Отскок по-шведски. Два гола нападающего ЦСКА спасли скандинавов от конфуза на Олимпиаде

Шведы привезли на эту Олимпиаду достаточно интересную команду. Юхан Гарпенлёв решил сделать ставку на опытных хоккеистов, не взяв на турнир молодых шведских дарований. Латвийцы, как кажется, собрали команду из того, что есть, но на первый же матч в заявку команды Харийса Витолиньша не попали старожилы команды – Микс Индрашис и Мартиньш Карсумс.

С первых минут фавориты матча решили прибрать инициативу к своим рукам и по канадским лекалам провели мощный обстрел ворот Иварса Пунненовса. Латвийцы явно были не готовы к такому бодрому началу скандинавов, которые на всех возрастах любят постепенно, не очень торопливо вкатиться в матч. «Тре Крунур» демонстрировали неплохие комбинационные атаки в зоне соперника, накладывали новые сочетания на «наевшихся» латвийцев, что тех изрядно выматывало.

Ближе к середине первого периода Латвия стала пытаться доводить шайбу до зоны Ларса Юханссона, но получалось это не очень успешно. Шведы встречали высоко, не давая нападающим бордово-белых долго задерживаться в зоне атаки. Очень нацеленным на ворота был нападающий первого звена шведов – Карл Клингберг. На 10-й минуте он резко вывалился на пятак и чуть не заставил зажечься красный огонь за воротами Пунненовса.

Буквально в следующей же атаке счет был открыт. Валльмарк отлично открылся под пас Хольмберга и в касание с дальнего пятака вонзил первую шайбу в ворота латвийской сборной. Подопечные Харийса Витолиньша на несколько минут попытались врубить тотальный прессинг, который легко разбивался в несколько шведских передач. Катание у шведов превосходное, поэтому эти латвийские «капканы» они преодолевали без проблем. В концовке периода Латвия заработала два удаления, протестила свои спецбригады большинства и дала шведам продемонстрировать свой розыгрыш лишнего. Обе спецбригады шведов выделялись наличием в них двух защитников, что не очень свойственно нынешним мировым стандартам. Шайба ходила резво, проходили передачи с фланга на фланг, которые создавали постоянную угрозу владениям латышей.

Второй период начался с гола Антона Ландера на 30-й секунде. Капитан «Тре Крунур» воспользовался неразберихой на пятаке латышей и добил шайбу в ворота – 2:0.

Через 10 минут Валльмарку удалось оформить дубль. Очередное большинство на этот раз шведам реализовать всё-таки удалось. Перевод с левого круга вбрасывания на правый — и 3:0. Бросок у нападающего ЦСКА не получился, что, как кажется, только дезориентировало Иварса Пунненовса. Валльмарк отправлял шайбу в ближний угол, а она зашла в дальний. С «бабочкой» латышский вратарь справиться уже не смог. Кто бы мог подумать, что именно эта шайба форварда московских армейцев в итоге спасёт Швецию от конфуза на Олимпиаде?

Латвийцам надо отдать должное, что они не опустили руки, продолжили искать свое счастье у ворот Ларса Юханссона и на 16-й минуте периода всё-таки нашли. Крастенбергс кистевым броском из круга вбрасывания отквитал одну шайбу. Стоит также отметить хорошую игру на пятаке от Елисеева. Второй период по своему настроению ничем не отличался от периода первого. Латыши продолжали безуспешно что-то пытаться создать у шведских ворот, а сами шведы уверенно вели игру к победе.

В третьем периоде сложилось ощущение, что команды поменялись майками. Латвийцы стали давить, шведы почему-то стали слишком низко садиться, что было только на руку подопечным Харийса Витолиньша. Очень хорошо себя в этом игровом отрезке проявил Юханссон, но на шестой минуте периода ему свою команду выручить не удалось. Елисеев поучаствовал и во второй заброшенной шайбе своей сборной. Отлично поработал на пятаке, поймал отскок и отправил шайбу над левым щитком шведского голкипера.

Латвийцы продолжили в прямом смысле слова нагнетать у ворот соперника. На 11-й минуте Дзиеркалс не без помощи шведского защитника вывалился на ворота и снёс Юханссона. Как показалось, в том эпизоде арбитры пожалели хоккеистов в жёлтой форме, момент-то очень тянул на две минуты. Концовка матча получилась напряжённой, и, как показалось, латвийцам просто банально не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм.

Итог – минимальная победа шведов, больше похожая на отскок от скромной Латвии. Такой результат (точнее, такая игра) вряд ли может порадовать болельщиков скандинавской сборной.