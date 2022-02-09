Есть первая победа России на Олимпиаде! Что говорили наши после тяжелейшего матча

Мужская сборная России по хоккею начала олимпийский турнир с победы в матче с командой Швейцарии – 1:0. Игра получилась напряжённой, а главным действующим лицом стал нападающий россиян Антон Слепышев. Сперва он отметился голом (не без помощи рикошета от соперника), а затем зачем-то боднул оппонента головой и получил от арбитров двойной малый штраф. Такие вещи нельзя себе позволять на столь серьёзных соревнованиях, нужно сдерживать себя.
После игры на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Алексей Жамнов, а также хоккеисты российской команды Иван Федотов, Александр Никишин, Егор Яковлев и Антон Слепышев.
Главный тренер команды Алексей Жамнов подвёл итог встречи и ответил на многочисленные вопросы журналистов.
— Какие эмоции от игры?
— Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции, плюс волнение присутствовало. Давно у нас не было товарищеских матчей, это сказывалось. Хочется, чтобы в концовке наши нападающие концентрировались на броске, а не на поиске лишнего паса.
— Что сказали Слепышеву?
— Что надо держать себя в руках. Он всё прекрасно понимает. Пришёл на лавку и извинился. Ребята выстояли, команда — молодцы.
— Хоккей получился не слишком ярким, не таким, каким был на Кубке Первого канала.
— Мы постараемся вернуться к этому хоккею. Наш сегодняшний соперник играет в более вязкий хоккей, очень плотно на всех участках как в атаке, так и в обороне. Будем стараться, чтобы хоккей радовал болельщиков и нас самих.
— Как оцените дебют молодых ребят?
— Видно было волнение, потом ребята вкатились, стало проще. Сперва совершали детские ошибки, как говорят в хоккее.
— Федотов сыграл «на ноль», это важно?
— И матч «на ноль», и первая победа на турнире — всё это важно. Ребята окунулись в эту кухню, поняли, что такое Олимпийские игры. Некоторые из них ни разу не были на таких турнирах. Победа была очень важна для нас.
— Что из игрового плана сработало, а что нет?
— Наверное, не сработала атака — так, как мы хотели. Были небольшие провалы в средней зоне. Это во втором периоде и в середине третьего. Будем работать, завтра есть день для подготовки.
— Проблемы с игрой уйдут?
— Думаю, что да. Даже опытные игроки, которые сегодня выходили на лёд, потеряли игровой темп. Тренировочный процесс и игровой – две разные вещи. Здесь все в одинаковых условиях.
— Будете менять сочетания?
— Утро вечера мудренее. Посмотрим, чтоб сейчас на горячую голову не делать выводы.
— Шипачёв выглядел не так, каким мы его привыкли видеть в КХЛ.
— Вадик свою работу выполнял. На последней минуте мы его выпустили на лёд, у него есть игровое мышление, он читает всю ситуацию. Все ребята будут добавлять. Нам матч, даже тренерскому штабу, был необходим.
— Какие у вас чувства от первого матча в качестве главного тренера на Олимпиаде?
— Конечно, у любого человека есть волнение. Я же живой человек. Переживаешь в любом случае. Это ответственность. Главный ты тренер или помощник.
— Можно сказать, что нам сегодня повезло?
— Это спорт. В эпизоде с голом у нас стоял игрок и лез туда. Сегодня повезло нам, но мы должны сделать правильные выводы, чтобы нам везло за счёт мастерства.
— Почему Минулин остался в запасе?
— Посмотрели последние две тренировки, он будет играть следующий матч. У нас есть возможность выбирать. Главное, чтобы плюса не было по тестам (смеётся).
— Пишут, что Кузьменко разлагал команду, игроки были против. Расставите точки над i?
— Давайте я просто скажу. Мы уже всю информацию выложили и сказали. На самом деле, у него было много микротравм. Мы весь медицинский репорт отправили в федерацию. У нас есть доктора, которые за ним следили. Есть тренерский штаб, которому каждое утро доносят, кто здоров, кто нездоров, кто может тренироваться, кто нет. Из этого всё и сложилось.
— У вас были претензии по работе на тренировках, по поведению в раздевалке?
— Нет. Когда игрок не может на 100% отдаваться тренировочному процессу, когда есть тренировки, где он не может выходить на лёд. А здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его обратно в клуб, чтобы он залечил свои травмы.
— Почему СКА тогда выпустил заявление, что он полностью здоров?
— Вы свяжитесь со СКА, у них спросите, как вышло заявление. Мы сейчас находимся на Олимпиаде, давайте сконцентрируемся на тех игроках, которые находятся здесь, а не на тех, которые не попали в состав.
— Как вы видите Плотникова?
— Посмотрим, он тренируется. Завтра будет тренироваться с командой. Посмотрим, в каком он состоянии. Пока у него вроде всё хорошо.
— Завтра тренировка будет полегче – потом два матча подряд?
