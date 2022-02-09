Россиянина хотели выгнать с матча за удар головой! Слепышев забыл, что он на Олимпиаде?

Арбитры матча дважды просматривали эпизод, но всё-таки не решились наказать Антона по максимуму. Но зачем он вообще это сделал?

Мужская сборная России по хоккею с победы стартовала на Олимпиаде-2022. Наша команда с минимальным счётом 1:0 одолела Швейцарию. Игра получилась вязкой и скучной, с минимумом опасных моментов и слабым движением с обеих сторон. Не раскрасило картину и большинство, которого у соперников было достаточно.

Главным героем матча у России, пожалуй, стоит признать голкипера Федотова, который дебютировал на Олимпийских играх с «сухаря». Вратарь ЦСКА несколько раз подтащил, да и в целом выглядел спокойно и надёжно.

А вот самым ярким персонажем матча стал одноклубник Федотова форвард Антон Слепышев. Именно его отчаянный наброс «с лопаты» на флажке первого периода привёл к счастливому для нас рикошету: шайба от ноги швейцарца Энцо Корви юркнула за спину Рето Берры.

Но вскоре Слепышев легко мог превратиться из потенциального героя матча в антигероя. На 38-й минуте Антон что-то не поделил с Янником Вебером и боднул того головой! По правилам — это удаление до конца матча и пять минут меньшинства для сборной России. Судьи сразу же отреагировали на эпизод, остановили матч, но пошли смотреть видеоповтор, чтобы разобраться в степени наказания для россиянина.



Уникальный случай: арбитры дважды заходили в бокс для просмотра повторов, но оба раза выносили одинаковый вердикт — двойной малый штраф. Очевидно, судьи держали в голове возможность выгнать россиянина до конца матча, но в итоге всё же посчитали, что Слепышев только попытался ударить Вебера.

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Слепышеву и нашей сборной повезло, но это не отменяет того факта, что поведение Антона было недопустимым. Кажется, он забыл, что приехал на Олимпиаду — главный старт четырёхлетия. Для блага команды здесь нужно демонстрировать не только мастерство, но и олимпийское спокойствие — и уж точно не размениваться по мелочам, подставляя команду.

Четыре минуты нашей сборной всё-таки пришлось провести в меньшинстве, но реализация лишнего у Швейцарии не работала, а под конец штрафа Слепышева удаление схватил Роман Лёффель, уравняв составы раньше времени.



В результате сегодня для России всё кончилось хорошо, но очень хочется, чтоб подобных проблем с дисциплиной у нашей команды на турнире больше не возникало.