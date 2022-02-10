Швеция отскочила, Америка покуражилась над Китаем. Итоги второго дня ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Игровой день стартовал матчами группы С. В первой встрече сборная Швеции с трудом обыграла Латвию. «Тре Крунур» быстро захватили инициативу и два периода ничего не позволяли команде Харийса Витолиньша, однако в третьем периоде развалились, едва не упустив преимущество в три шайбы. Юхан Гарпенлёв должен сказать спасибо банде из КХЛ – именно дубль нападающего ЦСКА Лукаса Валльмарка и гол экс-форварда «Локомотива» Антона Ландера спасли первую победу шведов на турнире.

Латвийцы смогли ответить лишь двумя голами – тоже постаралась околоКХЛовская компания. Бывший форвард рижского «Динамо» Ренарс Крастенбергс «размочил» счёт под конец второго периода, а действующий нападающий рижан Николай Елисеев сократил отставание до минимума. У Латвии оставалось чуть больше 13 минут, но отыграться они так и не успели.

Второй матч – наконец-то! – порадовал интересным хоккеем. Финляндия половину периода не могла выйти из-под навала словаков. Быстрый гол от 17-летнего Юрая Слафковски, 0-6 по броскам – не такого старта ожидали от одного из всеми признанных фаворитов. Однако затем за дело взялись нападающие «Салавата», «Металлурга» и «Витязя». Сакари Маннинен сравнял счёт, Харри Песонен вывел финнов вперёд, а Миро Аалтонен укрепил преимущество команды Юкки Ялонена в конце первого периода.

В оставшееся время матча словаки удивить Финляндию не смогли. Пропустили ещё дважды от Маннинена и однажды – от Аалтонена. Порадовал лишь дубль Слафковски.

В группе А сенсаций не произошло. Канада уверенно разобралась с серебряными призёрами прошлой Олимпиады – Германией. Достаточно быстро в воротах немцев оказалось три шайбы: канадцам хватило на это меньше 11 минут.

На экваторе встречи подопечные Тони Сёдерхольма, казалось, начали «оживать» сразу после того, как удалось «размочить» счёт. Однако уже через две минуты Максим Норо восстановил преимущество в три шайбы. Довести матч до победы было делом времени.

В это же время хозяева турнира, китайцы, проводили свою первую встречу на Олимпийских играх в истории. И даже долгое время удивляли. После первого периода Китай проигрывал США всего лишь в одну шайбу.

Во втором игровом отрезке, конечно, хозяева расклеились, до конца матча пропустив ещё семь раз. Тем не менее это можно считать успешным результатом – особенно на фоне смешков, мол, от каждой команды Китай будет пропускать не меньше 10 шайб.

Отскок дня

Швеция оставила массу опасений своим болельщикам. После 40 минут невзрачного хоккея от обеих команд, в котором успешнее были «Тре Крунур», последовал провал. Латышам явно попросту не хватило времени для камбэка. В третьем периоде подопечные Харийса Витолиньша нанесли 10 бросков в створ – при том, что за весь матч всего 17. Шведы же ни в одном из игровых отрезков и десятки не выбили (9, 9 и 8). Посмотрим, к чему это приведёт.

Герой дня

Нападающий Финляндии Сакари Маннинен был признан лучшим игроком дня. В своё 30-летие финский легионер «Салавата» оформил хет-трик, в важный момент сравняв счёт, затем укрепив его, когда Словакия готовила штурм, и поставил жирную точку в первом успехе «львов» на Олимпийских играх – 2022.

КХЛ дня

Сегодня явно «тащила» КХЛ. Вспомнить только перформансы финнов и шведов, о которых было упомянуто выше. А ещё можно отметить вклад в победу Канады голкипера «Локомотива» Эдди Паскуале, отразившего 23 из 24 бросков, а также нападающих московского «Динамо» Эрика О’Делла, отдавшего две передачи, и «Ак Барса» Джордана Уила, забившего гол.



В голевой феерии американцев КХЛовцы поучаствовали по минимуму, но всё же поучаствовали. Форвард «Ак Барса» Стивен Кэмпфер забросил, а нападающий «Торпедо» Энди Мили отдал результативную передачу.

Негостеприимство дня

Отдельно хочется отметить сборную Китая. Они проиграли «всего лишь» 8:0. Однако пришлось задуматься, можно ли считать восемь пропущенных шайб гостеприимным приёмом? С одной стороны, это слишком много. С другой – китайский вратарь Шимисы Цзежуйми отразил 47 из 55 бросков, что на самом деле серьёзный показатель.

Рейтинг хоккейных сборных после первого тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

1. США – 3 очка (8:0).



2. Финляндия – 3 очка (6:2).



3. Дания – 3 очка (2:1).



4. Канада – 3 очка (5:1).



5. Швеция – 3 очка (3:2).



6. Россия – 3 очка (1:0).



7. Латвия – 0 очков (2:3).



8. Чехия – 0 очков (1:2).



9. Германия – 0 очков (1:5).



10. Швейцария – 0 очков (0:1).



11. Словакия – 0 очков (2:6).



12. Китай – 0 очков (0:8).

Расписание матчей на 11 февраля

Завтрашний день на Олимпиаде ознаменуется вторыми матчами в группах В и С. Сначала сборная России проведёт вторую встречу на турнире и постарается одолеть лидера группы – Данию. Затем в бой вступят Чехия и Швейцария, пока что очков не набравшие. В параллельном матче Швеция постарается реабилитироваться за невзрачную первую игру – их соперником будет Словакия. День завершит встреча Финляндии и Латвии.