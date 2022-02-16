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Вячеслав Войнов сделал сейв коленом в четвертьфинальном матче Олимпиады Россия — Дания

Дания могла сотворить сенсацию, но Россию спасло чудо. Как нам не забили в пустые?
Лев Лукин
Вячеслав Войнов сделал сейв коленом
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И имя этому чуду — Вячеслав Войнов. Он сначала сделал невероятный сейв коленом, а затем забил важнейший гол.

Вячеслав Войнов — хоккеист интересной судьбы. Из-за известного скандала в Америке россиянин распрощался с карьерой в НХЛ и был депортирован из США. Вскоре после возвращения в Россию Войнов выиграл Кубок Гагарина с петербуржским СКА и завоевал золото Олимпиады-2018, куда бы не смог поехать, если бы остался в НХЛ.

Вячеслав Войнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вячеслав Войнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

После этого триумфа Войнов полностью пропустил два сезона из четырёх, лелея надежду вернуться в НХЛ, но перед новым олимпийским сезоном подписал контракт с «Динамо», где быстро набрал свою привычную форму и не оставил шансов штабу сборной России не взять его в Пекин.

На групповом этапе в Китае Войнов играл явно ниже своих возможностей (как и вся сборная России), но в первом же матче плей-офф Вячеслав стал главным героем нашей сборной.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев) – 13:01' (5x5)   1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен) – 22:57' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк) – 34:36' (5x5)   3:1 Войнов (Шипачёв, Грицюк) – 55:45' (5x4)

Четвертьфинальная встреча с Данией складывалась для нашей сборной очень непросто. Владея колоссальным территориальным и игровым преимуществом, россияне в первом периоде смогли лишь раз распечатать ворота Себастьяна Дама. У датчан было немного шансов для взятия ворот Федотова, но во втором отрезке они получили большинство и сравняли счёт.

Нервную обстановку сумел частично разрядить Никита Нестеров, расчехливший свою страшную пушку на 35-й минуте. Однако в заключительной двадцатиминутке датчане, которым нечего было терять, обрушились с настоящим штурмом на ворота Федотова.

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Наш голкипер спасал, но в одном из моментов грубо ошибся в безобиднейшей ситуации. Федотов неудачно сыграл на выходе за ворота, в результате шайба досталась датчанам, тогда как наш голкипер оказался в полностью отыгранном положении и никак не мог среагировать на бросок с пятачка.

Фото: кадр из трансляции

Тут-то в створе ворот и оказался Войнов. Вячеслав встал на линию броска и, извернувшись, сумел коленом (!) совершить главное спасение этого матча. Дания могла зайти на сенсацию и устроить нервотрёпку всем болельщикам сборной России, но нашу команду спасло чудо в исполнении Войнова.

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А Вячеслав не только спас сборную России в том эпизоде, но и через несколько минут забросил нашу третью шайбу, реализовав большинство классным кистевым и окончательно успокоив соперника.

Сборная России пробилась в полуфинал Олимпиады. И за этот результат во многом нужно сказать спасибо Войнову.

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