Календарь игр, формат турнира, состав россиян — в гиде по хоккейному турниру Олимпиады в Пекине.

Главное, что нужно знать о хоккее на ОИ-2022. Россия едет в Китай защищать титул чемпионов

9 февраля сборная России по хоккею стартует на олимпийском турнире в Пекине матчем со швейцарцами. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков.

Где пройдёт

Зимние Олимпийские Игры пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сроки хоккейного турнира — с 9 по 20 февраля. 3 сентября 2021 года НХЛ и профсоюз игроков достигли соглашения с ИИХФ и МОК об участии хоккеистов в турнире, однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом, 22 декабря 2021 года НХЛ воспользовалась пунктом в соглашении и отказалась от участия в играх.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу «ВАДА против РУСАДА», сборная России выступит на играх под названием и флагом Олимпийского комитета России.

Матчи хоккейного турнира примут две арены. Государственный дворец спорта Пекина (18 000 зрителей), где свои игры на групповом этапе проведёт сборная России, и «Леспортс-центр» (14 000 зрителей). Отметим, что на все соревнования Олимпиады-2022 будут пускать только местных жителей, при этом попавшим на трибуны запрещено кричат в поддержку атлетов, обниматься и нарушать социальную дистанцию.

Группы

А: Канада, США, Германия, Китай



В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания



С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Формат турнира

12 команд распределились по трём группам. Восемь сборных попали на Олимпиаду автоматически, исходя из мирового рейтинга ИИХФ. Дополнительную квоту получил Китай как принимающая сторона. А три оставшихся места определил квалификационный турнир, который прошёл в конце августа. Через него в Пекин пробились Словакия, Дания и Латвия.



По итогам группового турнира никто не вылетает. Четыре команды проходят в четвертьфинал: победители групп и лучшая из сборных, занявших второе место. Остальные сыграют квалификационный раунд.

Состав сборной России

Вратари



Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).



Защитники



Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие



Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).



В запас вошли следующие хоккеисты: Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»).

Расписание матчей сборной России

9 февраля, среда



Россия — Швейцария, 11:40 мск



11 февраля, пятница



Дания — Россия, 07:10 мск



12 февраля, суббота



Россия — Чехия, 16:10 мск



Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займёт в группе.