Незаменимых не бывает. Что стоит за публичной критикой Толчинского боссами «Авангарда»

Позавчера руководители «Авангарда» Александр Крылов и Алексей Волков прибыли в Омск с рабочим визитом и в числе прочего провели пресс-конференцию с журналистами. Когда один из коллег задал председателю Совета директоров «ястребов» вопрос о непопадании Сергея Толчинского даже в расширенный состав сборной России на Олимпиаду, можно было ожидать, что Крылов, всегда говорящий прямо и откровенно, поддержит общественное мнение, что игроку «Авангарда» дорога в сборную оказалась закрыта не по спортивным причинам, ну или хотя бы выразит недоумение. Однако босс омичей удивил, заявив, что Толчинскому в сборной делать действительно было нечего.

Александр Крылов председатель Совета директоров «Авангарда» «Лично я не удивился невызову Толчинского. Все ищут какой-то подтекст, но я никакого подтекста не вижу. Знаете, сколько Сергей забил шайб в равных составах за сезон? Какие тогда вопросы о его невызове? Он явно не соответствовал уровню олимпийской сборной, и на Кубке Первого канала это было видно».

Достаточно жёстко, не правда ли? Дровишек в костёр критики автора «золотого» гола «Авангарда» тут же подкинул и Алексей Волков: «Толчинский, на мой взгляд, снизил к себе требования, не дотягивается до той планки, которую сам себе задал». Правда, тут же генменеджер омичей заявил, что у Сергея уже есть на руках предложение о новом двухлетнем контракте, однако, исходя из контекста высказываний руководителей «ястребов», можно предположить, что никакого существенного повышения зарплаты Толчинскому в «Авангарде» предлагать не собираются. По крайней мере, сейчас.

На первый взгляд, такая риторика в отношении одного из лучших форвардов команды на протяжении двух сезонов выглядит странно. С другой стороны, недовольство «Авангардом» Толчинским — вовсе не новость последних дней. Ещё в октябре Алексей Волков в интервью «Чемпионату» говорил, что не торопится общаться с Сергеем о новом контракте и пока не готов пойти на улучшение финансовых условий — для этого Толчинскому, по мнению Волкова, нужно было хорошенько поработать на протяжении всего сезона.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли никаких критических стрел, разумеется, в сторону Толчинского не выпускал, но его позицию по Сергею выражали не слова, а действия: незадолго до остановки регулярки КХЛ Толчинский опустился в третье звено «ястребов», потерял в количестве игрового времени, не всегда стал выходить в большинстве.

Словом, Толчинский в нынешнем сезоне не оправдывает надежд руководителей и тренеров «Авангарда», причём первые считают возможным говорить об этом публично. Что же не так с Сергеем? Крылов вменяет ему отсутствие голов в равных составах, однако статистика Толчинского в 30 матчах прошлого и нынешнего сезонов практически идентична: год назад на этом отрезке было 28 (11+17) очков, сейчас — 27 (5+22) баллов. Очевидно, Сергей забрасывает в два раза меньше шайб, но ведь и в прошлом сезоне Толчинский главным образом был хорош в роли плеймейкера, а сейчас, выходит, ещё более прокачал этот навык. При этом первых ассистов у форварда больше, чем второстепенных — 54,5% от всех передач, согласно данным InStat. Правда, в прошлом сезоне на таком же отрезке этот показатель у Толчинского был гораздо выше — 70,6%. Но это не похоже на ключевой мотив критических выпадов.

Кроме того, нельзя забывать, что нынешняя регулярка для Толчинского выходит скомканной из-за травм. 16 октября Сергей получил весьма серьёзное повреждение колена в столкновении с игроком «Сибири» Чесалиным, из-за которого вынужден был пропустить месяц. После возвращения он ещё несколько раз выбывал на один-два-три матча по здоровью, при этом как минимум один раз болел.

С учётом этих факторов показатели Толчинского по сезону кажутся вполне нормальными. Он четвёртый бомбардир и второй ассистент «Авангарда» в регулярке, он по-прежнему один из тех, кто определяет разницу для «ястребов», а его диспетчерские навыки и чувство партнёров остаются на высоте. Да, забивает Сергей очень мало для форварда топ-6, но в «Авангарде» есть кому это делать. Причём во многих случаях с передач Толчинского.

Так что отношение руководства «Авангарда» к Сергею и весьма жёсткие оценки его игры от Крылова и Волкова на последней пресс-конференции вызывают удивление. Однако критика лидера команды вряд ли связана с желанием как-то поддеть Толчинского в мотивационных целях и уж тем более не является продолжением пикировки с его агентом Шуми Бабаевым, начатой после истории с Егором Чинаховым. Такой детский сад абсолютно несвойственен боссам «ястребов».

