Грандиозный конфуз!

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«Вашингтон» имел большое преимущество во втором периоде, но одна ошибка вернула «Миннесоту» к жизни. «Уайлд» отоборонялись в меньшинстве, дожили до перерыва с минимальным отставанием в счёте, а в третьем отрезке пошёл уже абсолютно равный хоккей.

Но спастись «дикарям» удалось лишь в самой концовке основного времени. Фукале не справился с дальним броском Цуккарелло на последней минуте, допустив первую ошибку в матче.

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Впрочем, в овертайме Зак исправился, совершив космический сейв при выходе игроков «Миннесоты» «2 в 1».

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Но «Вашингтону» этот подвиг не помог: игра ушла в серию буллитов, где хоккеисты «столичных» не смогли ни разу переиграть Кяхкёнена. «Дикари» же дважды переиграли Фукале и забрали победу в матче, где до середины второго периода у них ничего не получалось.



«Вашингтон» в очередной раз в этом сезоне проиграл, упустив преимущество в несколько шайб по ходу матча. Овечкин набрал 51-е очко в сезоне, укрепив свою позицию в топ-3 лучших бомбардиров НХЛ, а вот забить у Александра снова не получилось — в третьем матче кряду.