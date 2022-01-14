В надежде на новое «Чудо на льду»? Спустя 42 года США снова везут студентов на Олимпиаду

Национальные федерации хоккея постепенно начинают представлять составы своих сборных на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Первым днём 13 января отстрелялся Чешский хоккейный союз, а в полночь стала известна и окончательная заявка сборной США. Американская команда дебютировала на Олимпийских играх ещё в 1920 году, когда заняла второе место на соревнованиях в бельгийском Антверпене. За 102 года сборная США приняла участие в 21 олимпийском турнире, завоевав за это время 11 наград разного достоинства. При этом лишь дважды американцы поднялись на главную ступень пьедестала почёта – это произошло в 1960 и 1980 годах. Со времён золотого успеха команды Херба Брукса американцы только дважды взяли бронзовые медали, ещё в восьми случаях и вовсе оставшись за пределами призовой тройки.

Самым известным успехом сборной США на Олимпийских играх по сей день остаётся знаменитое «Чудо на льду» на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, когда на пути к золоту североамериканская команда выиграла у абсолютного фаворита того турнира — сборной СССР. Эта победа преподносится как одно из самых ярких достижений за всю историю американского спорта. Средний возраст той сборной США был 22 года, и все хоккеисты обучались в университетах. Представители НХЛ тогда на Олимпийские игры не ездили (лишь в 1984 году игрокам из НХЛ было разрешено принимать участие в Олимпиадах, но сама лига дала возможность своим хоккеистам выступать за сборную на Играх только с 1998 года, делая для этого «окно» в календаре матчей регулярного чемпионата). Американцы последний раз выигрывали Олимпиаду в 1960 году. И никто не верил, что в Лейк-Плэсиде студенты смогут повторить успех 20-летней давности. Но американцы добились исторического успеха, на пути к золотым медалям в том числе переиграв и сборную СССР – 6:4. То поражение до сих пор остаётся одним из самых болезненных воспоминаний для президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, 42 года назад защищавшего ворота сборной СССР.

После отказа руководства НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин национальным федерациям пришлось полностью видоизменять свои планы по подготовке команд к турниру в Пекине. Американцы вышли из положения интересным образом – костяк их команды в столице Китая снова составят студенты. В отличие от домашней Олимпиады в Лэйк-Плэсиде, на сей раз состав американской сборной будет разбавлен восемью игроками, выступающими в европейских лигах, но большинство игроков (15 человек) приедет в сборную из расположения своих университетских команд.

В Пекин американскую команду повезёт бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. На протяжении последних трёх сезонов 55-летний специалист с разной степенью успешности работал с «синерубашечниками» в НХЛ. Уроженец Крэнстона возглавил «Рейнджерс» в один из самых сложных периодов в истории франшизы.

Полностью разочарованное выступлениями одного из самых богатых клубов лиги руководство ньюйоркцев организовало распродажу дорогих ветеранов, объявив о начале перестройки. Куинну было доверено запустить на орбиту целый ряд молодых игроков системы, в число которых вошли Адам Фокс и Райан Линдгрен, К’Андре Миллер и Филип Хитил, Алекси Лафренье и Каапо Какко. Да и российского голкипера Игоря Шестёркина на момент дебюта в НХЛ было очень сложно отнести к опытным хоккеистам.

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При Куинне молодые хоккеисты «Рейнджерс» прогрессировали, постепенно выходя на лидирующие роли в клубе, а вся команда играла в очень яркий и смотрибельный хоккей. Только вот больших побед это организации не принесло. И в межсезонье руководство «Рейнджерс» посчитало, что Дэвид должен уступить место на мостике более опытному тренеру, который знает, как сделать с командой следующий шаг в её развитии. Парней с Бродвея возглавил многоопытный канадец Жерар Галлан, а Куинн остался безработным. Теперь Дэвид вынужденно (после отказа игроков НХЛ) повезёт в Пекин сверхмолодую сборную США.

«Быть назначенным главным тренером при таких обстоятельствах в некотором смысле горько-сладко. Мы все надеялись, что ребята из НХЛ поедут на Олимпиаду, но быть назначенным главным тренером олимпийской сборной 2022 года — невероятная честь», — сказал Куинн после своего назначения в интервью AP News.

