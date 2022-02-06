Чистый восторг! 17-летний вратарь сборной России ни разу не пропустила от США на Олимпиаде

Накануне женская сборная России со счётом 0:5 проиграла соперницам из США на Олимпиаде в Пекине. Американки – одни из фавориток всего турнира наряду с канадками. Противостоять «звёздно-полосатым» сложно, но наши девушки сделали всё, что могли. Жаль, что ни разу не удалось забросить в ворота США, но главные матчи у коллектива Евгения Бобарико впереди.

Однако даже при поражении со счётом 0:5 у сборной России нашёлся свой герой. После пятой шайбы в ворота Марии Сорокиной тренерский штаб россиянок логично заменил вратаря, чтобы не добивать девушку физически и морально. Впереди важные игры, поэтому Сорокиной требовалось отдохнуть.

«Такие игры с лучшими командами нужны, они всегда полезны. По окончании матча у всех обязательно появляется пища для размышлений и понимание индивидуального порога, который каждый преодолел, заставляя себя. Это помогает расти, развиваться. Хороший и скоростной хоккей всегда идёт на пользу. Я получаю удовольствие от таких матчей», – говорила после матча Сорокина.

Её место в воротах заняла 17-летняя уроженка Новосибирска Дарья Гредзен, являющаяся воспитанницей хоккейной школы «Барнаул» из Алтайского края.

В ЖХЛ Гредзен выступает за «Бирюсу», свою путёвку на Олимпиаду молодая спортсменка заслужила честным трудом. Тем более что из-за проблем с ПЦР-тестами в заявку россиянок на две первые игры не попала вратарь Диана Фархутдинова.

В результате совсем ещё юная Гредзен держалась очень уверенно и даже практически не нервничала. Начав играть с середины третьего периода, талантливая хоккеистка успела отразить 19 бросков по своим воротам. А ведь бросали грозные соперницы из сборной США!

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В результате в Олимпийском комитете России (ОКР) абсолютно по делу включили Гредзен в тройку героев дня наравне с лыжницей Натальей Непряевой и биатлонистом Александром Логиновым, у которых в этот день были олимпийские медали.

Конечно, от такой игры Дарьи болельщики сборной России испытали чистый восторг. Ведь не будем забывать, что Гредзен побила рекорд легендарного Владислава Третьяка, дебютировав на Олимпиаде раньше нынешнего президента ФХР.

Фото: РИА Новости

17-летняя вратарь вышла на лёд в очень непростой момент для российской сборной. Команда к этому времени сильно устала, а американки почувствовали свои силы и поймали кураж, решив довести счёт до неприличного. Однако юная спортсменка справилась, за что её можно только поблагодарить!

Большие победы обязательно придут к Дарье, а пока же нужно настраиваться на следующие игры с Канадой и Финляндией. Ведь не зря главный тренер россиянок сказал, что наша команда приехала в Пекин за медалями. За бронзовые награды точно можно и нужно бороться, в сложном турнирном пути важен каждый игрок. Особенно в нынешние пандемийные времена.

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