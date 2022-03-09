Ротенберг утёр нос скептикам, «Северсталь» боится побеждать? Что происходит в плей-офф КХЛ

В КХЛ продолжается первый раунд Кубка Гагарина. Кто-то уже отправился в отпуск, другие вышли в полуфинал конференций, третьи продолжают борьбу. А мы представляем очередную порцию наблюдений и выводов.

Ротенберг подвёл СКА к плей-офф в идеальном состоянии. В роли тренера его больше не воспринимают с юмором?

Восхождение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА в начале января воспринималось со значительной долей скепсиса и даже юмора. Действительно, Роман Борисович выглядел человеком с неограниченной в рамках одного клуба властью, чьи амбиции вышли за пределы здравого смысла — ну какой из Ротенберга тренер?

Но пока оказывается, что тренер-то весьма неплохой. По крайней мере, первый раунд Кубка Гагарина его СКА проскочил лихо, отправив минское «Динамо» в отпуск за четыре матча. Можно сколько угодно говорить о том, что петербуржцам повезло с соперником, который практически не работал над обороной в течение сезона и предпочитал открытый, удобный для СКА хоккей. Можно говорить и про то, что СКА даже вообще без тренера, только на разнице в мастерстве должен был проходить минчан в кратчайшие сроки. Но я бы не стал совсем уж принижать роль Ротенберга в этом успехе: состав у СКА добротный, глубокий, но это вовсе не «дрим-тим» образца сезона-2016/2017, а «Динамо» имело вполне реальные шансы зацепить одну-две игры, особенно на домашней площадке. Но счёт в серии 4-0, и, хоть совсем без судейских скандалов в этой серии обойтись не удалось, они всё-таки не оказали какого-либо влияния на результат.

Сейчас нет смысла основательно рассуждать о тренерской компетенции Ротенберга, но то, что он и его штаб подвели СКА к началу плей-офф в идеальном состоянии — медицинский факт. А это уже большое дело. При этом петербуржцы с Минском играли рационально, грамотно, местами красиво и с большим запасом. И думаю, что этого запаса должно хватить ещё как минимум на «Спартак» в следующем раунде, который уже два месяца сидит без игровой практики. А выход в финал конференции — это, как ни крути, знак качества для любого наставника.

Кстати, интересный момент: оба тренера-дебютанта КХЛ — Фёдоров и Ротенберг — бодро прошагали во второй раунд плей-офф, фактически не заметив оппонентов. Кажется, всё идёт к тому, что в финале Запада нас в очередной раз ожидает набившая оскомину битва СКА и ЦСКА, хотя перед этим сезоном многое намекало на то, что этот бесконечный сериал закончится. Но «Йокерит» стал жертвой политики, «Локомотив» уже в отпуске, «Динамо» мучится с «Северсталью» в первом раунде, а в «Спартак» не верится совсем. Так что, похоже, сериал продолжится, просто с новыми героями.

Однако буду очень рад ошибиться.

«Северсталь» побоялась выиграть у «Динамо». Разин озвучил приговор для череповчан?

В серии «Динамо» и «Северстали» всё начинается сначала. Череповчане на домашней площадке растратили весь гандикап, привезённый из Москвы, позволили бело-голубым вернуться в игру, и теперь, кажется, всё решит разница в мастерстве — прямо как в концовке четвёртого матча, когда Галиев, Войнов и Шипачёв растерзали оборону подопечных Андрея Разина.

Впрочем, всё может быть не так просто. Во-первых, «Северсталь» ещё поборется. Может, ей даже проще будет на чужой площадке, где нет повышенной ответственности и яростного старания перед своими трибунами — эти факторы зачастую только мешают команде, чей уровень таланта всё-таки весьма ограничен.

Во-вторых, в силах «Северстали» поправить и дисциплину, что станет огромным подспорьем для череповчан. Ведь лидеры «Динамо» пока делают разницу для бело-голубых практически только в большинстве, а в равных составах чёрно-жёлтые вполне себе успешно справляются с тем же Галиевым. И тут ведь проблема «Северстали» не в том, что игроки «Динамо» в разы быстрее и хитрее, за счёт чего растёт количество штрафных минут. Нет, некоторые удаления — просто глупые.