Перед получением работы в «Рейнджерс» Куинн в течение пяти лет работал главным тренером в Бостонском Университете, так что курс нового наставника сборной США на привлечение игроков из студенческого хоккея лежал на поверхности. На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане у американцев было всего три представителя NCAA: это Райан Донато («Сиэттл»), Джордан Гринвэй («Миннесота») и пятый снайпер нынешнего сезона НХЛ Трой Терри («Анахайм»). Все они на довольно высоком уровне – Донато стал лучшим бомбардиром в своей сборной, следом расположился Терри. Теперь все трое являются ключевыми игроками своих команд в НХЛ, а Терри и вовсе стал одним из главных открытий нынешнего регулярного чемпионата лиги. Так что уровень американских студентов не нужно недооценивать – ведь за последние годы лига NCAA стала знаком качества. Неслучайно продолжение карьеры именно в этой лиге для себя выбрал первый номер прошлого драфта НХЛ канадец Оуэн Пауэр. К слову, ожидается, что он также должен приехать на Олимпиаду в составе своей сборной.

Значительная часть студентов являются чемпионами мира 2021 года среди молодёжи. Таковых в американской команде набралось сразу пять человек. Особое внимание на себя обращает фамилия Мэтти Бенирса, который в прошлом июле стал первым в истории выбором «Сиэтла» на драфте НХЛ —«кракены» выбрали Мэтти под вторым номером. Компанию Бенирсу в Поднебесной составят ещё четыре чемпиона МЧМ-2021 — это защитники Дрю Хэллесон, Брок Фэйбер и Джейк Сандерсон, а также выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2020 нападающий Брендан Бриссон.

В этом сезоне Бриссон и Бенирс входят в двадцатку лучших бомбардиров NCAA. Пятый номер драфта НХЛ-2020 Сандерсон – в топ-50. Все трое – очень и очень перспективные игроки, отлично выступающие в студенческой лиге США. Бенирс успел сыграть уже и за взрослую сборную на чемпионате мира 2021 года в Риге, где ему удалось отметиться заброшенной шайбой в ворота хозяев. Зимой 2022 года Мэтти должен был стать главной звездой американцев на МЧМ в Канаде, но турнир отменили из-за коронавируса.

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23-летний нападающий Смит никогда не играл за американские сборные по различным возрастам, но в этом сезоне он выбивает 1,5 очка за матч в NCAA, с 33 баллами в 22 матчах занимая первое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата лиги. При этом лидером по среднему показателю очки за матч является форвард Гарварда Ник Абрузизи. Он сыграл только в 13 матчах сезона, успев за это время записать в свой актив 21 результативное действие (1,62 очка за матч).

Первым номером американцев должен стать выступающий в Швеции Штраусс Манн. 23-летний вратарь демонстрирует отличную статистику в «Шеллефтео», одержав девять побед в 13 матчах, пропуская в среднем за игру всего 1,77 шайбы. До переезда в Европу Штраусс на протяжении трёх лет играл в NCAA за Мичиганский Университет. Его бэкапом в сборной должен стать Дрю Коммессо, который на прошлом ЧМ был третьим номером американской команды. Также в команду приглашён 35-летний ветеран из АХЛ Пэт Нагл, к своему почтенному по хоккейным меркам возрасту не сыгравший ни одного матча на уровне НХЛ.

Помимо Нагла, за опытную составляющую в раздевалке сборной США будут отвечать лучший бомбардир в истории «Йокерита» в КХЛ Брайан О’Нилл, Кенни Агостино и Энди Миле из «Торпедо», Стивен Кэмпфер из «Ак Барса» и Ник Шор, в последнее время неплохо играющий за «Сибирь». Нападающий Агостино и защитник Кэмпфер проводят свои дебютные сезоны в КХЛ, но своей игрой уже успели заслужить новые контракты. Нижегородцы и казанцы досрочно продлили соглашения со своими лидерами, даже не дожидаясь результатов их выступления в плей-офф.

Говорить, что сборная США в Пекине может повторить «Чудо на льду», наверное, будет огромным преувеличением. Всё-таки, несмотря на присутствие в составе некоторых опытных игроков, в основном тренерский штаб американской команды везёт в Китай слишком молодой состав. И в какой-то момент плей-офф американцам может банально не хватить умения сыграть во взрослый хоккей – где-то потерпеть, где-то сыграть от защиты, где-то переждать навал соперника. Но совершенно точно можно сказать, что «звёздно-полосатые» собрали куда более интересную сборную, чем четыре года назад, когда в Пхёнчхане за американцев выступали отыгранные ветераны из Европы. Сейчас американцы везут в Пекин команду на перспективу, и очень многие игроки из этой сборной в будущем имеют все шансы стать звёздами первой величины на уровне НХЛ.