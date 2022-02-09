«Сценарий из фильма ужасов». Что пишут в Чехии об историческом поражении на Олимпиаде

Сегодня олимпийский хоккейный турнир начался не только для сборных России и Швейцарии – их соперники по группе, Дания и Чехия, провели очный матч, в котором скандинавы, которые являются дебютантами Олимпиады, неожиданно обыграли подопечных Филипа Пешана. Реакция чешских СМИ на это историческое поражение была незамедлительной.

«Настоящий крах»

«Так выглядит настоящий крах. Сборная Чехии в первом матче на Олимпиаде в Пекине испытала полный позор, не сумев обыграть Данию. Впервые в истории им удалось победить в основное время со счётом 2:1. Северяне отпраздновали первый матч на Олимпиаде большой победой. Для чехов же это очередной большой позор.

Ужаснейшая концовка и трагическое начало матча. Это самая большая боль чешского хоккея, которая сопровождает сборную на протяжении всего сезона. И желаемые перемены не произошли даже на Олимпиаде.

Во всех шести матчах перед поездкой в Пекин чехи начинали отставать уже в первом периоде и не могли догнать уходящий поезд. Всегда проигрывали. Но урока из этого не извлекли. Они пропустили от Дании два раза за первые 20 минут и уже не смогли отыграться», — пишет таблоид Denik.

«Когда Чехия проигрывает Дании, это просто глупо»

«Три года назад мы бы говорили о сожалении, пять лет назад – об абсолютном несчастье, а 10 – о спортивной трагедии. А сейчас? Когда Чехия проигрывает Дании на олимпийском турнире, это просто глупо. Но почему-то на подсознательном уровне вы ожидаете, что это может произойти, и это главное свидетельство того, до чего докатился чешский хоккей.

Но от турнира в Пекине вы не ожидаете какой-то революции, которая перевернёт всё с ног на голову. Скорее, вы молитесь, чтобы появилась хоть искорка надежды на медаль, в то время как Канада и Ко готовятся зажигать.

Матч с Данией показал проблему, с которой Чехия борется уже 10 лет. Это отсутствие обороны. Да, чешская команда забросила только один раз, трижды попав в штангу. Но я всё еще вижу большую проблему сзади. Ломать всегда легче, чем строить, и Дания хорошо подготовилась к этой игре под руководством тренера Элерса. Он знает, в чём сила его команды.

Филипу Пешану предстоит принять несколько ключевых решений. В целом чешская игра была довольно сырой. На чемпионате мира в Риге Пешан сразу же поменял бы весь состав, внёс радикальные изменения. Теперь он покажет, насколько сильно он изменил свой подход и насколько он верит в свой план, который записан в его игровой книжке», — пишет iSport.cz.

«Даже успешная игра Червенки не смогла ничего изменить»

Портал Sport.cz выделил худшего и лучшего игрока сборной Чехии в сегодняшнем матче: «Для защитника Якуба Ержабека предстоящая ночь будет тяжёлой после того урока, который ему преподали датчане. Вместе с товарищами по команде ему предстоит пережить не только шокирующее положение, но и тот факт, что оба гола сегодняшних аутсайдеров были следствием его ошибок. И всё это произошло в течение нескольких минут первого периода. Сценарий из фильма ужасов.

Роман Червенка был одним из лучших, делал всё, что мог. Но даже его успешная игра не смогла ничего изменить: сборная Чехии потерпела поражение от цепких датчан».