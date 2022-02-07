Скандал на Олимпиаде! Канада заставила Россию играть в масках. Онлайн

Утром 7 февраля на олимпийском хоккейном турнире среди женщин должен был состояться матч между Россией и Канадой. Наши девушки наверняка желали попробовать оказать сопротивление «кленовым» после весьма достойного поражения в игре с действующими олимпийскими чемпионками из США.
Однако матч внезапно оказался под угрозой срыва! Сборная Канады по невыясненным пока причинам попросту отказалась выходить на лёд, и сейчас судьи решают, как же им поступить. Следите за развитием ситуации в нашей онлайн-трансляции.
Пока остаётся непонятным, почему вообще Канада позволила себе такую выходку и при этом не получила техническое поражение. В правилах ничего не сказано о том, что соперники должны предоставлять друг другу отрицательные тесты перед матчем.
Хоккей в масках начался для России печально: наши девушки пропустили две быстрые шайбы в течение 20 секунд.
Сообщается, что в масках девушки будут играть до тех пор, пока не придут свежие результаты тестов у сборной России.
Матч отложили на час, после чего хоккеистки всё-таки вышли на лёд… в масках! Канадский маразм, связанный с ковидом, крепчает всё сильнее и сильнее.
Почему Канада отказывалась играть с Россией
Канадские хоккеистки провели предыгровую разминку, а вот на игру выходить отказались. По неофициальной информации причина в том, что сборная Канады не получила информацию по тестам на ковид российских спортсменок.
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