Чехи чуть снова не опозорились на Олимпиаде! Их спас только буллит экс-звезды НХЛ

Чехам после проваленного матча с датчанами (1:2) было необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками, которые уже начали хоронить свою сборную и заводить разговоры о вселенском позоре. Швейцарцы до этого провели очень неплохую игру со сборной Алексея Жамнова и были настроены отобрать очки у надломленных чехов.

Филип Пешан по сравнению с прошлым матчем сделал одну замену в составе, которая, надо сказать, сработала. Вместо Михаэля Фролика в четвёртом звене с братьями Зогорна появился Иржи Смейкал, открывший счёт в матче на пятой минуте. Смейкал поработал на пятаке, и путём нескольких рикошетов чехи повели в счёте.

Чехи начали так же резво, как и в матче с датчанами, попытались взять швейцарцев штурмом, но подопечные Патрика Фишера выстояли. На восьмой минуте счет сравнялся. Гаэтан Хас реализовал удаление Лукаша Седлака и стал автором первой швейцарской шайбы на олимпийском турнире. Гол также пришел с пятака, Грубец не смог зафиксировать шайбу, и из-под его щитков нападающий второго звена «крестоносцев» добил её в ворота. После этого швейцарцам удалось выровнять игру, всё чаще стал получаться чистый вход в зону через пас. Как правило, чаще всего этим промышляло именно их топ-6. Под конец периода обе команды стали сваливаться на примитивный хоккей, стали преобладать атаки с ходу, которые ничем не заканчивались.

Второй период не был богат на опасные моменты. Игра стала более вязкой. Несмотря на то что остановок в игре было не так много, назвать её смотрибельной было никак нельзя. Цена ошибки была слишком высока для чехов, поэтому сваливаться на свой классический шаблонный хоккей они начали уже со второго периода. Наверняка в голове продолжал сидеть неудачный результат с датчанами, который вполне мог стать для них роковым при распределении мест по итогам группового этапа. Всё никак не могли проснуться лидеры чехов. Звено Крейчи катало шайбу по бортам, особо не пытаясь даже обострить ситуацию, а Коварж с Червенкой то и дело натыкались на шлагбаумы перед пятаком Дженони. По итогам двух периодов на табло было равенство, что полностью отражало картину игры.

В заключительной двадцатиминутке характер игры существенно не изменился. Чехи продолжали искать своё счастье бросками от синей линии, а швейцарцы караулили ошибки защитников соперника. На 13-й минуте периода швейцарцы получили реальный шанс вырвать победу в основное время. Шулак отправился в штрафной бокс за игру высокоподнятой клюшкой. Большинство никоим образом не помогло команде Патрика Фишера. Все броски швейцарцев блокировались чехами, а придумать какой-то замысловатый, неочевидный розыгрыш хоккеистам в белой форме было, видимо, не дано. После этого матча стало очевидно — если команды хотят рассчитывать на медали этих Игр, то им необходимо наладить игру в большинстве. Без этого компонента будет архисложно претендовать на призовые места и бодаться с теми же североамериканцами.

Больше в третьем периоде атаковали чехи, но самый опасный момент создали швейцарцы. За две минуты до конца периода Мозер вывалился «1 в 0» с Грубецом, но переиграть того не сумел. 60 минут сильнейшего не выявили, встреча перетекла в овертайм, который тоже не был богат на события. Даже играя «3 на 3», команды умудрялись перекрывать линии для передач и по возможности лишали пространства своего оппонента. Зрителям предстояло в этом матче увидеть ещё и серию послематчевых бросков.

В буллитах всё решило единственное точное попадание главной звезды чешской сборной. Опытнейший Давид Крейчи, отыгравший почти всю карьеру в НХЛ, с кистей пробил Дженони и принес такие желанные два очка своей команде. Помог ему и голкипер Шимон Грубец, отразивший все пять швейцарских попыток.