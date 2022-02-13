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Финляндия — Швеция — 4:3 от, голы, обзор матча мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Финны напугали Россию перед плей-офф Олимпиады! Но затем устроили грандиозный камбэк
Андрей Бобров
Финляндия – Швеция – 4:3 от, голы
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Команда Суоми горела Швеции, угрожая выйти на наших уже в четвертьфинале. Но третий период изменил всё.

Скандинавское дерби имело весомое значение при распределении итоговых мест в группе C. Очевидно, что обе команды не желали играть лишний матч в квалификационном раунде, дабы избежать лишних нагрузок и не дай бог травм. Сборные Ялонена и Гарпенлёва вышли играть на победу, что было видно со стартовых же минут матча. Завязывалась нешуточная борьба в средней зоне, которая больше подходила, как казалось, финской сборной. Второе звено во главе с Филппулой с успехом пользовались своими чеккерскими навыками и лишали шайбы техничных шведов, проводя затем стремительные контратаки. В целом, первый период не баловал болельщиков большим количеством опасных моментов, все сигнализировало о равенстве игры, даже счет бросков в створ, который был 10-8 в пользу шведов.

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Второй период был куда более богат на события. Он чуть не приговорил финскую сборную. Хоккеисты Ялонена отвратительно отнеслись к игровой дисциплине, что привело к трём шайбам в ворота Юхо Олкинуоры. На 5-й минуте периода большинство реализовал Лукас Валльмарк, замкнувший передачу Хенрика Тёммирнеса. Шведы отлично отборолись в углу, вывели шайбу на вершину, затем на Валльмарка и тот в касание переправил шайбу в ворота финского голкипера. Спустя 30 секунд Гранлунд схватил одно из самых глупых и неоправданных удалений в своей карьере, получил 5+20 и закончил для себя этот матч. Маркус зачем пошел атаковать Хольма, который в этот момент был без шайбы и даже не видел своего финского соперника. Всё закончилось ударом в голову и неутешительным вердиктом для звезды «Салавата Юлаева». Удаление было реализовано благодаря мощнейшему щелчку Бенгтссона. Стоит в этой комбинации отметить еще один голевой пас Тёммиренса и хорошую работу на пятаке от Эверберга.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция
0:1 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 24:24' (5x4)   0:2 Бенгтссон (Тёммернес, Броме) – 28:39' (5x4)   0:3 Ландер (Пудас, Клингберг) – 31:36' (5x4)   1:3 Хартикайнен (Маннинен, Ватанен) – 45:34' (5x4)   2:3 Пакаринен (Хартикайнен, Маннинен) – 55:30' (5x4)   3:3 Пакаринен (Лехтонен, Хартикайнен) – 57:11' (5x5)   4:3 Песонен (Няттинен, Хиетанен) – 62:01' (3x3)

Финны не стали гасить свои эмоции, а только продолжали помогать шведам увеличивать разницу в счете. Опытнейший Сами Ватанен решил что-то доказать шведу после свистка, ткнул его клюшкой, что, разумеется, не осталось незамеченным в глазах арбитров. Правда просидел он на скамейке для удаленных недолго. 6 секунд, и Ландер забросил третью шайбу в ворота сборной «Суоми».

Катастрофическая двадцатиминутка для финнов, найти объяснение которой вряд ли можно. Всё-таки нужно держать себя в руках, не отвечать на провокации соперника, не закапывать самим себя, тем более, если отстаёшь в счёте. За таким развитием событий наверняка с неудовольствием следили и в сборной России, ведь крупное поражение Финляндии (разницей в 6 шайб и более) почти наверняка выводило команду Ялонена в четвертьфинале на нашу сборную.

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Финны напугали российских болельщиков неприятным раскладом, но в третьем периоде собрались, стали действовать активнее, что вылилось в гол Хартикайнена. Типичный розыгрыш большинства для уфимской связки застал капитулировать Хелльберга. Маннинен отдал пас на дальний пятак и 70-й номер расстрелял шведские ворота. Финны продолжали наращивать темп своих атак, и в конце матча шведам пришлось не сладко.

Очень настойчив был Филппула, постоянно пролезавший на шведский пятак. Арбитрам даже пришлось просматривать момент, когда 51-й номер активничал на пятаке и переправлял шайбу в ворота. Повтор показал, что шайба всё-таки не пересекла ленточку ворот, но финны и не думали сдаваться! За 5 минут до конца третьего периода Пакаринен «доел» шайбу на пятаке и свёл преимущество шведов к минимуму, а через две минуты и вовсе оформил дубль!

Фантастический «камбэк» финнов, который в лишний раз продемонстрировал бесхребетность шведской сборной — она таким же образом чуть не упустила победу над сборной Латвией несколькими днями ранее. В овертайме Песонен приговорил шведскую команду, обеспечив Финляндии первое место в группе. Но и шведы не остались ни с чем — ничья в основное время вывела «Тре Крунур» напрямую в четвертьфинал Олимпиады, как лучшую команду среди тех, кто занял вторые места в группе.

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