«Сказали Валльмарку, что достаточно забивать». Как Россия готовится к полуфиналу Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею в преддверии полуфинала на Олимпиаде-2022 в Пекине провела тренировку. Уже завтра команде Алексея Жамнова встречаться со шведами, а сегодня нужно было как следует поработать.

Россияне появились на льду в следующих сочетаниях:



вратари: Федотов, Билялов;



«красные»: Гусев, Ткачёв, Грицюк, Елесин, Яковлев;



«синие»: Воронков, Карнаухов, Галиев, Слепышев, Войнов Телегин;



«белые»: Семёнов, Шипачёв, Чибисов, Никишин, Нестеров;



«зелёные»: Плотников, Григоренко, Шарипзянов, Каюмов, Минулин.

Нападающего Станислава Галиева, которого сажали в запас по ходу четвертьфинальной встречи с Данией, убрали из первого звена. С «белыми» поставили работать Кирилла Семёнова – раньше хоккеист был 13-м форвардом.



Кроме того, пропустил занятие нападающий Сергей Андронов. Он восстанавливается и готовится к матчу со шведами, но сегодня на льду Андронова не было. Вместо него работал Каюмов.



После окончания тренировки на вопросы журналистов сперва ответил привычно немногословный нападающий россиян Дмитрий Воронков.

«В голову было там. Судьи ходили же, смотрели»

— Попал в голову, – вспомнил Дмитрий эпизод с Лукашем Седлаком во время игры с чехами.



— Это были эмоции?

— Думал, он идёт на меня, хотел сделать упреждающий удар. Он наклонился, потянулся за шайбой, я попал в голову.



— «5+20» были справедливы?

— В голову было там. Судьи ходили же, смотрели.



— В раздевалке вам досталось за это?

— Нет, все меня поддержали.



— Чувствовали себя виноватым, извинялись перед командой?

— Конечно.



— Что думаете о грядущем матче со шведами?

— Голы забивать надо.



— Видели их матчи?

— Не смотрел. Телевизоров нет.



— Кого-то знаете в сборной Швеции?

— Честно, не помню, я не смотрел состав. Ландер там? Ландера знаю.



— В воротах у них Юханссон, вы против него играли. Какие у него слабые стороны?

— Не знаю.

«У нас в клубе Валльмарк тоже себя хорошо проявляет»

Выступил перед представителями СМИ и голкипер Иван Федотов. Нет сомнений, что именно он и сыграет завтра со шведами.



— Как думаете, Войнов будет играть в похожем стиле?

— Тяжело предугадать, но будут играть аккуратно, осторожно, использовать свои возможности, которые будут. Думаю, всё будут решать нюансы и небольшие ошибки, которые будут использовать мастера.



— Валльмарк в каждом матче забивает, чуть ли не больше, чем за сезон в ЦСКА.

— Молодец, что я могу сказать. Здесь скоротечный турнир, для всех он по-разному складывается. Может, он здесь более раскрепощён или вернулся в сборную Швеции, и там у него хорошее взаимопонимание с ребятами. У нас в клубе он тоже себя хорошо проявляет, у них хорошая тройка, он командный игрок. Здесь более благоприятно для него складывается, так бывает. Он молодец, приносит пользу своей команде.

«Дисциплина будет решать многое»

Нападающий Михаил Григоренко тоже поделился ожиданиями от грядущего полуфинала.



— Сравните чувства на прошлой Олимпиаде и сейчас?

— Трудно вспомнить, какие чувства были четыре года назад на тренировке перед той игрой. Если вспоминать игру, мы играли неплохо, здорово оборонялись, вовремя забили два гола один за другим, выиграли. Завтра нужно постараться сыграть первым номером, не удаляться. Дисциплина будет решать многое.



— И Россия, и Швеция здесь играют 1:0, 2:0, почему стили команд изменились?

