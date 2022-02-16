Дания могла сотворить сенсацию, но Россию спасло чудо. Как нам не забили в пустые?

Вячеслав Войнов — хоккеист интересной судьбы. Из-за известного скандала в Америке россиянин распрощался с карьерой в НХЛ и был депортирован из США. Вскоре после возвращения в Россию Войнов выиграл Кубок Гагарина с петербуржским СКА и завоевал золото Олимпиады-2018, куда бы не смог поехать, если бы остался в НХЛ.
После этого триумфа Войнов полностью пропустил два сезона из четырёх, лелея надежду вернуться в НХЛ, но перед новым олимпийским сезоном подписал контракт с «Динамо», где быстро набрал свою привычную форму и не оставил шансов штабу сборной России не взять его в Пекин.
На групповом этапе в Китае Войнов играл явно ниже своих возможностей (как и вся сборная России), но в первом же матче плей-офф Вячеслав стал главным героем нашей сборной.
Четвертьфинальная встреча с Данией складывалась для нашей сборной очень непросто. Владея колоссальным территориальным и игровым преимуществом, россияне в первом периоде смогли лишь раз распечатать ворота Себастьяна Дама. У датчан было немного шансов для взятия ворот Федотова, но во втором отрезке они получили большинство и сравняли счёт.
Нервную обстановку сумел частично разрядить Никита Нестеров, расчехливший свою страшную пушку на 35-й минуте. Однако в заключительной двадцатиминутке датчане, которым нечего было терять, обрушились с настоящим штурмом на ворота Федотова.
Наш голкипер спасал, но в одном из моментов грубо ошибся в безобиднейшей ситуации. Федотов неудачно сыграл на выходе за ворота, в результате шайба досталась датчанам, тогда как наш голкипер оказался в полностью отыгранном положении и никак не мог среагировать на бросок с пятачка.
Фото: кадр из трансляции
Тут-то в створе ворот и оказался Войнов. Вячеслав встал на линию броска и, извернувшись, сумел коленом (!) совершить главное спасение этого матча. Дания могла зайти на сенсацию и устроить нервотрёпку всем болельщикам сборной России, но нашу команду спасло чудо в исполнении Войнова.
А Вячеслав не только спас сборную России в том эпизоде, но и через несколько минут забросил нашу третью шайбу, реализовав большинство классным кистевым и окончательно успокоив соперника.
Сборная России пробилась в полуфинал Олимпиады. И за этот результат во многом нужно сказать спасибо Войнову.
- 16 февраля 2022
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