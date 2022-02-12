Такую Канаду нечего бояться? Её может «приговорить» один из самых дорогих вратарей КХЛ

Матч канадцев с американцами, безусловно, считался центральным на групповом этапе хоккейного турнира. Канадцы выглядели фаворитами ввиду куда большего числа опытных игроков в своём составе. Первые матчи для обеих сборных, как и ожидалось, оказались лёгкой прогулкой. Американцы закатали в лёд китайцев — 8:0, а канадцы со счётом 5:1 разделались с немцами, серебряными призёрами Олимпиады-2018. Канадцы обычно не форсируют свою подготовку на крупных турнирах, даже если речь идёт о таком скоротечном соревновании, как Олимпиада. Они закладывают фундамент подготовки так, чтобы выйти на пик формы к плей-офф, зачастую жертвуя играми в группе. В связи с этим было интересно понаблюдать в первую очередь за командой Дэвида Куинна, которая преимущественно состоит из хоккеистов, выступающих в студенческих лигах США.

Команды с самого начала задали высокий темп, сохранявшийся на протяжении всего первого периода. Канадцам сразу же удался их любимый трюк – открыть счёт в матче в течение первых десяти минут периода. Робинсон простым броском от борта застал врасплох Штраусса Манна. Спустя минуту американцы ответили шайбой Энди Мили. «Звёздно-полосатым» удалось в три паса пролететь среднюю зону и вывести форварда «Торпедо» на свидание с Эдди Паскуале.

Соперники пытались играть в привычный для себя хоккей, пытаясь как можно чаще доставлять шайбу на пятак, откуда, согласно статистике, и забивается большинство шайб в нынешних хоккейных реалиях. На 16-й минуте Абруццезе был близок к тому, чтобы отправить шайбу с пятака с разворота, но Паскуале успел положить щиток. Однако минутой позже спасти свою команду ему уже не удалось. Деарне ошибся в средней зоне, в результате чего получилась быстрая атака американцев. Фаррелл, представляющий Гарвардский университет, вовремя увидел момент для передачи на Майерса, и тот вывел свою сборную вперёд – 2:1. Перед Паскуале был такой трафик, что увидеть шайбу было просто нереально.

Второй период подопечные Дэвида Куинна играли уже с ощутимым перевесом. Американцам благодаря форчекингу удавалось лишать шайбы канадцев, что дало нужный результат на 23-й минуте встречи. Паскуале ошибся за воротами, шайба вышла на пятак, откуда её в ворота переправил студент Мичиганского университета Брендон Бриссон.

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Удивлял тот факт, что больше половины игры команды провели вообще без удалений. Лишь на 14-й минуте второго периода арбитры решили внести в игру что-то новое и отправили Эрика Стаала отдыхать на две минуты за удар локтем. Дивидендов американцам большинство никаких не принесло, даже, скорее, наоборот: Мэтти Бенирс потерял шайбу в зоне атаки, Найт с Уинником вывалились «2 в 1» против Манна, и форвард «Авангарда» сократил отставание в счёте до минимума.

В конце периода и американцы остались в меньшинстве. Агостино заработал глупейшее удаление за неправильную атаку соперника. Игрок «Торпедо» оторвал обе ноги и просто прыгнул на своего визави, не оставив арбитрам шанса на помилование. Канадцы в том большинстве были колоссально близки к тому, чтобы отправиться на перерыв при ничейном счёте, но Хо-Сэнг вместо того, чтобы попасть в пустой угол, отправил шайбу вдоль американских ворот. По итогам 40 минут игры перевес американцев был минимальным – 3:2.

Третий период неплохо начали уже канадцы, но все старания «кленовых» похоронила очередная ошибка Эдди Паскуале. Голкипер ярославского «Локомотива» не смог справиться с открытым броском Агостино с ползоны. Шайба предательски проскочила под блином и заставила многих зрителей задуматься о возможной смене вратаря, но Клод Жюльен решил до конца матча довериться 80-му номеру своей команды. Визуально четвёртая пропущенная шайба не сильно смутила канадцев, в концовке они прибавили и имели потрясающий шанс перевернуть игру. Кэмпфер оставил свою сборную играть «3 на 5» полминуты, но забить «кленовым» не удалось. Обстучали все штанги, но увы. Попытка снять вратаря тоже успехом не увенчалась. 4:2 – победа американцев, которая почти наверняка выводит их в напрямую в четвертьфинал.

Ну а такую сборную Канады, судя по всему, нечего бояться на Олимпиаде. Как выяснилось, в рамках одного матча её может «приговорить» даже один из самых дорогих вратарей КХЛ — больше Паскуале (75 млн) в нашей лиге получает только не приехавший на Игры Юха Метсола из «Салавата».