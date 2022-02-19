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Олимпиада-2022 в Пекине, что говорили в сборной России перед финалом с финнами

Главный матч России на Олимпиаде. Как наши готовятся к финалу с финнами
Елена Кузнецова Павел Панышев
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Что говорили в сборной России перед финалом
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Команда Алексея Жамнова пытается разобрать самого неудобного для себя соперника за последнее время.

Сегодня сборная России провела заключительную тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Дело в том, что уже завтра ранним утром по московскому времени коллективу Алексея Жамнова предстоит сыграть в финале с финнами, после чего отправиться домой. Вопрос: в рамках олимпийских чемпионов или серебряных призёров наши парни вернутся на родину?

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На тренировке россияне работали в следующих сочетаниях:

Вратари: Федотов, Билялов.
Белые: Семёнов — Шипачёв — Чибисов, Никишин — Нестеров.
Красные: Гусев — Ткачёв — Грицюк, Яковлев — Елесин.
Синие: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Галиев, Телегин — Войнов.
Зелёные: Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов, Шарипзянов, Минулин.

После окончания занятия на вопросы журналистов ответили нападающий россиян Владимир Ткачёв, а также тренер Сергей Фёдоров.

«Мы знаем, как готовиться»

Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от грядущего финала Олимпийских игр.

— В овертайме вы сделали фантастическое спасение. Опишите, как так получилось?
— Если такое происходит, то, значит, мы неправильно сыграли позиционно. Где-то потеряли игроков и пришлось выручать друг друга.

— Пересмотрели потом тот момент?
— Да. Повторюсь, позиционно неправильно разобрали игроков и это привело к моменту.

— Когда шведы забили, игра поменялась. Что скажете об этом?
— Во втором периоде здорово играли и двигались. Нужно было постараться забить ещё один гол. Одна шайба может перевернуть всю игру. Шведы завладели инициативой, забили гол и были на эмоциональном подъёме, хотели забить ещё. Хорошо, что нам удалось выстоять.

— Расскажите про своё удаление.
— Игровой момент. Он меня бил, а я просто пошёл в борьбу с ним. Не знаю. Надо было тогда вообще не идти в борьбу.

— После вчерашнего матча столько эмоций выплеснулось. Успели перезагрузиться?
— После игры сделали акцент на том, чтобы поберечь эмоции. Главный матч ещё впереди.

— Что скажете про финнов? Очень много игроков из КХЛ в их составе.
— Они очень организованная команда, играют по тренерскому заданию. Здорово действуют в обороне и на контратаках. Дисциплина будет на первом плане в этом матче.

— То, что у вас на полдня меньше отдыха, может сказаться?
— Я думаю, нет. Мы знаем, как готовиться.

— Чувствуете, что завтра главный матч в вашей жизни?
— Возможно. На данный момент, наверное, да, самый главный. Нужно относиться спокойно, не придавать этому большого значения. Чтобы не выгореть.

— Вы готовы психологически?
— Да, мы готовы.

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Тренер Сергей Фёдоров также ответил на вопросы СМИ и рассказал, как наша команда готовится к ключевой встрече.

— Отошли от эмоций вчерашней игры?
— Была напряжённость, но, как говорится, стоять на лавке — не бегать. Все мысли о ребятах, они потратили все силы и эмоции. У нас даже после игры в тренерском штабе продолжался рабочий процесс, провели анализ матча и игроков. Всё нормально.

— Как сегодня прошла тренировка? Было ли заметно, что ребята нервничают? Алексей Жамнов рассказывал, что четыре года назад перед финалом некоторых «колотило».
— Я знаю эту историю. Сегодня всё прошло в штатном режиме.

— Беспокоитесь, что завтра у дебютантов Олимпиады будет нервозное состояние?
— Я не беспокоюсь, но это возможно. Хотя думаю, что этого не произойдёт.

— Много лет с финнами играем плохо, начиная с поражения в Турине. Почему?
— Финская команда очень организованная, без шайбы играет очень чётко в обороне. Есть мастера, играет целой пятёркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа, все время двигаться. И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперёд, контролировать шайбу, форчек, играть плотно, агрессивно.

— Тренерский штаб сборной России знает, как обыгрывать финнов. Это поможет?
— Тогда мы были игроками, прошло очень много лет. Определённый опыт остался, но сейчас мы в другой роли, другая ситуация. Конечно, мы знаем их, знаем, как надо работать.

