Финны напугали Россию перед плей-офф Олимпиады! Но затем устроили грандиозный камбэк

Скандинавское дерби имело весомое значение при распределении итоговых мест в группе C. Очевидно, что обе команды не желали играть лишний матч в квалификационном раунде, дабы избежать лишних нагрузок и не дай бог травм. Сборные Ялонена и Гарпенлёва вышли играть на победу, что было видно со стартовых же минут матча. Завязывалась нешуточная борьба в средней зоне, которая больше подходила, как казалось, финской сборной. Второе звено во главе с Филппулой с успехом пользовались своими чеккерскими навыками и лишали шайбы техничных шведов, проводя затем стремительные контратаки. В целом, первый период не баловал болельщиков большим количеством опасных моментов, все сигнализировало о равенстве игры, даже счет бросков в створ, который был 10-8 в пользу шведов.

Второй период был куда более богат на события. Он чуть не приговорил финскую сборную. Хоккеисты Ялонена отвратительно отнеслись к игровой дисциплине, что привело к трём шайбам в ворота Юхо Олкинуоры. На 5-й минуте периода большинство реализовал Лукас Валльмарк, замкнувший передачу Хенрика Тёммирнеса. Шведы отлично отборолись в углу, вывели шайбу на вершину, затем на Валльмарка и тот в касание переправил шайбу в ворота финского голкипера. Спустя 30 секунд Гранлунд схватил одно из самых глупых и неоправданных удалений в своей карьере, получил 5+20 и закончил для себя этот матч. Маркус зачем пошел атаковать Хольма, который в этот момент был без шайбы и даже не видел своего финского соперника. Всё закончилось ударом в голову и неутешительным вердиктом для звезды «Салавата Юлаева». Удаление было реализовано благодаря мощнейшему щелчку Бенгтссона. Стоит в этой комбинации отметить еще один голевой пас Тёммиренса и хорошую работу на пятаке от Эверберга.

Финны не стали гасить свои эмоции, а только продолжали помогать шведам увеличивать разницу в счете. Опытнейший Сами Ватанен решил что-то доказать шведу после свистка, ткнул его клюшкой, что, разумеется, не осталось незамеченным в глазах арбитров. Правда просидел он на скамейке для удаленных недолго. 6 секунд, и Ландер забросил третью шайбу в ворота сборной «Суоми».

Катастрофическая двадцатиминутка для финнов, найти объяснение которой вряд ли можно. Всё-таки нужно держать себя в руках, не отвечать на провокации соперника, не закапывать самим себя, тем более, если отстаёшь в счёте. За таким развитием событий наверняка с неудовольствием следили и в сборной России, ведь крупное поражение Финляндии (разницей в 6 шайб и более) почти наверняка выводило команду Ялонена в четвертьфинале на нашу сборную.

Финны напугали российских болельщиков неприятным раскладом, но в третьем периоде собрались, стали действовать активнее, что вылилось в гол Хартикайнена. Типичный розыгрыш большинства для уфимской связки застал капитулировать Хелльберга. Маннинен отдал пас на дальний пятак и 70-й номер расстрелял шведские ворота. Финны продолжали наращивать темп своих атак, и в конце матча шведам пришлось не сладко.

Очень настойчив был Филппула, постоянно пролезавший на шведский пятак. Арбитрам даже пришлось просматривать момент, когда 51-й номер активничал на пятаке и переправлял шайбу в ворота. Повтор показал, что шайба всё-таки не пересекла ленточку ворот, но финны и не думали сдаваться! За 5 минут до конца третьего периода Пакаринен «доел» шайбу на пятаке и свёл преимущество шведов к минимуму, а через две минуты и вовсе оформил дубль!

Фантастический «камбэк» финнов, который в лишний раз продемонстрировал бесхребетность шведской сборной — она таким же образом чуть не упустила победу над сборной Латвией несколькими днями ранее. В овертайме Песонен приговорил шведскую команду, обеспечив Финляндии первое место в группе. Но и шведы не остались ни с чем — ничья в основное время вывела «Тре Крунур» напрямую в четвертьфинал Олимпиады, как лучшую команду среди тех, кто занял вторые места в группе.