Наконец, в-третьих — «Динамо» сейчас в большей степени тащат не полевые игроки, а голкипер Александр Ерёменко. Но «железному» мастеру, который, кажется, не уходит на пенсию только из-за того, что некому передать в «Динамо» пост №1, скоро уже 42 года, и у меня большие сомнения, что он до сих пор способен вытянуть для «Динамо» серию целиком. Ерёменко и так уже многое сделал, вернув уверенность команде после «фокусов» Бочарова, однако дальше ему нужна поддержка. Но будет ли она, если «Северсталь» не раскиснет, а у «Динамо» перестанет появляться большинство на регулярной основе?

Словом, в этой серии прямо сейчас ничего не понятно. Реальная непредсказуемость. И немного настораживает фраза Андрея Разина после четвёртого матча в отношении своей команды: «Побоялись выиграть». Все последние годы «Северсталь» как раз выгодно отличалась от всех прочих середняков с амбициями тем, что не на словах, а на деле не боялась побеждать фаворитов. Если же сейчас Разин действительно заметил, что эта фишка команды пропала, то, боюсь, дела у череповчан и интриги в этой серии плохи.

«Ак Барс» смял «Авангард», оказавшись на грани провала. Перелом в серии или состояние аффекта?

«Авангард» в четвёртом матче серии с казанцами выглядел, прямо скажем, очень слабо. «Ак Барс» на протяжении всего матча был просто быстрее соперника, почти всегда на шаг впереди в единоборствах, а омичи, пытаясь хоть как-то выдерживать заданный темп, совсем растеряли свою привычную структуру игры, отчего нападение «ястребов» приобрело характер редких одиночных вылазок. Не помогало даже большинство, которого в этом матче у «Авангарда» было в достатке.

На самом деле, ещё в третьей игре серии «Авангард» смотрелся значительно пассивнее казанцев, но тогда «ястребам» удавалось избегать грубых позиционных и технических ошибок, соответствовать предложенным скоростям, благодаря чему у «Авангарда» в результате появился шанс победить, которым хозяева воспользовались. Вчера же у омичей всё развалилось, и за то, что судьба встречи решалась только в овертайме, они должны благодарить шикарного Грубеца, Тимура Билялова, у которого внезапно проявились проблемы с реакцией, да игроков «Ак Барса», не сумевших во втором — начале третьего периода снять все вопросы о победителе матча, реализовав хотя бы один из сотни моментов.

Почему «Ак Барсу» удалось так смять «Авангард» по игре? Этот матч знаменует перелом в серии, либо же казанцы, оказавшиеся на грани провала, просто были в состоянии аффекта? На эти вопросы нам ответит уже пятая игра противостояния, но вряд ли у «Авангарда» кончился бензин. Известно, что Хартли иногда может в плей-офф перегнуть палку с аккуратностью, осторожностью и отдачей инициативы сопернику — так было и год назад в первом раунде с «Автомобилистом». Кажется, и сейчас канадский тренер в домашних матчах излишне перестраховался, при этом раненный «Ак Барс» полетел вперёд, и в совокупности всё это вылилось в доминирование казанцев в Балашихе. Но вряд ли такой характер игры будет и в пятом матче — прекрасно готовый физически «Авангард» просто обязан вернуться к привычному объёму катания, иначе есть значительный риск совсем отдать инициативу в серии.

И ещё одна занятная деталь из серии восточных тяжеловесов: за четыре игры команды на двоих не смогли реализовать ни одного большинства! «Ак Барс» грешит прямолинейным розыгрышем, который легко читает оборона, а у «Авангарда» дела ещё хуже — «ястребы», как правило, даже не могут закрепиться в зоне, чтобы почертить привычные комбинации, принёсшие им свыше 30% реализации по регулярке.

Такое взаимное бессилие в большинстве удивительно, однако мы понимаем, что уже в следующей игре всё может измениться. Всё-таки мастеров в составах обеих команд предостаточно, да и теорию вероятности никто не отменял.