Думаю, дело здесь главным образом в том, что у Толчинского в апреле заканчивается действующий контракт с клубом и он становится ограниченно свободным агентом. «Авангард», конечно, заинтересован в пролонгации соглашения с хоккеистом, но вопрос в том, на каких условиях. «Ястребы» явно не намерены переплачивать Толчинскому, о чём сейчас недвусмысленно намекают в том числе и через прессу. Слова Крылова с Волковым я понимаю примерно в таком ключе: они ждали от Толчинского прогресса по сравнению с прошлым сезоном, но он играет на том же уровне (а в некоторых аспектах даже хуже), так почему в «Авангарде» прямо сейчас должны предлагать ему контракт на улучшенных условиях? Резкие слова на пресс-конференции — это своего рода комментарий к новому контракту, который «Авангард» предложил Толчинскому. Мы не знаем сумм, но, повторюсь, всё говорит о том, что они не сильно отличаются от того, что было в предыдущем договоре — 50 млн рублей в год, по данным «СЭ». Всё это можно считать началом торгов, которые обязательно начнутся в межсезонье, ведь агент хоккеиста точно попробует выбить из «Авангарда» контракт пожирнее.

Рискует ли «Авангард» сейчас, показывая Толчинскому, что он ещё недостаточно сделал для достойного предложения? Да, но не так уж сильно. Во-первых, не так уж много клубов КХЛ в межсезонье в условиях потолка зарплат смогут перебить новое предложение омичей (каким бы оно ни было) и при этом потратиться на солидную компенсацию за оффершит. Во-вторых, не думаю, что в «Авангарде» очень переживают о потенциальной потере лидера команды, так как уже второй год омский клуб исповедует философию «незаменимых не бывает».

Хартли и Толчинский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё по ходу прошлого сезона руководство «ястребов» приняло несколько крайне непопулярных решений, расставшись с Семёном Кошелевым, Эмилем Гариповым и Сергеем Шумаковым. Тогда уход любимцев омских болельщиков вызвал в их среде бурю негодования, однако время показало, что Волков всё сделал абсолютно правильно. Уже в межсезонье «Авангард» не согласился переплачивать одному из героев всего сезона Риду Буше, добровольно сдавшись «Локомотиву» в борьбе за американца. Итог мы знаем: Петер Цегларик, подписанный на гораздо более скромные деньги, вполне равноценно заменяет Буше в составе «ястребов» (по крайней мере, в регулярке, но в плей-офф сравнить их пока не было возможности), плюс расставание с Ридом оказалось очень своевременным и спасло клуб от репутационных проблем и дилеммы после всплывшей скандальной истории.

Генменеджер «Авангарда» Волков уже второй сезон подряд показывает, что все свои решения он принимает в первую очередь исходя из интересов клуба, не обращая внимания на хотелки болельщиков и прошлые заслуги хоккеистов, которыми при переговорах любят оперировать агенты. Пожалуй, это называется профессиональный подход — ничего личного, просто бизнес. Для Волкова гораздо важнее сохранить финансовый баланс в команде и уложиться во внутренний потолок зарплат, чем во что бы то ни стало оставить в команде какого-либо хоккеиста, пусть даже этот хоккеист — лидер. Ведь на его место можно найти другого лидера с меньшими запросами.

Алексей Волков генеральный менеджер «Авангарда» «Моё правило — финансовая дисциплина должна распространяться и в раздевалке. Но, конечно, из этого правила есть исключения».

Станет ли Толчинским таким исключением? На сегодняшний день — точно нет. Но есть подозрение, что и потенциальный прорыв Сергея в плей-офф вряд ли заставит «Авангард» насыпать ему золотые горы. Чтобы это понять, достаточно вспомнить ситуацию хотя бы с тем же Буше, при этом на Толчинского, в отличие от американца, у «Авангарда» останутся права, что облегчит задачу руководству «ястребов» при переговорах.

Полагаю, что в результате Толчинский сможет остаться в «Авангарде» только на условиях клуба. И как раз намёк на это и прозвучал на позавчерашней пресс-конференции в Омске. Вероятно, в межсезонье нас ждёт много слухов о том, что Сергей перейдёт в другую команду посредством оффершита, возможно будет разыграна карта НХЛ, а вся эта история затянется где-нибудь до конца июля — начала августа.

Но вспомните другого клиента Шуми Бабаева Дамира Жафярова — тоже ограниченно свободного агента. Одного из статистических лидеров всей КХЛ два последних межсезонья провожали из «Торпедо» то в российские топ-клубы, то в Америку, но всё заканчивалось тем, что Дамир ближе к началу сборов подписывал новый контракт с «автозаводцами». Кажется, грядущим летом Толчинского и «Авангард» ждёт такая же эпопея — с тем же концом.