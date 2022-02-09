Сборная России сыграла, как и при других тренерах. Где идеи, о которых говорил Жамнов?

При разговоре о сборной России сразу же приходится вешать звёздочки-примечания. Ни одна команда турнира (кроме Китая, который живёт в своей собственной вселенной) не усложняла себе жизнь так, как это сделала сборная России. Аналогов переломанности календаря в этом сезоне не найти. Например, последний советский чемпионат, который прерывала Олимпиада (Калгари-1988) встал на паузу 20 января, а первые игры турнира прошли 13 февраля.

У этой команды игровой перерыв составил целый месяц — и то, как показала практика, «омикрон» догоняет людей даже в карантинах и плюёт на якобы жестокие китайские меры. При этом КХЛ была чуть ли не единственной лигой мира вообще в любых видах спорта, которая приостановила чемпионат — в итоге от этого пострадают и лига, и, в теории, сборная тоже. Ну, а теперь непосредственно к матчу.

В этой сборной творит лишь одно звено

И всё-таки штаб сборной решил собрать почти всех самых креативных игроков сборной в одно звено. Тройка Гусев — Шипачёв — Григоренко наигрывалась и на московском этапе и отрезками выглядела действительно неплохо. Нельзя при этом сказать, что в этом составе была одна атакующая тройка, потому что сложно назвать Галиева и Грицюка оборонительными игроками. Но вот что-то действительно придумывала лишь одна — и Шипачёв рисовал оригинальные пасы, Гусев за счёт техники улетал в отрывы. Это звено на гол наиграло, но сделать его не смогло.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ну а Галиев, который в «Ак Барсе» был просто хорошим игроком для топ-клуба КХЛ, который начал набирать звёздную статистику именно рядом с Шипачёвым, был убран от него в другое звено к Кириллу Семёнову, которого сложно назвать диспетчером. В результате вторая тройка выпала из игры больше всего — Россию перебросали во время их игры, но защитники смогли принять на себя большую часть этих бросков.

Звено, заявленное третьим, играло в том стиле, который характерен для всех четвёртых звеньев НХЛ — разница там лишь в уровне исполнения и тренерских нюансах. Один из самых запоминающихся моментов игры — отличная смена Воронкова и Карнаухова на последних секундах, давление которые убило минуту игрового времени. Номинально четвёртое же звено так и осталось, скорее, непонятным — тот же Ткачёв явно выбивался из общего плана.

В матче с Данией открывается широчайшее поле для экспериментов, которые прямо поощряются нынешним вариантом Олимпиады. Вариантов перестановок может быть масса — логично было бы поменять Гусева и Галиева. Возможно, в первое звено вместо Григоренко, который иногда как будто не поспевал за рукастыми партнёрами, стоит попробовать силовика типа Чибисова — игрока «Магнитки» тоже пробовали на КПК в первом звене, было неплохо.

Защитники не смогли сыграть так, как от них просили

Важнейшим элементом в системе нового тренерского штаба должен был стать быстрый переход из обороны в атаку. Соответственно, повышалась роль защитников, которые запускали бы атакующий механизм длинными пасами. Это тренд вполне энхаэловский, и можно догадаться, кто привнёс его в команду — Сергей Гончар, чемпионский «Питтсбург» которого сделал это своей фишкой.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На московском этапе, который и был единственной пробой сил Жамнова и его пёстрого штаба, Россия пыталась так играть — и оказалось, что играть так могут не все оборонцы: одни не могут, а другие просто не действуют похожим образом в своих клубах. Поэтому в системе сборной произошёл откат к базовым настройкам прошлых созывов: играем попроще, вбрасываем шайбу или просто отправляем по борту. Как-то сверкал только Войнов, который разрезал чужую оборону хорошими диагоналями, да иногда Никишин, который делал глубокие рейды за дальнюю линию.

Эти пробемы со стартом атаки даже чем-то напомнили оборванный МЧМ, хотя и штаб, и подбор игроков у сборной был совсем другим. Швейцарцы и сыграли чем-то похоже на молодых шведов, наседая на защитников, которые от прессинга терялись и иногда просто выкидывали шайбу куда-нибудь подальше, после чего атака захлёбывалась. Отличием от МЧМ стало только то, что швейцарцы сами действовали в атаке простенько — а так могло бы и не повезти.

Спорная игра в обороне: допустили почти 4 ожидаемых гола

Одним из факторов «сухаря» Федотова стала удачная игра на вбрасываниях. Перед Олимпиадой все так плакались из-за отсутствия центров, как будто краткосрочные турниры из четырёх матчей плей-офф без них выиграть нельзя. Штаб Жамнова по принципу «кладите больше заварки» уже традиционно использовал сдвоенный центр в двух звеньях — получилось отлично. Например, в первом звене на вбрасывании в чужой зоне выходил Григоренко, а в своей Шипачёв — получилось эффективно.

Из 19 вбрасываний в чужой зоне швейцарцы выиграли лишь 4 — катастрофический результат. Как одно из следствий этого Россия не давала беспрепятственно бросать из своего слота — в первом периоде у швейцарцев вообще не было бросков из этой зоны, затем были уже добивания с пятака. При этом игру в обороне нельзя назвать идеальной — соперник, у которого было банально больше игровой практики, пользовался какой-то несогласованностью России и мог получать шансы на контратаках — тот же момент Херцога получился после выхода Гусева на одинокого Берру.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

По данным InStat, по ожидаемым голам Швейцария всё-таки Россию превзошла (3,9 против 3,3), как и по опасным голевым моментам (15-14). Впрочем, на цифру ожидаемых голов работал массированный обстрел из кругов вбрасывания, плюс «тяжёлые» моменты типа уже упоминавшегося выше.

Кардинально отличающиеся спецбригады

Очень понравилось меньшинство России. Несмотря на отдельные огрехи в исполнении, идея реализации была интересной: наши нападающие сразу же активно вступали в отбор, а в своей зоне вместо широкого «ромба» выбрали очень компактный и приближённый к своим воротам «квадрат». При этом вся четвёрка обороняющихся очень активно работала клюшками, затрудняя варианты передач сопернику.

Большинство же осталось загадкой. Перед началом турнира тренерский штаб решил запутать вообще всех, показав на тренировках чуть ли не десяток всевозможных формаций — «чтобы соперники не подглядели». Как показывает пример того же «Авангарда» при игре в большинстве, даже прекрасно известные приёмы при их отличном исполнении всё равно могут быть убийственными. Осталось ощущение, что наша сборная в первую очередь запутала сама себя — сыгранности «5 на 4» было чуть. Впрочем, большинство мучает Россию не первую Олимпиаду.

В целом после первой игры осталось ощущение, что главная цель России как была, так и осталась одной — «не пропустить». Конечно, здесь нет брагинской осторожности, но с чисто стратегической точки зрения тут сложно будет найти кучу отличий от команд, например, Олега Знарка — его команды тоже могли давить в чужой зоне с активной игрой форвардов. С чисто спортивной точки зрения, в отличие от политической, в осеннем хороводе вокруг кресла босса сборной смысла было мало.

«Нам не стоит испытывать госпожу удачу на прочность. Было много попаданий в штанги, опасных моментов. Во втором периоде у них был хороший момент, нанесли несколько классных бросков. По «девяткам» стреляли, перекладина спасла. Сегодня удача сыграла за нас», — сказал после матча лучший игрок сборной Иван Федотов. И голкипер, пожалуй, выдал самую краткую и ёмкую аналитику матча.