— Я бы не сказал, что изменились. Мне кажется, здесь просто всё идёт на результат. Кто меньше ошибается, тот и побеждает. Канадцев со шведами смотришь – вроде моментов не было, но игра была достаточно зрелищной, много силовой борьбы, тактики. Плюс если сильные команды играют, очень сложно забивать «пять на пять».



— В чём минусы Юханссона? На тренировке, наверное, каждый раз ему забивали?

— Каждый раз не получается. Ларс – хороший вратарь. Думаю, важно будет создавать перед ним трафик, доставлять шайбу до ворот, напрягать его как можно больше и быть похладнокровнее в завершении.



— Валльмарк – лучший снайпер турнира. Можешь ему сказать, чтобы больше не забивал?

— Да мы ему уже сказали, что достаточно.

Фото: fhr.ru

«Готовимся к очень хорошей мобильной команде, с которой тяжело будет играть»

Тренер Сергей Фёдоров пояснил, в какой хоккей играет сборная Швеции и как будет действовать сборная России, а также рассказал про отсутствие Сергея Андронова.

— Почему не тренировался Сергей Андронов?

— Пропуск тренировки Андронова — тренерское решение. Сергей готовится к завтрашней игре. Проблем с ковидом у него нет.



— Шведы здесь нетипичны, играют быстро. Что ещё можете сказать про следующего соперника?

— Здесь все команды играют немножко в другой хоккей. Маленькая площадка, мало игр, каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, с которой тяжело будет играть. Шведы хорошо держат шайбу, любят играть с ней. Для нас будет ключевым переключение от обороны к атаке, как быстро мы сможем распорядиться шайбой и убежать в атаку.



— Валльмарк в ЦСКА за 31 матч забил 8 голов, а здесь в него вселился Овечкин. Вас удивляет то, как он раскрылся на Олимпиаде?

— Нет, не удивляет. Он попал в знакомую атмосферу, играет с очень хорошими партнёрами. Тренерский штаб сборной Швеции его правильно использует. Отсюда такой результат.



— Насколько вам поможет то, что вы хорошо знаете Ларса Юханссона?

— Ларса хорошо знаем, но, думаю, это больше вопрос к тренеру вратарей Сергею Наумову, он предоставит информацию нашим нападающим. Ларс хорошо здесь играет. Если у нас помеха перед ним, то будут шансы ему забить.



— Какие резервы вы видите в ваших спецбригадах?

— Учитывая все обстоятельства, наши спецбригады работают тогда, когда надо. Конечно, хотелось бы больше голов в большинстве. Нужно создавать больше угроз, помех вратарю и поможет военная хитрость. В меньшинстве ребята очень стараются, у нас есть сплав молодости и опыта. Есть ошибки, без них никуда.



— В декабре на Кубке Первого канала вы играли со шведами, матч был очень упорным. Он поможет перед завтрашним полуфиналом?

— Для нас весь тот турнир был разведкой боем. Так получилось, что в Москве впервые тренерский штаб собрался вместе, мы сыграли с серьёзными соперниками. Те матчи дали нам много пищи для размышления. Ещё посмотрим видео декабрьского матча, почерпнём что-нибудь.



— У вас есть объяснение, почему две североамериканские сборные вылетели в четвертьфинале?

— Мне кажется, что те сборы, которые провели канадцы, были не слишком длинными и интенсивными. Сборная США тоже подустала. Здесь необычный формат: ты играешь в разное время. Биологические часы у каждого работают по-разному. Мне показалось, что обе североамериканские сборные устали в моменте, пропустили ненужные голы, а потом уже было тяжело отыграться.



— Сборной России смена часовых поясов и матчи в разные время не помешали?

— Мы к этому готовились. В Новогорске постепенно перестраивались, каждые два-три дня делали тренировку на час раньше. Два-три часа убрали, но всё равно, когда приехали сюда, потребовалось время на акклиматизацию. Рад, что мы даже в этом направлении что-то сделали.



— Ребята из НХЛ следят за Олимпиадой? Шлют ли вам слова поддержки?

— Все ребята болеют, по возможности следят. Слова поддержки звучат и слева, и справа.