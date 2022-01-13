Не просто Крыса! Главный провокатор НХЛ Маршан оформил хет-трик и повторил достижение Буре

Даже те, кто следит за хоккеем поверхностно, наверняка хоть раз слышали о таком игроке, как Брэд Маршан. Канадец за годы выступления в НХЛ создал себе репутацию главного провокатора лиги. В этом сезоне непосвящённые российские болельщики наверняка видели его конфликт с Артемием Панариным, после которого форвард «Рейнджерс» кинул в коллегу из «Бостона» свою перчатку, и драку с Владиславом Наместниковым, за несколько ударов расправившимся с Маршаном.

Из-за его регулярных выходок, резонансных цитат (взять, к примеру, недавнее высказывание о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду) и постоянных попыток залезть под кожу соперникам на льду порой можно забыть, что Брэд не просто Крыса, как его периодически называют и в НХЛ, а прежде всего отличный хоккеист. В «Брюинз» он уже не первый год играет в звене с Патрисом Бержероном и Давидом Пастрняком, которое долгое время было одним из лучших в лиге.

Однако с наступлением нового года чех, проводящий далеко не самый удачный сезон, выходит на лёд отдельно от канадцев, «химия» с которыми уже не такая мощная, как прежде. И пока это идёт на пользу как «Бостону», в 2022-м пока проигравшему только «Миннесоте», так и самим игрокам: к Пастрняку наконец-то вернулись голы (пять в шести матчах), да и Маршан не уходил без заброшенных шайб в последних трёх играх перед сегодняшней встречей с «Монреалем», отличившись те же пять раз.

Брэд и Давид сегодня могли стать первыми одноклубниками в истории НХЛ, которые забросили по две и более шайбы в трёх совместных матчах подряд (нападающие оформили по дублю в играх с «Тампой» и «Вашингтоном»). Но если Пастрняк со своей частью не справился, то Маршан, который и без того был лучшим снайпером «Бостона» в этом сезоне, порезвился на славу.

Канадец открыл счёт в матче чуть больше чем за пять минут до конца первого периода, оказавшись в одиночестве у ворот «Канадиенс» и замкнув прострел Томаша Носека. А всего через 15 секунд он же удвоил преимущество «мишек», с лёту попав по отскочившей от борта шайбе и пробив точно в «домик» Джейку Аллену.

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К концу периода благодаря голу Кёртиса Лазара «Бостон» вёл уже в три шайбы, а вскоре после выхода из раздевалок «Брюинз» сделали счёт крупным. И вновь постарался Маршан, который оформил хет-трик! При этом гол канадца пришёлся на игру в меньшинстве – форвард удачно сыграл на добивании после броска Джона Мура.



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На лёд «Ти-Ди Гарден» тут же полетели разные головные уборы, один из которых Брэд решил прихватить с собой. Однако это оказалась не кепка, как можно было бы ожидать, а шляпа бордового цвета. Либо это подарок жене, либо Маршан решил таким необычным сувениром отпраздновать повторение достижения Павла Буре – канадец забросил 34-ю шайбу в меньшинстве в регулярных чемпионатах и сравнялся по этому показателю с Русской Ракетой и Марианом Госсой. Только трое вингеров забивали больше – Дирк Грэм, Теорен Флёри (по 35) и Яри Курри (39). У Маршана ещё полно времени, чтобы превзойти великого финна.

«Брюинз» же, несмотря на пропущенную в середине второй двадцатиминутки шайбу, легко довели дело до победы, восстановив преимущество в четыре гола в третьем периоде благодаря Лазару, который оформил дубль. Настроение в Бостоне становится всё лучше – помимо отличных результатов (шесть побед в семи матчах в 2022 году), болельщики «Брюинз» с нетерпением ждут возвращения Туукки Раска, недавно подписавшего новый контракт с клубом и сегодня появившегося на скамейке запасных. Его имя вовсю скандировали болельщики «мишек», и вскоре они наверняка вновь увидят его на льду.