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Скандал в женском хоккее на Олимпиаде-2022: почему Канада отказалась играть с Россией, последние новости онлайн

Скандал на Олимпиаде! Канада заставила Россию играть в масках. Онлайн
Лев Лукин
Почему Канада отказалась играть с Россией
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Все подробности попытки срыва матча олимпийского хоккейного турнира.

Утром 7 февраля на олимпийском хоккейном турнире среди женщин должен был состояться матч между Россией и Канадой. Наши девушки наверняка желали попробовать оказать сопротивление «кленовым» после весьма достойного поражения в игре с действующими олимпийскими чемпионками из США.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
07 февраля 2022, понедельник. 08:15 МСК
Россия
1-й период
0 : 2
Канада
0:1 Нурс – 02:09' (5x5)   0:2 Филье (Фаст, Ли Рэттрей) – 02:29' (5x5)

Однако матч внезапно оказался под угрозой срыва! Сборная Канады по невыясненным пока причинам попросту отказалась выходить на лёд, и сейчас судьи решают, как же им поступить. Следите за развитием ситуации в нашей онлайн-трансляции.

Почему Канада отказывалась играть с Россией
Live Лев Лукин

Пока остаётся непонятным, почему вообще Канада позволила себе такую выходку и при этом не получила техническое поражение. В правилах ничего не сказано о том, что соперники должны предоставлять друг другу отрицательные тесты перед матчем.

08:26 Лев Лукин

Хоккей в масках начался для России печально: наши девушки пропустили две быстрые шайбы в течение 20 секунд.

08:17 Лев Лукин

Сообщается, что в масках девушки будут играть до тех пор, пока не придут свежие результаты тестов у сборной России.

08:10 Лев Лукин

Матч отложили на час, после чего хоккеистки всё-таки вышли на лёд… в масках! Канадский маразм, связанный с ковидом, крепчает всё сильнее и сильнее.

08:03 Лев Лукин

Почему Канада отказывалась играть с Россией

Канадские хоккеистки провели предыгровую разминку, а вот на игру выходить отказались. По неофициальной информации причина в том, что сборная Канады не получила информацию по тестам на ковид российских спортсменок.

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