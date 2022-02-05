Россия разгромлена американками на Олимпиаде. В конце уже не было сил держаться

Сборная команда США среди женщин – главный фаворит олимпийского хоккейного турнира. Поспорить с североамериканской сборной за первое место на пьедестале могут лишь их соседи по континенту в лице канадок. Да, в спорте случается всякое, а Олимпиада может преподнести любой сюрприз, но давайте смотреть правде в глаза и рассуждать объективно: бронзовые медали Игр станут для коллектива Евгения Бобарико большим успехом. На большее рассчитывать не стоит.

Перед очным противостоянием с американками наши девушки уже успели сыграть со Швейцарией, одержав непростую победу со счётом 5:2. Это только кажется, что преимущество в три шайбы было добыто легко. Но если углубиться в тему, то можно увидеть, как россиянки готовились к игре и какие сложности с составом испытывали из-за всех этих надоевших коронавирусных дел. В итоге Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова сыграть не смогли. Хет-трик в той встрече оформила нападающий сборной России Полина Болгарева.

«Провели неплохой матч. Были ошибки, станем их исправлять и улучшать свою игру. Из-за урезанного состава мы даже иногда использовали нападающих в обороне, когда играли в меньшинстве. Полина — бомбардир, она и в ЖХЛ забивает много голов. Знаем, что она может использовать моменты, много их создаёт. Сегодня использовала три момента, мы очень за неё рады, как и за всю команду, которая проявила характер. В сложных условиях показали неплохой хоккей», – заявил после игры Бобарико.

В свою очередь, американки не особо напрягались с финками, хоть и выиграли с таким же счётом – 5:2. «Звёздно-полосатые» пока и не думали напрягаться, но очная встреча с нашими девушками в любом случае обещала получиться увлекательной и с большим количеством заброшенных шайб.

В первом периоде сборную России подвели удаления, в женском хоккее усталость сказывается ещё быстрее. В итоге после штрафа Проворовой наши пропустили в меньшинстве. Найт сделала пас через площадь ворот, а Хэрмон замкнула шайбу на дальней штанге ворот. Сорокина здесь была уже бессильна.

В концовке стартовой 20-минутки прекрасный шанс отличиться имела Шохина, выскакивавшая один на один с Хенсли, но сирена прозвучала раньше. Анна всё равно бросила, чем спровоцировала потасовку у борта. Да-да, порой заварушки случаются и в женском хоккее.

Во втором периоде наши нанесли и третий бросок по воротам соперника, но уже в игровое время. При этом четвёртая тройка нападения атаковала реально опасно и вполне могла отличиться. Лучниковой немного не повезло в убойном моменте.

Ответ последовал практически мгновенно. Хэрмон от синей линии бросила с кистей, а Найт с пятака подправила шайбу в ворота. Россиянки в ответ разыграли классную комбинацию с участием Шохиной и Кулишовой, Виктория неплохо щёлкнула, но голкипер американок удачно сыграла щитками.

В третьем отрезке встречи сборная США старалась играть аккуратно и особо не лезть на рожон, так как не было особого смысла. Но третья шайба всё равно влетела в ворота россиянок. Не удалось хоккеисткам Бобарико выйти из своей зоны, Камеранези из угла прострелила на пятак, откуда Зумвинкл переправила шайбу в ворота.

Дальше, как говорят в таких случаях, у США пошло. Комфер по центру заехала в зону атаки и резким кистевым броском поразила ближний угол ворот. 4:0 на табло – оставалось понять, смогут ли россиянки распечатать ворота соперника. К сожалению, не получилось.

Тут как тут подоспела и пятая шайба. Карпентер с пятака поразила наши ворота, и вот уже случился разгром. Сорокина сильно устала, в результате чего была заменена на Дарью Гредзен. Правильное решение тренерского штаба, чтобы не добивать голкипера физически и психологически. При этом 17-летняя Гредзен, вышедшая на лёд, не пропустила. 5:0 – с таким счётом сборная США обыграла Россию.

Следующий матч сборная России сыграет послезавтра с командой Канады. И снова будет очень непросто. Главной же встречей в группе для россиянок будет игра с Финляндией.