«Хочется взять ремень со злости». Матч со Швейцарией, где в сборную России летели бутылки

На чемпионате мира — 2000 наша команда звёзд провалилась по всем фронтам, и болельщики ругали её на чём свет стоит.

В рамках Олимпиад сборные России и Швейцарии не встречались ни разу, а на чемпионатах мира поиграли немало. Обычно, конечно, победы оставались за нашей командой, но было и два поражения. Особняком стоит одно из них, на ЧМ-2000 — чёрная страница в истории российского хоккея. Тогда наша «дрим-тим» умудрилась проиграть на домашнем льду практически всем – и американцам, и белорусам, и латвийцам, и швейцарцам.

А как всё радостно начиналось! Петербуржский турнир в нашей стране ждали как праздник и надеялись, что национальная команда при домашних трибунах сможет прервать чёрную полосу и поборется за золотые медали, впервые с 1993 года.

К мировому форуму в Санкт-Петербурге всё было готово по высшему разряду. Сам город отмыли и приукрасили, а на проспекте Пятилеток ожидал торжества новенький Ледовый дворец, специально построенный к чемпионату. Люди готовились и предвкушали, тем более что под домашний турнир сборная России собрала сильнейшую команду в своей пока ещё короткой истории. Под знамёна триколора собралось невиданное доселе количество наших хоккеистов из НХЛ, приехавших поиграть мускулами перед благодарной публикой и разорвать всех соперников.

Буре, Каменский, Коваленко, Жамнов, Афиногенов, Яшин, Кравчук, Житник, Гончар – это ли не команда мечты? Но закончилось всё грандиозным провалом, небывалым позором. Ещё никогда Россия не занимала на мировых первенствах 11-е место – это остаётся худшим результатом в истории отечественного хоккея.

Россияне начали с дежурного разгрома Франции со счётом 8:1, затем последовало поражение от далеко не самой сильной команды США, которое списали на досадную оплошность, недостаточную сыгранность и акклиматизацию, но уж Швейцарию-то должны были обыгрывать, несмотря ни на что!

Оборонительные построения соперника, игравшего против звёздных россиян вторым номером, в первом периоде дрогнули только однажды – Яшин первым успел на добивание после броска Буре. Однако за 30 секунд до перерыва швейцарцы отыгрались в стремительной контратаке. Во втором периоде «крестоносцы» пропустили ещё раз, но меньше чем через минуту вновь отквитали отставание, а вскоре забили третью.

«Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками «Это позор!»

Несмотря на существенный перевес по броскам, больше Россия забить не смогла, и со льда её провожали летевшие с трибун пластиковые бутылки. «Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками «Это позор!» — вспоминал корреспондент Владимир Мозговой, работавший на том турнире.

«Матч России с США мы изучили чуть ли не под микроскопом. И поняли: проявив мужество, с Россией можно играть и побеждать. Поймите, сегодня швейцарская национальная сборная провела, возможно, свой лучший матч в истории. Россия — великая хоккейная страна. Но всё дело в конкретных игроках и конкретном настрое. Когда хоккеисты верят в тренерские идеи, можно совершить невозможное, что нам в матчах с российскими командами не раз удавалось. Действительно, три мои победы над российскими командами (две – со сборной Швейцарии и одна – с австрийской «Заминой» в финале Евролиги над «Динамо») — самые великие в моей жизни. Вот когда я стану тренером сборной России лет этак через 10...» — говорил главный тренер швейцарцев Ральф Крюгер.

Россияне на пресс-конференции просили у болельщиков прощения, обещали исправить положение и сделать всё возможное и невозможное, но… Сборная так и не реабилитировалась, начав проигрывать всем подряд. В следующем раунде были поражения от Латвии и Беларуси, а уже ничего не значащая победа над Швецией в заключительной встрече не могла подсластить горькую пилюлю.

«Хочется взять ремень и выходить их всех как нашкодивших детей!»

11-е место на домашнем турнире стало практически национальной трагедией, хоккейную сборную поносили не только обычные болельщики, но и различные деятели культуры и искусства.

«Наши так называемые звёзды чересчур увлеклись суммами в собственных чековых книжках. Они стали большими мастерами по части зарабатывания денег и разучились играть в наш, российский хоккей. Наверное, забыли, что мы 25-кратные чемпионы мира, а кроме доллара, есть ещё честь страны и спортивного флага. Именно наш хоккей, а не канадский или американский был законодателем мод в Европе. Я не призываю их вернуться на подножный корм, но в погоне за благополучием надо помнить и о стране. Впрочем, в глаза нам они смотреть всё равно не будут — разъедутся по Детройтам, Торонто и Чикаго», — цитировал актёра Олега Басилашвили «Коммерсант».

«Лучше бы они вообще на глаза не попадались! Повторил бы я им, что весь зал скандировал на игре с Беларусью, да не могу — слишком уж непечатно! А конструкция тогда хорошая получилась, неодноэтажная. Хочется взять ремень со злости и выходить их всех как нашкодивших детей! Лишь бы прок был. Только, думаю, этих и ремнём уже не исправить», — выплёскивал эмоции сатирик Семён Альтов.

«Мы видели плакаты «ДЫР-тим», «RUS не играет в хоккей» и тому подобные. Я понимаю состояние болельщиков, их надежды. Все игроки сборной осознавали, что мы их не оправдали», — вспоминал позже провал в Петербурге Алексей Яшин.