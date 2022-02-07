Скандал на Олимпиаде! Канада заставила Россию играть в масках. Онлайн

Утром 7 февраля на олимпийском хоккейном турнире среди женщин должен был состояться матч между Россией и Канадой. Наши девушки наверняка желали попробовать оказать сопротивление «кленовым» после весьма достойного поражения в игре с действующими олимпийскими чемпионками из США.

Однако матч внезапно оказался под угрозой срыва! Сборная Канады по невыясненным пока причинам попросту отказалась выходить на лёд, и сейчас судьи решают, как же им поступить. Следите за развитием ситуации в нашей онлайн-трансляции.