— У нас есть планы, над чем завтра поработать, потому что матч утренний – в 12, а потом вечерний. У нас ещё есть время, завтра поработаем и определимся с составом на следующую игру.
— Бригада меньшинства – самое большое удовлетворение?
— Ребята молодцы, выстояли. Думаю, сегодня все молодцы. Первый матч, давно не играли. Такие матчи нужны, чтобы сплотить ребят, чтобы они понимали, что Олимпиада – это другой уровень и что игровая дисциплина будет решать многое. Если все ребята будут это понимать, думаю, в дальнейшем у нас будет намного меньше проблем.
— По этой игре показалось, что команде не хватает творчества?
— Посмотрим. Думаю, творчества хватает. С каждым матчем будем прибавлять, и появится творчество.
— Есть ощущение, что команда должна и в физике прибавить?
— У нас всё нормально, всё идёт по плану. Мы готовимся к каждому матчу. Нет такого, что ребята просели по ходу матча.
— Воронков в драку вцепился легко, как будто в КХЛ.
— Не хочу комментировать судейство, здесь чуть другие правила. Многие ребята только сегодня это поняли. В КХЛ все кричат, что удаление было. Здесь – хоть обкричись. Есть главные судьи, которые принимают решения, а не те, кто на лавке кричит, что надо удалять. Донесли до игроков, что здесь всё по-другому, что есть судьи, которые принимают решения, и они его уже не изменят.
— Но в драку он влез.
— Это игровой момент, молодцы. Не дали же 5+20.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Конечно, всем было интересно мнение об игре от Антона Слепышева и объяснение произошедшего с ним.
— Как всё было с голом?
— Была атака с ходу, она логически не завершилась. Подобрал шайбу, знал, что осталось 2-3 секунды и что нужно доставить шайбу на пятачок. Случился удачный рикошет в ворота.
— Опишите ваше удаление.
— Не хочу говорить. Надеюсь, будет уроком… для меня и для всей команды, что в дальнейшем так делать нельзя. Да я не думал, это инстинктивно. Так делать нельзя, не хочу комментировать. Надеюсь, последний такой момент был.
— Что вам в раздевалке в перерыве говорили, поддержали?
— Никто ничего не сказал. Я извинился перед ребятами, поблагодарил меньшинство, что они выстояли. Красавцы.
— Почему игра получилась такой вязкой?
— Первая игра на турнире, много новичков, и у нас давно не было нормальной игровой практики. Двусторонки – это всё равно не то. Мы начали через борьбу, через броски, было мало мысли и игры. Думаю, это наладится.
— В соцсетях написали, что вы должны ужин Федотову.
— Да, конечно, вратарь здорово сыграл. Ванька многое подтащил в нужные моменты, в том числе меня подтащил в это удаление. Отличная игра, надеюсь, дальше продолжит в том же духе.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
— Этого матча будет достаточно, чтобы с Данией и с Чехией сыграть более уверенно?
— Конечно. Мы рады провести этот матч, почувствовать соревнования, а не просто игру между собой. Думаю, следующая игра будет намного качественнее и лучше.
— Хорошо, что начали с опытным соперником?
— Все соперники подтянулись, швейцарцы всегда были опасной и опытной командой. Здорово, что сыграли первый матч и одержали победу.
— Как вам лёд?
— Нормальный лёд.
Защитник сборной России Александр Никишин поделился впечатлениями от своего дебюта на Олимпийских играх.
— Волнительный матч?
— Непонятно, какие чувства на первых минутах, а потом я удалился. Неосознанно, можно сказать, слегонца подтолкнул. После удаления уже вошёл в игру, игра пошла. Потом было несколько хороших бросков, но главное, что выиграли.
— Как оцените качество льда?
— Если сравнивать с тренировочной ареной, то кажется похуже. Думаю, привыкнем со временем.
— Не очень зрелищный хоккей – это из-за того, что давно не играли?
— Да, давно не играли с другой командой. Первый период сами видели, а со второго и третьего мы уже хорошо поймали игру. Перенесём на следующую.
— Как вам швейцарцы?
— Понравилась команда. Быстрая, манёвренная, нападающие у них очень быстрые. С моими габаритами я и удалился. Видно, что они маленькие, быстрые. От них можно всего ожидать.
— Вы стали выходить в большинстве, в отличие от тренировки.
— Я сегодня в большинстве не выходил, выходил «четыре на четыре».
— Чувствуете доверие?
— Чувствуется, конечно. Стараюсь его оправдывать. После удаления старался забыть ситуацию. Думаю, это мне помогло.
— Навсегда запомните эту игру?
— Конечно, ведь это Олимпиада.
- 9 февраля 2022
-
17:00
-
16:50
-
16:47
-
16:24
-
16:13
-
15:52
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:07
-
15:01
-
15:01
-
14:59
-
14:57
-
14:56
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:23
-
14:20
-
14:19
-
14:15