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— Ялонен сказал, что отчасти согласен с тем, что сборная России — отражение Финляндии по стилю игры. Вы согласны с этим?
— Наверное, в каких-то моментах да. Маленькая площадка диктует определённые защитные действия. Думаю, не только две сборные из финала так играют, другие сборные играли в похожий хоккей, особенно без шайбы.

— Вчера в овертайме хотя бы мелькнула мысль снять вратаря?
— У меня нет.

— Когда это можно делать, а когда нельзя?
— Риск всегда есть. На лёд вышел — уже риск. Считаю, что на турнире любого ранга это можно делать. Нужны сыгранные четвёрки, чёткое понимание, что мы делаем, правильная замена вратаря, время. И я не люблю буллиты.

— Вас как тренера ЦСКА удивило то, что сделал вчера Валльмарк? В ненужный момент подвёл команду.
— Обратил на это внимание, нестандартный момент создал. Дальше этого мои мысли не углубились. Оставлю их до конца Олимпиады.

— Незадолго до полуфинала со Швецией ЦСКА объявил о продлении контракта с Нордстрёмом. Психологический приём перед матчем?
— Я так глубоко не думаю. Рад, что он продлил контракт, это клубная тема. Я в этом процессе не участвовал.

— Жалко, финна нельзя подписать.
— Не скажу, что что-то жалко.

— Насколько довольны вчерашним овертаймом, главное было не пропустить?
— Овертайм сложился как сложился. Команда Швеции очень хорошо контролировала шайбу, считаю, наши парни тоже справились с той задачей, когда очень сложно играть без шайбы. Приняли определённый, достаточно высокий темп, у шведов было пару моментов. Сложилось так, как сложилось, я считаю, мы тоже не использовали свои какие-то преимущества в этом отрезке игры, дальше всё ушло в буллиты.

— Финны никогда не были олимпийскими чемпионами, а Россия — чемпион Пхёнчхана. Можно говорить о нашем психологическом преимуществе?
— Банально – нет, потому что в 2018 году были другие игроки. У нас есть ребята с той сборной, которые выигрывали, но большинство игроков для сборной на этом турнире новые. Наша команда концентрируется на вещах, которые мы должны сделать против Финляндии завтра, и постараться отдохнуть.

— Три ключевых гола забили Слепышев и Карнаухов.
— Рад за ребят, но к чему вы ведёте?

— Может, больше ждали такого от других?
— Случилось так, как случилось. Конечно, хотели бы, чтобы у нас во всех тройках были бомбардиры, но на данный момент рад за ребят. Продолжаем искать варианты, о которых мы мечтаем.

— Эта тройка начинает и заканчивает каждый период, это говорит о том, что тренерский штаб доверяет ей больше всех?
— Подробнее ответит Алексей Юрьевич, потому что пятёрки выпускает он. Мне кажется, они именно на этот момент свежие, поэтому так получается.

Фото: fhr.ru

— С вратарём на финал определились?
— Предполагаю, это, конечно же, мистер Федотов. А других новостей я не слышал.

— У Федотова небольшой опыт игры в плей-офф КХЛ. Насколько более зрелым он вернётся в клуб после такого турнира?
— Отвечу на этот вопрос после Олимпиады. Сейчас мы все принадлежим сборной России, переживаем и работаем на сборную России. Клубные вопросы хотел бы оставить на после Олимпиады.

— У команды хорошая психология, Яковлев говорил о работе со спортивным психологом. Мы привыкли, что в плане психологии в сборной смотрят патриотические фильмы, как вы мотивируете команду?
— Лично я тоже люблю эту тему, а в плане команды Алексей Юрьевич лучше ответит на вопрос. В данный момент мы проводим собрания, посвящённые своим недочётам или хорошим действиям, а также следующему сопернику.

— Вы участвовали в финале Олимпиады как игрок. Как думаете, завтра игра может пойти по такому же сюжету?
— Я об этом не думаю. Какие сюжеты будут, даже не задумываюсь. Хотелось бы концентрироваться на наших ребятах и выполнении игрового задания.

— А если всё будет до одного гола?
— Будет и будет, соответственно, будем из этого исходить. А вдруг не будет?

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