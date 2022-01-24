Русского хоккеиста задел «прокат» мимо Олимпиады. Бурдасов вымещает обиду в соцсетях

Накануне главный тренер сборной России Алексей Жамнов и генеральный менеджер команды Илья Ковальчук объявили список игроков, которые поедут в Пекин на Олимпийские игры. Есть основной ростер, а есть хоккеисты, которых отправят в Китай в качестве запасных.

Один из наиболее опытных кандидатов, лидер нападения СКА Антон Бурдасов не попал ни в один, ни в другой список, что показалось странным многим болельщикам и специалистам. К слову, в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ в активе форварда 41 матч. Всего он набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9». Показатели, согласитесь, неплохие.

«У нас есть ребята, которые рассматриваются в первом-втором звене, а в третьем-четвёртом звене другие задачи. Нам нужно было сохранить баланс. Турнир краткосрочный, мы всё учитывали. Нам нужны были игроки под те схемы, которыми мы будем играть», – объяснил свой выбор Алексей Жамнов.

У Бурдасова хороший поставленный бросок, лидерские качества, умение играть в большинстве, но в сборной Антон ранее порой действительно терялся. Видимо, это приняли во внимание и в тренерском штабе россиян, решив сделать выбор в пользу других кандидатов. Всё-таки лидерство в клубе и аналогичная роль в сборной страны – совершенно разные вещи.

«Жамнов и Ковальчук сказали, что Кузьменко и Бурдасов – это игроки для топ-6, а тренеры на этих позициях видят других игроков.

Тренеры заявили, что не видят Антона в первых двух звеньях. Но тогда возникает вопрос: а зачем его вообще вызывали? Толчинского сразу не вызвали, а Бурдасова позвали. Хотелось бы услышать, по каким параметрам эти хоккеисты слабее тех, которых включили в заявку», – справедливо интересуется известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Действительно, раз на Бурдасова изначально не рассчитывали (а это наверняка было ясно сразу), то можно было его не звать на сборы в Новогорск. Способности и потенциал Антона давно известны, этого игрока не нужно просматривать. Но здесь, конечно, решать только тренерскому штабу. Ему виднее.

Но самое интересное во всей этой истории – реакция самого Бурдасова. Бывают игроки-тихони, из которых не вытащишь и слова. Антон совершенно не такой человек. Он – яркая личность, о чём говорят посты хоккеиста в «Инстаграме», которые выходят вот уже второй день. Видно, что форвард обиделся, а «прокат» мимо Олимпиады его откровенно задел. Но это абсолютно нормально.

В то же время форвард не падает духом и старается превратить своё несогласие с решением тренеров в шутки и приколы. И, кстати, у Антона это довольно неплохо получается.

Ещё вчера он опубликовал видео в «сториз» с отрывком из популярного YouTube-шоу «Что было дальше?»

«Мы поняли, все поняли, я думаю. Ну, ты понял? Я понял. Всё, давай, я погнал», — говорится в ролике.

Сегодня Антон решил продолжить. «To be continued… (Продолжение следует. — Прим. «Чемпионата»)» — подписал хоккеист совместное фото с другим форвардом СКА — Андреем Кузьменко. Который, к слову, попал в число запасных, но вряд ли сильно этому обрадовался.

Фото: photo.khl.ru

«Я не думаю, что это был какой-то сарказм. Антон просто всё время шутит, находит моменты, чтобы сыронизировать. У всех сейчас одно мнение: сборная должна выиграть Олимпиаду. Это хорошо для всех. Поэтому нереально то, что кто-то будет болеть против сборной из-за непопадания в состав. Антон Бурдасов и другой мой клиент Станислав Галиев – бросающие игроки, которые забивают много. Но, наверное, они не подходят к этим схемам», — заявил агент игрока Шуми Бабаев.

Посмотрим, как россияне выступят на Олимпиаде без ряда ведущих нападающих. В случае если удастся повторить олимпийский успех Пхёнчхана, тренерам и менеджменту нашей команды совершенно не о чем беспокоиться. А вот если случится неудача, то все эти решения вполне могут припомнить. Пока же нужно спокойно готовиться к ответственному турниру.