«Россия делает что хочет». Что говорят о скандальном матче с Канадой на Олимпиаде

Матч женских сборных России и Канады на хоккейном турнире зимней Олимпиады – 2022 в Пекине определённо войдёт в историю не только хоккея, но и всего мирового спорта. И дело здесь далеко не в том, что сама игра получилась зажигательной. Матч оброс настоящим скандалом: канадки сорвали начало матча и отказались выходить на лёд, потребовав результаты ковид-тестов россиянок.

Стартовое вбрасывание состоялось на час позже запланированного, при этом все участники матча – игроки и судьи – появились на площадке в масках! Беспрецедентный случай, который явно добавил внимания к встрече, которая не должна была выделяться.

«Это действительно происходит?»

Многие журналисты были удивлены такому развитию событий.

«Абсолютная дикость. Все игроки на льду носят маски. Символично для нынешних времён, не так ли?» — написал репортёр China Sports Insider Марк Дрейер.

«Не знаю, что и думать», — сказала бывшая конькобежка, а ныне аналитик CBC Sports Анастасия Буксис.

«Вот это да!» — воскликнул продюсер CTV News Адам Фриск.

«Это действительно происходит?» — журналист ESPN Грег Вышински с трудом верил в происходящее.

Происходящее, которое вполне могло нанести вред всем спортсменкам.

«Вопрос о маске во время соревнований и тренировок отменили сразу. Все федерации в мире сказали этому нет. Есть специальные маски, да, но это не наш случай. Это дополнительная нагрузка на организм, на органы дыхания, на сердце. Врачи категорически исключили данную ситуацию. Это просто прессинг на сборную России», — сказал «Чемпионату» спортивный врач Никита Карлицкий.

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«Это абсурд»

Тем не менее россиянки приняли решение о проведении матча в масках, несмотря на все сложности: «Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Всё, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!

Каково играть в масках? Да, непривычно, но я ещё раз повторюсь, что сейчас такая ситуация. Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть, как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч», — сказала форвард сборной России Анна Вафина во время первого перерыва.

В это же время о ситуации в матче женских команд высказались и хоккеисты мужской сборной России, которые проводили тренировку: «Мне кажется, это практически нереально. Я сейчас стою перед вами (журналистами. – Прим. «Чемпионата») после тренировки, и мне тяжело дышать через маску, хотя я тренировался без неё. Мне кажется, это абсурд», — сказал Егор Яковлев.

«Россия делает что хочет»

Тем не менее на третий период игроки сборной России и судьи вышли уже без масок, в то время как канадки всё ещё находились на льду в средствах индивидуальной защиты. Это вызвало очень много недовольства в зарубежном сообществе, при этом весь шквал критики свалился на нашу команду, а судей почему-то предпочли не трогать: «Россия делает что хочет», — написал журналист Логан Свинкельс.

«Неуважение, которое проявляет команда РОК, согласившись надеть маски на матч (после того как не предоставили результаты тестов), а затем выходя на третий период без масок… продолжай крушить их задницы, Канада. Вы все этого заслуживаете», — пишет пользовательница «Твиттера» по имени Дженни.

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«После второго периода, когда пришли результаты, нам разрешили играть без масок. Почему канадки не сняли маски? Они и так вели в счёте, им надо было себя максимально обезопасить. Не могу комментировать решение их тренера», — разъяснил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

«Решили быть в масках ради безопасности и снижения рисков. Игру задержали, чтобы можно было надеть маски. Мы не были уверены в том, что именно происходит, поэтому решили задержать игру. Результаты тестов ещё не пришли, не хотели рисковать. Даже не знаю, чьи результаты не пришли – наши или сборной России. Знаю только, что мы хотели быть в безопасности. Ничего не было ясно. Не знаю, что сказать о том, что сборная России в третьем периоде сняла маски. Мы сразу решили, что будем в масках все 60 минут. Мы весь сезон сталкивались с разными трудностями, так что сегодняшняя ситуация – ещё одна вещь, которую надо было пережить», — рассказала нападающая сборной Канады Ребекка Джонстон.

«Получали информацию из «Твиттера»

Разумеется, всем было интересно узнать, что же произошло до начала матча и почему стартовое вбрасывание отложили на целый час. Своей версией произошедшего поделился главный тренер сборной Канады Трой Райан: «Мы получили информацию, что обсуждают вопрос о переносе матча. Моей задачей было сказать команде об этом и о том, что можно будет размяться после этого. После того, как мы вышли на лёд, нам дали знать, что обе команды согласились быть в масках. Быстро сообщил об этом девочкам, и они надели маски.

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Не знаю, кто решал этот вопрос – МОК или ИИХФ. Мы в то время фокусировались на своих игроках. Наша команда подстроилась под ситуацию, наш тренер по физподготовке подготовил их, провёл небольшую разминку.

Узнали о возможном переносе после раскатки, события развивались очень быстро. У меня не было никакой информации, мне просто сказали, что игру задержат. Информацию мы получали из ленты [«Твиттера»]. Я ненадолго вышел, просто чтобы сказать судьям, о чём мне известно, спросить, есть ли у них какая-то информация. Следующий разговор был уже о масках».

«Неприятная ситуация. Есть накладки»

Своё слово сказала и защитник сборной России Анна Шибанова, которая предоставила более подробную версию. «Непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы в масках. Странная ситуация. Думали, что они выйдут, а они не выходили. Я не знаю на счет «технаря». Насколько я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Даже двух минут канадкам не дали. Просто вот такие непонятные решения. Мы не поняли.

Я не знаю, как бы было, если бы вместо канадок были чешки. Мы посидели и подумали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было. Ничего страшного, все в равных условиях, канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли.

Проблема была в том, что наши результаты ПЦР не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках, мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как не придут наши тесты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше.

Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену, оттягиваешь, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были не готовы к такому количеству тестов, не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках — мы вышли.

Мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо тесты сдавать вместо 8 утра. Как вы представляете себе: мы в 12 ночи закончили матч, в час ночи приехали в деревню, а в 5 утра надо сдавать тест для следующей? Про изменения правил мы не знали.

Скорее всего, канадки были правы, потому что наших тестов не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются.

Мы пытались решить вопрос, не думаю, что кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Просто сидеть полчаса в раздевалке тоже не самое приятное занятие. Мы хотели сыграть.

Безобразная организация Олимпиады? Не знаю, но неприятны такие ситуации. Есть накладки».