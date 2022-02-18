Федотов снова стена, Грицюк исправился за ошибку. Оценки России за полуфинал ОИ со Швецией

Фууух! Признайтесь, перед решающим буллитом Грицюка многие из вас наверняка сильно вспотели из-за волнения. Конечно, хотелось бы сделать это всё красиво и не в буллитах, но против нынешних шведов красиво сыграть почти нереально — победили их же методом. А вот наши летучие оценки.

Вратарь

Иван Федотов — 7,5

Не сделал каких-то невероятных сейвов, но уверенно отыграл весь матч, вселяя уверенность в партнёров. Это же можно сказать и о буллитах.

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Первая пятёрка

Никита Нестеров — 6,0

Из-за сегодняшнего стиля игры России защитников оценивать несколько сложнее. Для подключений было мало простора, но не позволил себе ошибок.

Александр Никишин — 6,0

Не потерялся, в отличие от некоторых прошлых матчей, постепенно играет всё увереннее. Отметился силовым для хайлайтов в первом периоде.

Кирилл Семёнов — 5,0

Идея сделать из первого звена более силовое и оборонительное была понятна, но эта идея не учитывает того, что Семёнов бледно отыграл всю Олимпиаду и так же бледно смотрелся сегодня. В тройку не вписался.

Вадим Шипачёв — 5,5

Не смог прокачать двух более скромных партнёров — хотя стояла ли перед ним такая задача вообще?

Андрей Чибисов — 5,0

Настолько не проявил себя, что тренеры резко урезали игровое время. Меньше 10 минут за игру для форварда первого звена — само по себе оценка.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 6,0

Спокойный матч ярославского домоседа, не уступал в единоборствах.

Егор Яковлев — 7,0

Не только спас сборную в пятом буллите, но и качественно сыграл в защите.

Никита Гусев — 6,0

Забил важный буллит, но однотипно и без выдумки пробил следующие два. Сильно недоработал в момент контратаки, приведшей к голу Ландера.

Владимир Ткачёв — 7,0

Очень повезло, что судьи не разглядели момент, который мог стоить «5+20». Качественно сыграл на точке, в овертайме совершил сейв турнира, не дав сделать пас уже на пустые ворота.

Фото: Mario Hommes/Getty Images

Арсений Грицюк — 7,5

Не только за буллит. Несмотря на то что тоже недоработал в моменте с контратакой, продолжал создавать моменты.

Третья пятёрка

Вячеслав Войнов — 6,5

Отыграл 24 минуты — и такое доверие показательно. Пару раз заигрывался в чужой зоне, но беды не допустил.

Сергей Телегин — 6,0

Перевалил за рубеж в 10 минут. Мало чем запомнился, а для защитника его роли и статуса это, скорее, хорошо.

Дмитрий Воронков — 7,0

Смог направить свои порывы в мирное русло, хотя и запорол парочку верных моментов. Проявил нужный уровень агрессии в чужой зоне без перехлёстов, что важно.

Павел Карнаухов — 7,0

Провёл почти идеальную игру для своих задач, оказывал давление, лез в форчек, был источником постоянных шведских проблем.

Антон Слепышев — 7,0

Не побоялся взять игру на себя, хотя ему частично помогли шведы не лучшими решениями. Постоянно пёр на ворота, снова выглядел органичной частью физического звена.

Фото: Elsa/Getty Images

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 6,0

В принципе, принцип «если вы не замечаете оборонительного защитника — значит, он сыграл нормально» работает и тут.

Артур Каюмов — б/о

Заявленный 13-м форвардом и сыграл в этой роли.

Сергей Плотников — 6,0

Четвёртое звено предсказуемо не создало ничего у чужих ворот, но ответственно сыграло в своей зоне. Плотников не наделал глупостей и обрезов.

Сергей Андронов — 6,0

Спокойная игра в обороне, неплохо в единоборствах и на точке.

Михаил Григоренко — 5,5

И зрители, и комментаторы вспомнили о нём где-то в концовке матча после пары удачных смен. За старание плюс, хотя этого маловато.